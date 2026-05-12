Consilierul președintelui Nicușor Dan, către antreprenorii IT: V-aș sugera să vă obișnuiți cu tipul ăsta de instabilitate sistemică

Într-o perioadă de „angoasă politică”, Radu Burnete, consilier al președintelui Nicușor Dan, i-a îndemnat, marți, pe antreprenorii și managerii de firme IT din România să se obișnuiască cu „tipul ăsta de instabilitate sistemică, pentru că nu-i doar în România”, iar el nu crede că „va trece curând”.

Burnete a vorbit marți la „ANIS International Summit 2026”, un eveniment organizat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii din România.

„Primul gând pe care aș vrea să vi-l transmit, pentru că simțim cu toții că trăim o angoasă politică în acest moment și am trăit multe în ultima vreme, mulți dintre noi așteptăm să vină așa o perioadă de acalmie, de stabilitate, ca să putem face lucrurile alea mai mari și mai grele. Eu v-aș sugera mai degrabă să vă obișnuiți cu tipul ăsta de instabilitate sistemică, pentru că nu-i doar în România, ea e pe toată planeta și nu cred că va trece curând. Noi va trebui să facem lucruri în acest nou mediu, mai puțin predictibil, mai puțin stabil, cu niște transformări mari, ale căror consecințe nu le putem anticipa pe deplin” - le-a spus Burnete managerilor de firme IT și antrerenorilor din domeniu.

Consilierul pe politici economice și sociale al președintelui consideră că România nu mai poate crește cu aceleași motoare economice din ultimii 20-30 de ani, cheia competitivității fiind inteligența artificială, în prezent.

„Cred că suntem la finalul unui ciclu de competitivitate, economia noastră nu mai poate crește cu motoarele din ultimii 20-30 de ani, fie că e forța de muncă, fie că e energie ieftină, fie că sunt avantaje fiscale, de care și industria dvs. a beneficiat și a crescut senzațional. Și ceea ce simțiți și dvs. este că suntem așa în zorii unei noi paradigme tehnologice. Avem această tehnologie de uz general, inteligența artificială, care cu siguranță va schimba foarte multe lucruri, chiar dacă mulți dintre noi nu știm exact să punem degetul pe rană. Dar ce cred că știți deja mulți dintre dvs. este că tipul ăsta de tehnologii de uz general schimbă o paradigmă de productivitate nu când le lipești pe un sistem existent, ci când reușești să redesenezi sistemul, adică redesenezi compania, administrația utilizând această nouă tehnologie. Și ăsta este procesul prin care dvs., în companiile dvs., o să treceți în clipa de față, vă gândiți ce faceți cu această nouă tehnologie care va permeia întreaga economie românească. Și eu cred că aici este cheia competitivității economiei românești”, a explicat Radu Burnete.

În context, consilierul lui Nicușor Dan a spus că și administrația românească a adoptat AI, dar acum „trebuie să oprim repede vestul ăsta sălbatic”.

„Administrația românească a adoptat AI. Fiecare îl folosește după capul lui: modele free, nu știm ce punem acolo, ce scoatem. Să știți că se folosește atât de des, încât eu am învățat să identific, în funcție de formatare, dacă primesc un document făcut de Claude, de ChatGPT, de Grok și așa mai departe. Și cred că trebuie să oprim repede vestul ăsta sălbatic, nu în sensul în care să interzicem utilizarea de AI, dar trebuie făcut într-un cadru un pic controlat” - a afirmat Burnete.

Consilierul prezidențial i-a invitat pe oamenii de afaceri să intre într-un „grup de reflecție” constituit la Cotroceni, pentru a propune „2-3 lucruri pe care le putem face relativ repede și care au nevoie de consens politic”.

„Hai să facem un grup de reflecție, să vedem împreună care sunt acele 2-3 lucruri pe care le putem face relativ repede și care au nevoie de consens politic. Asta este partea pe care eu pot încerca să o aduc - să vă ajut să aduceți ceilalți actori politici la masă și o idee care este foarte importantă și urgentă și să o împingem pe agenda partidelor și apoi a guvernării. Am nevoie de ajutorul vostru pentru a face aceste grupuri de reflecție (...). Hai să ne alegem 2 lucruri pe care le putem face în următoarele 6-12 luni”.

„Pe de altă parte, nu uitați că vin din zona dvs. și știu foarte bine cine pentru ce face lobby. Nu că asta ar fi ceva greșit, e un act legitim. Dar nasul meu detectează imediat lucrurile astea, așa că, dacă vă invit, vă rog să venim cu acele idei care sunt în interesul general: că vreți să lucrăm la R&D și la facilitățile fiscale, că putem accelera adopția de AI în sistemul public, că credeți că problema sunt achizițiile publice” - le-a spus Radu Burnete oamenilor de afaceri din IT.