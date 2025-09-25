Android va fi disponibil pe calculatoare, începând de anul viitor. CEO-ul producătorului de cipuri Qualcomm: „L-am văzut, este incredibil”

„Android for PC”, sistemul de operare realizat dintr-o combinație a ChromeOS și Android, va începe să fie disponibil de anul viitor, conform unei discuții în cadrul evenimentului realizat de producătorul de procesoare Qualcomm, citată de The Verge.

Directorul de platforme și dispozitive Google, Rick Osterloh, și CEO-ul Qualcomm, Cristiano Amon, au vorbit pe scena principală a evenimentului Snapdragon Summit, unde producătorul de cipuri a lansat procesorul mobil Snapdragon 8 Elite Gen 5 și cipurile pentru calculatoarele Windows, Snapdragon X2 Elite și Extreme.

Directorul general al Qualcomm a spus că a văzut o versiune a noului sistem de operare:

„L-am văzut, este incredibil. Livrează viziunea convergenței dintre mobil și PC. Abia aștept să am unul”, a spus Amon.

Osterloh a declarat că Google vrea să construiască „o bază tehnică comună” pentru PC-uri și desktop-uri, împreună cu inteligența artificială a companiei, Gemini, și experiența Android.

„În trecut, am avut întotdeauna sisteme foarte diferite între ceea ce construim pe PC-uri și ceea ce construim pe smartphone-uri și ne-am angajat într-un proiect pentru a combina acest lucru”, a spus Rick Osterloh.

Planurile pentru a combina Android și ChromeOS au fost confirmate prima dată în luna iulie, așa cum am mai scris pe site, când Sameer Samat, președintele ecosistemului Android la Google, a declarat că sistemele de operare Android și ChromeOS vor fi combinate „într-o singură platformă”.

Gigantul american spune că unificarea va favoriza dezvoltarea noilor facilităţi pe viitor, va reduce fragmentarea prin simplificarea update-urilor şi va simplifica integrarea AI-ului Gemini.