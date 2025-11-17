Întrebări și răspunsuri SAF-T 2025: Clarificări de la doi șefi din ANAF

Doi reprezentanți ai ANAF au oferit răspunsuri la o serie de întrebări tehnice legate de raportarea electronică SAF-T pentru anul 2025, informații care pot fi utile și antreprenorilor din comunitatea StartupCafe.ro.

Albert Fruth, șef al Biroului de elaborare strategii și informatizare din cadrul Unității de Management al Informației, și Magdalena Grădinaru, director general adjunct în cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF, au clarificat câteva aspecte de interes privind SAF-T în cel de-al treilea număr din 2025 al revistei Consultant Fiscal, editată de Camera Consultanților Fiscali (CCF).

Iată o parte dintre întrebările contribuabililor și răspunsurile reprezentanților ANAF privind SAF-T:

O societate neplătitoare de TVA care deține și cod special de TVA pentru operațiuni intracomunitare cum trebuie să depună declarația D-406? Trimestrial, pe CUI-ul societății, cu toate informațiile, inclusiv operațiunile intracomunitare, sau D-406 trimestrial, pe codul fiscal obținut de la ONRC, și D-406 lunar, pe codul special TVA pentru operațiuni intracomunitare?

Răspuns: Având în vedere că societatea este neplătitoare de TVA, aceasta va depune o declarație D-406 trimestrial, pentru codul de identificare fiscală ce nu conține identificatorul RO și, ori de câte ori există obligația de depunere a D-301, o declarație D-406 simplificată, pentru codul de identificare fiscală ce conține identificatorul RO, declarație ce va conține elementele:

1. Header [Antetul];

2. MasterFiles [Fișiere Master] cu anumite subsecțiuni: 2.5. Tax Table [Tabelă Taxe] ; 2.6. UOMTable [Tabelă UOM/Unități de Măsură]: 2.9. Products [Produse];

3. Source Documents [Documente Sursă] cu următoarele subsecțiuni: 4.1. Sales Invoices [Facturi de Vânzare]; 4.2. Purchase Invoices [Facturi de Achiziții].

O societate nerezidentă, înregistrată în scopuri de TVA în România, este obligată la înregistrarea unui sediu permanent aferent unui șantier de construcții. Societatea va opera sub același CIF, pentru ambele înregistrări fiscale. Sediul permanent nu constituie sediu fix, iar operațiunile derulate în sfera TVA nu corespund întotdeauna operațiunilor derulate prin sediul permanent. De exemplu, nu toate achizițiile intracomunitare declarate în D-390 și D-300 vor fi înregistrate în contabilitatea sediului permanent, întrucât nu au mereu legătură cu acesta. Cum se va completa și depune D-406 în acest caz? Pentru evidența TVA legea impune doar întocmirea jurnalelor de TVA, D-406 având o structură simplificată. Pe de altă parte, având un singur CIF, se va putea depune o singură D-406.

Răspuns: Prin declarația D-406 nu sunt impuse alte reguli de declarare/înregistrare în contabilitate față de cele existente deja, impuse de Legea contabilității nr. 82/1991, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sau reglementările contabile pe care le aplică societatea. Informațiile declarate prin D-406 – structura de taxe trebuie să asigure necesarul de informații al societăţii care să conducă la completarea decontului de TVA.

Pentru conturile contabile de impozit pe profit, impozit microîntreprindere 1%, respectiv 3%, impozit specific pe cifra de afaceri (ISCA), IMCA, impozite salarii, contribuții salarii, impozit pe dividende, impozit pe arendă, impozit pe construcții trebuie să declarăm ca la contul de TVA cum că aceste conturi sunt un impozit sau declarăm numai la contul contabil de TVA că este un impozit?

Răspuns: În cazul celorlalte tipuri de taxe și impozite, pentru raportarea SAF-T, contribuabili pot avea două opțiuni, fiecare dintre aceștia putând decide cum le este favorabil să declare, în funcție de raționamente de business, tehnice sau alte considerente:

Opțiunea 1: Pentru TaxType se va selecta tipul de impozit așa cum a fost definit în nomenclatorul Tax_Imp (altul decat 000-Taxe) și Tax Code-000000 (șase de zero) cu care se completează acest câmp atunci când TaxType este diferit de TVA sau WHT;

Opțiunea 2: Pentru TaxType se va selecta tipul de impozit GENERIC, așa cum a fost definit în nomenclatorul Tax_Imp, 000-Taxe (cod nou introdus) și TaxCode000000 (șase de zero) cu care se completează acest câmp atunci când TaxType este diferit de TVA sau WHT.

Pentru persoanele juridice nerezidente, înregistrate în scop de TVA în România, având în vedere că ele nu raportează conturi contabile, intrări contabile, ci doar facturi, este necesar să mapăm toate tipurile diferite de servicii în facturile de cumpărare la planul de conturi românesc? Sau putem considera bunuri = 371 și servicii = 628?

Răspuns: Informațiile raportabile în schema SAF-T pentru societățile nerezidente înregistrate în scopuri de TVA și care nu au obligația ținerii unei evidențe contabile în România sunt:

1. Header [Antetul];

2. MasterFiles [Fișiere Master] cu anumite subsecțiuni: 2.5. Tax Table [Tabelă Taxe]; 2.6. UOMTable [Tabelă UOM/Unități de Măsură]; 2.9. Products [Produse];

3. Source Documents [Documente Sursă] cu următoarele subsecțiuni: 4.1. Sales Invoices [Facturi de Vânzare]; 4.2. Purchase Invoices [Facturi de Achiziții].

Notă: Raportarea elementului AccountID în structura InvoiceStructure se va face utilizând contul contabil asociat pentru operațiunile respective de achiziție și vânzare, conform Planului de Conturi pentru Societăți Comerciale Generale, 401 Furnizori și, respectiv, 411 Clienți.

În structura InvoiceLine, raportarea elementului AccountID se va face utilizând conturile contabile asociate pentru operațiunile respective, conform Planului de Conturi pentru Societăți Comerciale Generale, respectiv cu titlul de exemplu:

În cazul facturilor de vânzare se vor raporta conturile de venit corespunzătoare, de exemplu: 707 Venituri din vânzarea mărfurilor, 704 Venituri din servicii prestate, în funcție de natura tranzacției .

În cazul facturilor de achiziție se vor raporta conturile de cheltuială sau de stoc, de exemplu: 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, 371 Mărfuri, în funcție de natura tranzacției.

Astfel, conturile contabile ce vor fi înscrise la nivelul liniilor de facturi din subsecțiunile Sales Invoices sau Purchase Invoices sunt cele din OMFP nr. 1802/2014.

Amintim că obligația de raportare SAF-T (D406) a fost introdusă în 2022, în România, fiind vizați mai întâi contribuabilii mari. În 2023, sistemul de raportare a devenit obligatoriu și pentru contribuabilii mijlocii, iar din 2025 și pentru firmele mici.Raportarea SAF-T se face lunar, pentru contribuabilii cu perioadă fiscală lunară pentru TVA, și trimestrial, pentru contribuabilii cu perioadă fiscală trimestrială sau anuală pentru TVA. Termenul de depunere este ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.

