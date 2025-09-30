Skip to content

Crypto: 21,5 milioane dolari, finanțare pentru xMoney, firmă la care românii de la MultiversX sunt acționari majoritari

xmoney
xmoney Sursă: xMoney

xMoney, o companie de plăți în care acționar majoritar este business-ul românesc de crypto și tehnologii blockchain MultiversX, a anunțat, marți, că a atras o finanțare strategică de 21,5  milioane de dolari. 

Potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, investișia este condusă de Sui Foundation, care se prezintă drept „organizație non-profit dedicată dezvoltării și adoptării ecosistemului Sui”. 

xMoney este o companie de plăți globale alimentate de stablecoin-uri (criptomonede stabile). „Cu o  infrastructură care acoperă carduri de debit, abonamente și decontări transfrontaliere și cu  acreditările de Instituție EMI licențiată, furnizor certificat PCI DSS Level 1 și membru  principal Visa/Mastercard”, xMoney susține că „oferă atât companiilor, cât și utilizatorilor individuali acces  la economia stablecoin-urilor estimată la 7 trilioane USD”. 

Cu sprijinul MultiversX, contribuitorul inițial la xMoney, și al Sui, xMoney conectează  stablecoin-urile cu economia globală. 

Stablecoin-urile procesează deja peste 7.000 de miliarde de dolari anual, dar adoptarea pe scară largă  necesită infrastructură conformă și soluții accesibile. 

xMoney spune că „este o  Instituție de Monedă Electronică licențiată, pe deplin conformă” cu regulamentul european al piețelor crypto, MiCA, „certificată PCI DSS  Level 1 (cel mai înalt standard de securitate și conformitate) și membru principal Visa și  Mastercard”. 

Infrastructura sa deservește deja peste 5.000 de comercianți la nivel global,  printre care Principatul Liechtenstein, alături de startup-uri, instituții și companii internaționale - mai spune firma. 

MultiversX a pus bazele pentru plățile conforme cu  stablecoin-uri. Odată cu investiția și parteneriatul aduse de Sui, colaborarea intră într-o nouă  etapă, urmărind scalarea adopției acestei tehnologii la nivel  global. 

„Stablecoin-urile nu mai sunt un experiment. Au nevoie de conformitate, încredere și  infrastructură pentru a putea crește. MultiversX și Sui aduc performanță și securitate neegalate. xMoney le face utilizabile în plăți peste tot. Împreună, construim șinele pentru noua eră a finanțelor globale” - a declarat Greg Siourounis, Co-Fondator & CEO  xMoney. 

Pe termen lung a xMoney ăși propune să scaleze adopția în  următorii 5–10 ani prin extinderea gamei de produse, formarea de noi parteneriate și integrarea  tot mai profundă în ecosistemul financiar global. 

„Această rundă de finanțare marchează un moment definitoriu pentru xMoney, validând avantajul  competitiv al companiei și pregătind scena pentru următoarele repere importante, inclusiv prima  listare a tokenului nativ, XMN, la începutul lunii octombrie. XMN deblochează un potențial  masiv de creștere prin implicarea directă a utilizatorilor în guvernanța deschisă, prin  recompensarea creării de valoare și printr-un mecanism circular în care valoarea generată se  întoarce în ecosistem” - mai susține firma de stablecoin-uri. 

