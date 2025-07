Cum explică Nicușor Dan majorarea TVA, după ce în campania electorală a dat în scris că nu se va mări 

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, la o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, că decizia Guvernului de a avansa cu majorarea cotei generale de TVA de la 19% la 21% a fost dictată de presiunea piețelor financiare și de necesitatea de a adopta rapid măsuri economice care să fie credibile atât pentru Comisia Europeană, cât și pentru agențiile de rating.

Amintim că în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale, Nicușor Dan și-a asumat că nu va crește cota generală de TVA. Totuși, în primul pachet de măsuri fiscale pe care Guvernul și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului, este prevăzută creșterea cotei generale de TVA de la 19% la 21% începând cu 1 august.

„Am primit des această întrebare: de ce nu s-a început cu măsuri de corecție, acele măsuri de corecție a privilegiilor, înainte să afecteze toată lumea, răspunsul este că, și mi se pare că nu a fost suficient de bine explicat în spațiul public, a fost o presiune a timpului pentru piețele financiare care au fost expuse ani de zile la promisiuni neonorate ale României de a reduce cheltuielile. Singurul răspuns care era credibil pentru ei sub presiunea timpului a fost că vor crește veniturile”, a spus președintele Dan la conferința de presă.

În ceea ce privește majorarea TVA, Nicușor Dan a reamintit angajamentele asumate de Guvern la începutul mandatului.

„Angajamentul Guvernului în momentul în care el a fost învestit a fost că TVA-ul nu va crește și că vom avea o reevaluare la începutul lunii octombrie, înainte de evaluarea Comisiei din 15 octombrie, și vom vedea în acel moment dacă măsurile sunt suficiente sau nu. Pentru ca România să poată să treacă de această perioadă fără majorarea TVA-ului era nevoie și era absolut realizabil un set de măsuri, discuții cu Comisia, cu agențiile de rating și această măsură putea să nu fie luată la acest moment”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele spune că în perioada premergătoare numirii prim-ministrului, a analizat datele financiare și a avut discuții cu Coaliția și premierul desemnat pe chestiunea majorării TVA-ului.

„În acea lună pe care am avut-o înainte de numirea prim-ministrului, m-am uitat în foarte multe date financiare și în cunoștință de cauză am avut această discuție cu coaliția și cu premierul desemnat și asta a fost înțelegerea pe care am avut-o la momentul formării Guvernului. Așa cum am spus, pentru ca corecțiile să fie făcute cu păstrarea TVA-ului la 19% trebuiau un set de măsuri administrative, un complex de măsuri care ar fi trebuit să fie luate și în continuare sunt absolut convins că era o direcție. Din momentul în care am numit Guvernul cu această condiție, toate discuțiile, măsurile au intrat în atributul Guvernului”, a spus el.

Nicușor Dan a subliniat că România se afla într-o situație dificilă, în care planul de măsuri economice trebuia implementat rapid și să fie suficient de credibil pentru Comisia Europeană și agențiile de rating.

„Noi eram într-o situație în care planul de măsuri trebuia să fie rapid, credibil pentru Comisia Europeană și mai ales pentru agențiile de rating. Semnalele de la ei au fost că nu mai credem, România a promis de multe ori că face reduceri de cheltuieli, nu le-a făcut. Ca să credem că vă redresați, trebuie să măriți niște venituri pe care putem să estimăm că vor reduce deficitul în luna următoare a punerii lor în practică”, a declarat președintele Dan.

În privința măsurilor fiscale per ansamblu, Nicușor Dan a menționat că „într-un an, un an și jumătate am putea să avem un set de măsuri echilibrate asupra impozitării și taxării din România”.