Conferință despre dezvoltarea durabilă a orașelor și tehnologie, la Timișoara

Timișoara găzduiește, între 23 și 24 octombrie, conferința Cities of Tomorrow (Orașele viitorului), organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), la care vor fi prezenți mediul de afaceri, societatea civilă și autoritățile publice, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Ajuns la cea de-a 13-a ediție, evenimentul este un catalizator pentru idei curajoase și parteneriate care pot modela viitorul orașelor din România, explică AHK România.

Tema din acest an este „Liveable cities: People, Skills & Innovation” (Un oraș în care îți place să locuiești - oameni, competențe și inovație).

Planificarea urbană inovatoare nu doar că răspunde nevoilor actuale, dar implică activ locuitorii în luarea deciziilor pentru creșterea calității vieții. Inovația furnizează instrumentele și tehnologiile necesare pentru a face orașele mai inteligente, mai eficiente și mai sustenabile. Câteva exemple: sistemele IoT (Internet of Things), analiza datelor și infrastructura inteligentă pot reduce consumul de energie și eficientiza gestionarea deșeurilor și a transportului.

Participanții vor discuta măsuri pentru sporirea atractivității și competitivității orașelor, posibilități de creștere economică, oportunități investiționale, precum și bune practici naționale și internaționale.

Evenimentul se va desfășura pe durata a două zile:

conferința propriu-zisă în 23 octombrie, la Cinema Studio din Timișoara;

vizite la companii, în 24 octombrie.

Între 24 septembrie și 17 octombrie vor avea loc nouă mese rotunde, majoritatea online. O premieră pentru acest an este organizarea în format fizic a două dintre ele, la Cluj, pe tema eficienței energetice, și la Brașov, pe tema regenerării urbane.

Mesele rotunde online vor avea următoarele teme: economie circulară, dreptul construcțiilor, oportunități de finanțare și fonduri europene, mobilitate, turism și cultură, siguranța orașelor, digitalizare și guvernanța orașelor. Participanții vor discuta tema propusă pe durata a două ore, iar soluțiile găsite vor putea fi aplicate ulterior în propriile proiecte, actuale sau viitoare.

Conferința va fi deschisă de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și va cuprinde, pe lângă prezentările experților în urbanism, două dezbateri pe teme precum

„ Smart Urbanism - Cities for People: Meaningful and Impactful Urban Development ” (Urbanism inteligent – Orașe pentru oameni: dezvoltare urbană de impact);

” (Urbanism inteligent – Orașe pentru oameni: dezvoltare urbană de impact); „Smart Investments, Smarter Cities: How Business Shapes the Urban Future” (Investiții inteligente, orașe mai inteligente: cum modelează afacerile viitorul urban).

La final vor fi anunțați și premiați câștigătorii concursului de proiecte, organizat în fiecare an în cadrul conferinței.

De asemenea, vor fi organizate patru vizite la fața locului, care vor urmări aspecte precum: digitalizarea și guvernanța orașului, regenerarea urbană și investițiile axate pe nevoile oamenilor, dezvoltarea economică și investițiile inteligente, turismul. În cadrul vizitelor vor fi prezentate platforme digitale, spații urbane revitalizate, modele de succes ale companiilor privind dezvoltarea industrială ecologică, producția high-tech, dezvoltarea forței de muncă și infrastructura durabilă, dar și patrimoniul arhitectural, viața culturală și experiențele urbane autentice.