O companie IT românească colaborează cu firma de consultanță Andersen Consulting

Compania românească de servicii software și marketing digital Codezilla anunță, printr-un comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro, că a semnat un acord strategic de colaborare cu Andersen Consulting.

Colaborarea are ca obiectiv accelerarea transformării digitale la nivelul platformei de consultanță Andersen și furnizarea de capabilități tehnice avansate în sprijinul clienților internaționali.

„Credem că software-ul de calitate este rezultatul unei inginerii solide și al unei execuții disciplinate. Colaborarea noastră cu Andersen Consulting deschide oportunități majore, permițându-ne să combinăm abordarea noastră orientată spre design și centrată pe dezvoltare cu platforma globală Andersen, pentru a livra clienților soluții integrate și fluide”, a declarat Sebastian Doroftei, CEO Codezilla.

„Codezilla aduce o energie dinamică și o mentalitate orientată spre rezolvarea problemelor, care se aliniază perfect cu viziunea noastră asupra consultanței moderne. Excelența lor tehnică și modelul de servicii centrat pe client completează strategia noastră de a continua extinderea capabilităților globale”, a declarat Mark L. Vorsatz, Global Chairman și CEO al Andersen.

Codezilla spune că are peste 30 de ani de experiență în dezvoltare software și marketing digital. Firma are birouri în București, Iași și Chicago (SUA) și are o echipă multidisciplinară care îmbină expertiza în inginerie software, design și strategie digitală. De-a lungul timpului, a colaborat cu organizații dintr-o gamă largă de industrii, de la fintech și e-commerce, la healthcare, ridesharing și multe altele.

Andersen Consulting este o platformă globală de consultanță care oferă o gamă completă de servicii ce acoperă strategia corporativă, business-ul, tehnologia și transformarea prin AI, precum și soluții de capital uman. Andersen Consulting se integrează în modelul multidimensional de servicii al Andersen Global, livrând expertiză de consultanță, fiscalitate, juridic, evaluare, mobilitate globală și servicii de advisory la nivel mondial, printr-o platformă globală ce reunește peste 50.000 de profesioniști și este prezentă în peste 1.000 de locații, prin firmele membre și firmele colaboratoare.