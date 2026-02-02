Consiliul Concurenței a dat amenzi de 347,4 milioane lei unor firme, în anul 2025, pentu practici anticoncurențiale în România

Consiliul Concurenței a raportat, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro. că a finalizat 18 investigații și a aplicat sancțiuni în valoare totală de 347,4 milioane lei unor companii, pentru practici anticoncurențiale pe piața din România.

Din această sumă, aproximativ 56% reprezintă amenzi aplicate pentru înțelegeri de tip cartel, a menționat instituția prezidată de Bogdan Chirițoiu (foto).

Au fost sancționate 68 de entități, iar 70% dintre acestea au recunoscut încălcarea legii concurenței.

În 2025, la fel ca în anul anterior, Consiliul Concurenței s-a situat pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de cazuri finalizate care vizează posibile încălcări ale Tratatului de Funcționare al Uniunii Europene (TFUE – art. 101/art. 102), cu un total de 9 cazuri, urmat de Italia (6), Franța (5) și Germania (5).

Printre cele mai importante amenzi se numără:

163,71 milioane lei (32,15 milioane euro) - opt companii (Alten Si-Techno Romania SRL, Akkodis Romania SRL, Automobile-Dacia SA, Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL, Expleo Romania SRL, FEV ECE Automotive SRL, Renault Technologie Roumanie SRL și Segula Technologies Romania SRL), pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială constând în împărțirea pieței forței de muncă pentru a limita mobilitatea angajaților și a menține costurile reduse cu resursa umană. Aceasta a fost prima investigație pe piața forței de muncă, în România.

135,2 milioane lei (26,6 milioane euro) - companiile Philip Morris Trading SRL, Interbrands Orbico SRL și Mediaposte Hit Mail SA, pentru participarea la înțelegeri anticoncurențiale pe piața produselor din tutun încălzit.

14,73 milioane de lei (2,9 milioane de euro) - 25 service-uri auto și două societăți de asigurare, pentru participarea la o înțelegere pe piața serviciilor de întreținere și reparare a autovehiculelor din România.

8,29 milioane lei (1,66 milioane euro) - Oyl Company Holding AG SRL, Autoprima Serv SRL și Saga Infrastructură SRL, pentru trucarea unor licitații organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin DRDP Constanța, pe piața lucrărilor de întreținere a drumurilor.

4,55 milioane lei (915.068 euro) - Thelios SpA, pentru participarea, alături de partenerul său Shades Originators SRL, la o înțelegere anticoncurențială pe piața comercializării ochelarilor de lux din România.

14 investigații de concurență, declanșate în 2025

În 2025, Consiliul Concurenței a declanșat 14 investigații, în domenii precum auto, semnalizare rutieră, licitații pentru furnizarea de servicii din sectorul IT, licitații pentru furnizarea produselor și echipamentelor medicale utilizate în prevenirea situațiilor cu caracter epidemic.

Din totalul investigațiilor deschise, 50% vizează posibile înțelegeri între companii.

La finalul anului 2025, autoritatea de concurență avea în curs 46 de investigații, din care 74% vizează înțelegeri între companii.

„Razie la hipermarket”

În anul 2025, Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a șase mari rețele de retail (Auchan, Metro, Carrefour, Kaufland, Mega Image și Selgros), în cadrul unor investigații aprofundate privind respectarea prevederilor Legii nr. 81/2022 referitoare la practicile comerciale neloiale din lanțul de aprovizionare agricol și alimentar, în relațiile cu producătorii de lapte și produse lactate.

De asemenea, s-au efectuat 21 de inspecții inopinate, „un record al ultimilor ani”, și au fost

inspectate 52 de sedii/puncte de lucru, conform Consiliului Concurenței.