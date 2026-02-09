Skip to content

„5 to go” își deschide academie la Cluj. Ce se predă acolo și ce alte produse pregătește brandul

Lanțul de cafenele „5 to go” va deschide în luna aprilie a doua academie din rețea după cea din București, la Cluj-Napoca. Ea va fi un centru dedicat barista și francizaților, în care accentul va fi pus atât pe excelența în prepararea cafelei, cât și pe „înțelegerea de către noii Coffee Masters a valorilor și filosofiei brandului”, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. 

„Ne-am concentrat pe Cluj, o zonă cu un număr mare de barista și cu un potențial de creștere, unde vrem să construim în continuare comunitatea și echipa 5 to go, în linie cu direcțiile noastre strategice de dezvoltare locală pentru acest an. Pornim cu 723 de cafenele deschise și ne propunem să atingem 800 de locații până la finalul lui 2026, iar o gestionare mai eficientă a proceselor operaționale va contribui semnificativ la acest obiectiv”, a precizat Lucian Bădilă, unul dintre cofondatorii 5 to go. 

În 2026, brandul vrea să dezvolte noi produse sub umbrela 5 to go Bakery, care vor fi disponibile în locațiile din rețea, acolo unde spațiul va permite.

Explorarea conceptului „matcha”

Totodată, se pregătește lansarea unei locații sub conceptul Matcha Bar, un „laborator” dedicat matcha - conceput pentru „explorarea de rețete și produse, de la băuturi la produse de patiserie, dezvoltate în jurul acestui ingredient, aflat pe un trend ascendent de consum”. 

În paralel, va continua extinderea în zona de retail și va dezvolta produse destinate consumului acasă, cum este brandul Cafeneaua Parcului Sinaia 1905 - un blend de cafea și ciocolată caldă artizanală „cu personalitate, inspirat de spiritul interbelic, care se adresează unui public tot mai interesat de experiențe relevante și autentice”. 

Brandul vizează în 2026 atingerea unei cifre de afaceri de 72 de milioane de euro, precum și extinderea rețelei la 15 locații în Bulgaria, 10 în Republica Moldova și 2 în Irlanda. Ținta este de 1.000 de cafenele până în martie 2028. 

Pe harta 5 to go, orașele cu cea mai mare dinamică în acest moment sunt Brașov, Iași, Cluj, Constanța și Sibiu, „centre urbane care concentrează comunități mari de antreprenori și generează un consum constant”.





