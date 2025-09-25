Skip to content

Android va fi disponibil pe calculatoare, începând de anul viitor. CEO-ul producătorului de cipuri Qualcomm: „L-am văzut, este incredibil”

Android va fi disponibil pe calculatoare, începând de anul viitor. CEO-ul producătorului de cipuri Qualcomm: „L-am văzut, este incredibil”
Sursă: © Denis Shevchuk | Dreamstime.com

„Android for PC”, sistemul de operare realizat dintr-o combinație a ChromeOS și Android, va începe să fie disponibil de anul viitor, conform unei discuții în cadrul evenimentului realizat de producătorul de procesoare Qualcomm, citată de The Verge.

Directorul de platforme și dispozitive Google, Rick Osterloh, și CEO-ul Qualcomm, Cristiano Amon, au vorbit pe scena principală a evenimentului Snapdragon Summit, unde producătorul de cipuri a lansat procesorul mobil Snapdragon 8 Elite Gen 5 și cipurile pentru calculatoarele Windows, Snapdragon X2 Elite și Extreme.

Directorul general al Qualcomm a spus că a văzut o versiune a noului sistem de operare:

„L-am văzut, este incredibil. Livrează viziunea convergenței dintre mobil și PC. Abia aștept să am unul”, a spus Amon.

Osterloh a declarat că Google vrea să construiască „o bază tehnică comună” pentru PC-uri și desktop-uri, împreună cu inteligența artificială a companiei, Gemini, și experiența Android.

„În trecut, am avut întotdeauna sisteme foarte diferite între ceea ce construim pe PC-uri și ceea ce construim pe smartphone-uri și ne-am angajat într-un proiect pentru a combina acest lucru”, a spus Rick Osterloh.

Planurile pentru a combina Android și ChromeOS au fost confirmate prima dată în luna iulie, așa cum am mai scris pe site, când Sameer Samat, președintele ecosistemului Android la Google, a declarat că sistemele de operare Android și ChromeOS vor fi combinate „într-o singură platformă”.

Gigantul american spune că unificarea va favoriza dezvoltarea noilor facilităţi pe viitor, va reduce fragmentarea prin simplificarea update-urilor şi va simplifica integrarea AI-ului Gemini.

Smart Tech

Databricks, companie care are și 2 cofondatori români, integrează modelul GPT-5 (OpenAI) în produsele sale. Parteneriat de 100 milioane dolari

Spotify va marca muzica realizată cu inteligență artificială și actualizează regulile împotriva clonării neautorizate de voce și a spam-ului AI

Avertisment DNSC: Atacatorii cibernetici folosesc numele unor platforme cunoscute pentru a fura date

Samsung Solve for Tomorrow 2025-2026

Înscrieri 2025: Liceenii și profesorii români pot câștiga premii totale de 28.000 EUR de la Samsung, în competiția de idei Solve for Tomorrow

stablecoin

Crypto: Bănci europene, care au afaceri și în România, lansează un stablecoin pe euro

București: Hackathon educațional, organizat de liceeni olimpici în colaborare cu startup-ul Youni, la Universitatea Politehnica

Microsoft introduce modele de inteligență artificială Anthropic (Claude) în 365 Copilot, soluția business

Site-ul OpenAI

OpenAI (ChatGPT) și colosul IT SAP colaborează pentru inteligență artificială în sectorul public din Germania