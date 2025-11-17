Skip to content

GDPR: Producător român de mobilă, amendat cu 8.000 EUR, după ce hackerii au accesat datele clienților și angajaților

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a amendat cu echivalentul a 8.000 de euro producătorul de mobilă PGS SOFA & CO SRL Oradea, după ce societatea a sesizat că  a fost ținta unui atac cibernetic prin care a fost compromisă securitatea datelor angajaților, clienților și colaboratorilor.

Hackerii au blocat accesul firmei la propria rețea informatică și au avut acces la datele de identificare, salariile angajaților și conturile bancare ale clienților și colaboratorilor.

În urma investigației, s-a stabilit că firma nu luase măsuri pentru testarea sistemului său de securitate informatică.

Pe lângă amendă, firma a fost obligată să implementeze un sistem adecvat de cibersecurity și să schimbe parolele de acces la rețeaua IT cu unele mai puternice.

PGS SOFA & CO este liderul pieței de producție a mobilei din județul Bihor. Este controlată de familia franceză Parisot, care mai deține două unități de producție în România.

Pentru 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de peste 215 milioane lei (42,3 milioane euro) și un profit de 1,8 milioane lei (350.000 euro).

Taxe

