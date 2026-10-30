6  din 10 firme din România folosesc AI, dar numai 3% au integrat tehnologia în procese (studiu)

Peste 60% din firmele din România cu cel puțin 10 angajați folosesc inteligența artificială într-o formă sau alta, dar doar 13,5% o folosesc regulat, iar 3,3% au integrat-o în procesele firmei, potrivit unui studiu transmis, vineri, StartupCafe.ro.

În 56% dintre firmele care folosesc IA, tehnologia ajunge la mai puțin de un sfert dintre angajați, mai arată studiul „Utilizare răspândită, integrare superficială. Inteligența artificială în firmele din România”, realizat de think-tank-ul Edge Institute și Confederația Patronală Concordia.

Sursă: Edge Institute / Confederația Patronală Concordia

2 din 10 firme au vreo măsură de formare a angajaților, 26% au vreo regulă de utilizare responsabilă a IA, iar 15% consideră IA o componentă importantă a strategiei.

În același timp, aproape jumătate (46%) din firmele analizate nu folosesc niciunul dintre cele opt instrumente digitale măsurate. Utilizarea IA crește de la 33% la firmele fără instrumente digitale la 91% la cele cu trei sau mai multe, iar la același nivel de digitalizare, mărimea firmei nu mai are un efect semnificativ.

Sursă: Edge Institute / Confederația Patronală Concordia

3 din 10 firme românești vor să investească în inteligență artificială: 6% dintre cele fără instrumente digitale și 75% dintre cele cu cinci sau mai multe. 78% dintre firmele care vor să investească au nevoie de finanțare externă. La polul opus, 39% dintre firme nu au analizat IA și nu o consideră relevantă.

„Economia românească nu duce o lipsă de interes față de inteligența artificială (IA), dar are în schimb o problemă de digitalizare. Aproape jumătate dintre firme sunt deloc sau slab digitalizate, deci în aceste organizații IA înseamnă cel mult un chatbot folosit de un angajat. Tocmai de aceea, finanțările publice în această direcție trebuie să înceapă cu digitalizarea de bază înaintea oricărui demers de integrare a IA în activitățile firmelor”, a declarat Alexandru Dănescu, coautor al studiului.

Recomandările studiului

Studiul propune trei principii pentru finanțările viitoare:

Banii publici pentru IA să ajungă la firmele care o folosesc, nu doar la cele care o dezvoltă. România pare slab poziționată în cursa dezvoltării IA, dar o poate câștiga pe cea a utilizării tehnologiei pentru productivitate;

România pare slab poziționată în cursa dezvoltării IA, dar o poate câștiga pe cea a utilizării tehnologiei pentru productivitate; Digitalizarea de bază înaintea IA. Primul pas este un instrument digital pentru funcții de bază, cum ar fi gestiunea electronică a documentelor;

Primul pas este un instrument digital pentru funcții de bază, cum ar fi gestiunea electronică a documentelor; Sprijinul să ajungă și la firmele care nu îl caută, prin diagnostic digital gratuit oferit la scară largă și exemple aplicate de folosire a IA în firme din același sector.

Sondajul a fost comandat de Edge Institute și Confederația Patronală Concordia și realizat de MIA între 30 iunie și 28 iulie 2026, prin 1.003 interviuri telefonice cu decidenți din firme cu cel puțin 10 angajați (proprietari, directori, responsabili IT sau alți manageri de top). Rezultatele sunt ponderate pentru a fi reprezentative la nivel național.