Cheltuielile de transport pentru administratorii și directorii cu mandat: Regulile fiscale sunt neclare, spun consultanții fiscali. Ce măsuri sunt necesare

Camera Consultanților Fiscali (CCF) atrage atenția că regulile fiscale sunt neclare în privința cheltuielilor de transport pentru administratorii și directorii cu mandat.

CCF a trimis, în acest sens, și o adresă către Ministerul Finanțelor, în care semnalează că deși legislația prevede neimpozitarea cheltuielilor de transport și cazare acordate administratorilor și directorilor „pe perioada deplasării, în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul desfășurării activității”, Codul fiscal nu definește noțiunea de „altă localitate” în contextul raporturilor de mandat.

„Mulți administratori și directori se deplasează periodic la sediul societății pentru participarea la ședințe ale consiliului de administrație/directoratului sau la alte activități aferente exercitării mandatului. Totuși, regimul fiscal aplicabil la nivelul persoanei fizice nu este explicit prevăzut în actualul cadru legislativ”, a declarat Luminița Obaciu, membră în cadrul Comitetului fiscal CCF.

Astfel, reglementările referitoare la transportul de la și către locul de muncă sunt aplicabile exclusiv salariaților, fără a acoperi situația administratorilor și directorilor.

În consecință, deplasarea de la domiciliu la locul de desfășurare a activității de administrare rămâne neacoperită de o reglementare explicită, ceea ce generează interpretări și practici neunitare.

Pentru salariați, sumele reprezentând contravaloarea transportului dus-întors între domiciliu și locul de muncă, atunci când acesta este situat într-o altă localitate decât cea de domiciliu, reprezintă venit neimpozabil, atrage atenția CCF.

Astfel, Camera Consultanților Fiscali solicită ca pentru uniformizarea practicilor și aplicarea unitară a legislației fiscale, să se aplice același mecanism ca în cazul angajaților.

În ceea ce privește sintagma „deplasare în altă localitate, în interesul desfășurării activității”, consultanții fiscali spun că ar trebui clarificat ce înseamnă „altă localitate”.

„Poate fi vorba despre localitatea distinctă de cea în care se desfășoară activitatea de administrare (locul prevăzut în contractul de mandat) sau orice localitate diferită de cea de reședință a persoanei fizice, chiar dacă destinația este sediul societății”, conform CCF.