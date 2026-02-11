Comunitățile de business din România, Moldova și Ucraina se reunesc la București pentru o conferință de soluții AI & Big Data

Camerele de comerț americane din România, Moldova și Ucraina, împreună cu asociațiile reprezentative ale industriei IT din cele trei țări, organizează pe 6 martie, la București, a treia ediție a evenimentului „AI & Big Data Conference - Regional AI Valley”, o inițiativă care reflectă „viziunea mediului de afaceri privind necesitatea unei abordări regionale coordonate” în domeniul inteligenței artificiale, într-un context economic și geopolitic „marcat de transformări accelerate”, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

La eveniment vor participa peste 70 de vorbitori, experți internaționali, lideri de business, profesioniști, oficiali, reprezentanți ai mediului academic și ai administrației. Ei vor evidenția rolul strategic al AI și Big Data în „creșterea competitivității economice, modernizarea administrației publice și consolidarea rezilienței regionale, inclusiv în domeniul securității și apărării”.

Conferința creează „un cadru de dialog aplicat între mediul privat, administrațiile publice și comunitatea de inovare”, concentrându-se pe modul în care AI și Big Data „pot susține deciziile de business, productivitatea, inovarea, performanța, politicile publice bazate pe date, digitalizarea administrației și a serviciilor publice, dezvoltarea capacităților pentru apărare și securitate cibernetică”.

Vorbitorii vor aborda teme transversale și sectoriale, vor prezenta studii de caz, modele de succes, dar și „provocări din practică”, oferind atât „perspective strategice”, cât și „soluții relevante” pentru managerii, fondatorii și decidenții implicați în transformarea digitală și integrarea AI și Big Data în companii din industrii diverse, cât și în instituții publice.







