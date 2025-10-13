Controale ANAF: Fiscul a sesizat Parchetul în cazul „RICHRBT”, descoperit de Recorder. 17 firme implicate

ANAF a sesizat Parchetul în urma unei investigații privind o rețea de firme și persoane fizice implicate într-o schemă amplă de evaziune fiscală și spălare de bani, potrivit unui comunicat al Fiscului. Este vorba despre cazul RICHRBT, investigat de Recorder la începutul lunii septembrie.

Investigația arăta, printre altele, că firma nu are un sediu clar: deși formal este înregistrată la Piața Charles de Gaulle nr. 16 din București, la această adresă se află, de fapt, un sens giratoriu. În plus, firma se afla pe locul 64 în topul celor mai bogate firme din România în anul 2023, după cifra de afaceri, situându-se peste companii gigant precum Coca-Cola sau Engie.

Conform datelor analizate de Recorder, în perioada 2018-2023, firma RICHRBT 1 S.R.L. a raportat venituri pentru care ar fi trebuit să plătească impozite de zeci de milioane de lei. Dar, în bilanțurile depuse, secțiunea destinată impozitului pe profit a rămas necompletată, iar firma nu apare pe lista celor care au datorii la stat. Într-un răspuns transmis Recorder, ANAF preciza că informațiile privind impozitele plătite de RICHRBT 1 S.R.L. nu pot fi dezvăluite, deoarece sunt protejate de secretul fiscal.

Acum ANAF susține că ancheta Antifraudei s-a derulat în perioada august 2024 - august 2025 și a vizat un grup infracțional organizat cu activitate transfrontalieră (România – Belgia – Bulgaria), coordonat de doi cetățeni români.

În dosar este vizat un grup de 17 firme implicate în multiple acțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, fals, uz de fals și constituire de grup infracțional organizat.

„Investigația a fost demarată după ce inspectorii Antifraudă au constatat tranzacții comerciale fictive în domeniul panourilor fotovoltaice, realizate prin intermediul unor firme preluate fraudulos și folosite pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat”, spune Fiscul.

Potrivit datelor din dosar, grupul a acționat coordonat printr-un sistem complex care implica:

preluarea frauduloasă a unor firme existente și transmiterea fictivă de părți sociale;

folosirea de persoane vulnerabile sau cetățeni străini ca administratori și asociați;

utilizarea de documente și identități false, inclusiv certificate digitale obținute nelegal;

mutarea fictivă a sediilor și schimbarea denumirilor firmelor pentru a îngreuna verificările;

deschiderea de conturi pe platforme financiare care nu solicitau verificarea identității, dar și conturi bancare aparent legitime;

folosirea aplicațiilor criptate și a VPN-urilor (rețele virtuale private care maschează identitatea și locația utilizatorului, oferind acces anonim la internet) pentru comunicare și transfer de date.

Din punct de vedere fiscal, prejudiciul estimat adus bugetului de stat este de aproape 6 milioane de lei, rezultat din neplata TVA-ului și a impozitului pe profit aferente operațiunilor comerciale fictive.

„ANAF a aplicat măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor bancare ale firmelor implicate, iar sumele confiscate până în prezent depășesc 1,3 milioane de lei. Totodată, peste 6.000 de panouri fotovoltaice cu o valoare totală estimată la 1,65 milioane de lei au fost confiscate în cadrul operațiunii”, conform Fiscului.

Fiscul mai spune că a descoperit o rețea organizată, în care fiecare nivel avea un rol distinct, de la coordonatori și intermediari până la persoane interpuse folosite pentru deschiderea conturilor bancare și semnarea formală a documentelor comerciale.

„Pe lângă faptele de evaziune fiscală, inspectorii Antifraudă au constatat indicii privind spălare de bani, fals în acte, uz de fals și constituirea unui grup infracțional organizat. De aceea, dosarul complet documentat de ANAF, o investigație care s-a derulat pe o perioadă de un an de zile, a fost transmis către Parchet, pentru evaluare completă și sancționarea întregului mecanism al ilegalităților descoperite”, a declarat Adrian Nica, președintele ANAF.

Verificările au fost realizate prin analiza bazelor de date ale ANAF, cooperarea cu instituții partenere din România și din statele membre ale Uniunii Europene, corelarea datelor fiscale, bancare și comerciale privind tranzacțiile suspecte.

Investigația are loc în contextul în care inspectorii Antifraudă au intensificat în ultimul an controalele în domeniul comerțului cu echipamente fotovoltaice, un sector aflat în expansiune, dar care a devenit tot mai atractiv pentru operațiuni de tip fraudă fiscală, susține ANAF.

Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru efectuarea cercetărilor penale și stabilirii răspunderii persoanelor implicate.

În urma acestei anchete și a altor cazuri similare, ANAF a transmis recomandări privind îmbunătățirea mecanismelor de control și a procedurilor de verificare a identității în sistemele financiare și la Registrul Comerțului, propunând totodată integrarea unor măsuri concrete în pachetele fiscal-bugetare adoptate recent, informează Fiscul.

Aceste măsuri vizează consolidarea analizei de risc fiscal și prevenirea folosirii firmelor-fantomă sau a entităților inactive în scopuri frauduloase.

Printre principalele modificări adoptate recent în acest sens se numără introducerea de noi criterii de analiză a riscului fiscal: lipsa utilizării instrumentelor de plată fără numerar, avertizarea timpurie privind capacitatea de plată a obligațiilor fiscale și analiza informațiilor din cazierul fiscal relevante pentru comportamentul fiscal viitor al contribuabililor.

De asemenea, au fost stabilite noi criterii pentru declararea inactivității fiscale a firmelor, precum lipsa unui cont de plăți deschis în România sau la Trezoreria Statului și nedepunerea situațiilor financiare anuale la cinci luni după termenul legal.

Perioada de inactivitate a fost limitată la maximum un an, după care firmele care nu se reactivează vor fi dizolvate automat, cu obligația organului fiscal de a stabili și recupera datoriile înainte de radiere.

Fiscul avertizează că desfășoară „controale de amploare”, în special în sectoarele cu risc fiscal ridicat, utilizând analize de risc și instrumente digitale.