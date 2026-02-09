Confederația „Concordia” susține măsurile „concrete” pentru competitivitate, cerute Bruxelles-ului de antreprenorii din UE

Confederația Patronală „Concordia” susține apelul adresat de BusinessEurope instituțiilor europene pentru transformarea ambițiilor privind competitivitatea într-un „plan concret de acțiune”, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Antreprenorii europeni solicită „măsuri decisive pentru reducerea sarcinii administrative, stimularea investițiilor private și valorificarea deplină a potențialului pieței unice”.

„Companiile locale au nevoie de condiții stabile, de reguli clare și de un cadru european predictibil pentru a investi, a inova și a crea locuri de muncă de calitate. Pentru mediul de afaceri din România, îmbunătățirea competitivității la nivelul UE nu este doar un deziderat, este o condiție esențială pentru creștere și prosperitate pe termen lung. Sub o misiune comună, măsurile trebuie să vină în congruență de la nivel european și de la nivel național”, a declarat Delia Dabu, Head of Public Affairs, Confederația Patronală Concordia.

BusinessEurope a lansat un apel „clar și urgent” către instituțiile UE: este momentul să transformăm ambițiile privind competitivitatea și reducerea birocrației în realizări concrete.

„UE se află într-un punct de inflexiune, iar astfel de momente necesită mai mult decât intenții corecte. Pentru a răspunde acestui moment, UE trebuie să transforme ambiția sa pozitivă privind competitivitatea în acțiuni decisive care să facă o diferență reală pentru companii. (...) Trebuie să valorifice pe deplin potențialul pieței sale unice, să reducă prețurile la energie și să creeze condițiile potrivite pentru a atrage investiții private, pentru a dezvolta idei noi și a le comercializa în Europa”, a declarat Fredrik Persson, președintele BusinessEurope.

Măsurile „trebuie să coincidă cu o agendă de comerț și diversificare ambițioasă, cu privire la transferul emisiilor de carbon în afara UE și cu o reducere tangibilă a sarcinii administrative pentru companii”.

Companiile au nevoie de „claritate, viteză și rezultate care să aibă un impact real”.

„Dacă vrem ca Europa să rămână puternică, trebuie să acționăm decisiv și să facem din 2026 anul în care livrăm rezultate”, a mai spus acesta.











