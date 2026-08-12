Business CheckIn. Ștefania a început cu deserturi pentru familie, apoi a găsit rețeta pentru propria afacere

A început să facă deserturi acasă, după nașterea fiicei sale, fără să știe că pasiunea pentru cofetărie avea să se transforme, în timp, într-o afacere. Câțiva ani mai târziu, Ștefania Deaconescu (foto) a preluat Gofreria, o cofetărie din Râmnicu Vâlcea, și a devenit antreprenoare full-time. A urmat o perioadă în care a învățat din mers, a muncit de dimineața până seara și a investit constant în dezvoltarea afacerii. Astăzi, businessul are o echipă de nouă oameni și un concept bazat pe produse realizate integral în laborator și pe schimbarea frecventă a deserturilor.

Pe măsură ce afacerea a crescut, au apărut și noi nevoi de investiții. Laboratorul inițial devenise prea mic, așa că Ștefania a investit într-un nou spațiu de producție, iar apoi a extins zona de vânzare și a refăcut fațada cofetăriei. Pentru a susține aceste investiții, a apelat la finanțare de la BT Mic.

„A fost un ajutor foarte mare pentru noi în acel moment, pentru că aveam nevoie de acea sumă de bani pentru a ne putea extinde. În ceea ce privește procesul de obținere, totul a fost foarte bine și foarte ușor. Cei de la BT au fost foarte deschiși, ne-au ajutat cu tot ce am avut nevoie, iar lucrurile au evoluat foarte rapid”, spune Ștefania Deaconescu.

Banca Transilvania sprijină antreprenorii la început de drum, oferindu-le cunoștințe, instrumente și expertiza necesare pentru a transforma ideile în afaceri viabile. Ca partener de încredere, BT îi ghidează pas cu pas, simplificând procesul și aducând claritate în fiecare etapă a lansării propriei afaceri.

Prin BT Mic, antreprenorii au acces la finanțări de până la 300.000 de lei, rapide și flexibile, menite să susțină dezvoltarea afacerii. Aceste resurse pot fi folosite pentru achiziția de echipamente noi sau second-hand, modernizarea și extinderea punctelor de lucru, plata furnizorilor și a altor obligații financiare, dar și pentru asigurarea continuității operațiunilor zilnice.

Business CheckIn. Din bucătăria de acasă în laboratorul propriei cofetării

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face afacerea mea?

Ștefania Deaconescu: Sunt Ștefania Deaconescu, locuiesc în prezent în Râmnicu Vâlcea, am 35 de ani și sunt ownerul Gofreria. Dacă mă întrebați acum 10 ani ce voi face în perioada următoare, cred că n-aș fi știut să vă răspund. Nu aș fi știut că urmează să merg pe acest drum, spre cofetărie. Însă, după ce am născut-o pe fetița mea, primul impuls a fost să fac deserturi, pentru că îmi aminteau de copilărie, de perioada în care și mama, împreună cu bunica, ne pregăteau deserturi. Și cumva m-am regăsit în acest lucru, să zic așa.

După ce m-am întors în țară, fiind plecată câțiva ani în Italia, am început, locuind acasă cu copiii și ocupându-mă de creșterea lor, să fac tot mai multe deserturi. Am învățat să fac cozonaci după rețeta bunicii, iar apoi o vecină mi-a cerut să realizez pentru ea un tort și de acolo a pornit totul.

Faptul că a avut încredere în mine a fost primul pas în domeniul acesta. Apoi am urmat mai multe cursuri în acest domeniu și am lucrat și într-un laborator, unde mi-am dat toată silința să învăț, să mă dezvolt și să cunosc cât mai multe lucruri despre cofetărie. Am lucrat chiar și la Gofreria, pentru început, în 2018, timp de patru luni, pentru că proiectul fusese dezvoltat de foștii proprietari, care accesaseră fonduri prin Startup Nation.

Ulterior, foștii proprietari au decis să vândă afacerea, pentru că locuiau în București și le era greu să o gestioneze, iar eu am avut ocazia să o preiau în 2020. Nu mă gândeam că va fi disponibil aici să pot cumpăra.

Nu aveam suma necesară și nu am avut nicio susținere din partea nimănui. Am întâlnit pe cineva care m-a ajutat cu partea financiară. I-am rambursat apoi toți banii pe care i-am împrumutat și a avut încredere în nebunia mea, pentru că eu știam doar să fac prăjituri și nu aveam nicio legătură cu ceea ce înseamnă să fii om de business, să ai o echipă sau să fii șef.

Începutul a fost destul de greu, pentru că am preluat afacerea în pandemie, când lucrurile nu prea mergeau, și am riscat destul de mult. Dar am spus că măcar încerc și, dacă nu funcționează, voi renunța și voi achita înapoi suma pe care am împrumutat-o.

M-am dedicat foarte mult. Eram activă și pe partea de social media și sunt în continuare destul de activă. Nu sunt un om căruia îi place să stea pe loc și nu-mi place să am aceleași prăjituri în fiecare zi în vitrină. Conceptul nostru a fost așa încă de la început, din 2021, când am preluat zona de vânzare și am redeschis cofetăria.

Proiectul nostru s-a construit pe ideea de a face lucrurile diferit. Din două în două zile schimbăm toate produsele din vitrină. În felul acesta, asigurăm atât calitatea produselor, cât și o diversitate foarte mare. Clientul poate nu mai vine o dată pe săptămână, ci poate veni de trei ori. Este și un mic joculeț strategic acolo, să zic așa.

În momentul de față suntem nouă oameni. Eu mă ocup de tot ce ține de business. Acum sunt și în laborator, lucrez și pe partea de organizare, și pe partea de angajați și salarii, dar și de tot ce ține de contabilitate. Cumva, nu am lăsat frâiele la nimic. Nici nu am avut oamenii potriviți care să preia anumite taskuri, dar pe partea de acte, plăți și toate cele mă ocup tot eu. La fel și de ideile noi și de produsele pe care le facem, tot eu mă ocup.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Ștefania Deaconescu: De la bun început, ne-am bazat pe produse făcute integral de noi. Nu folosim premixuri, creme la găleată sau alte produse care să ne ușureze munca.

Din contră, este un proces foarte solicitant și care te scoate în fiecare zi din zona de confort, pentru că, schimbând constant prăjiturile, trebuie să vii mereu cu ceva nou. Nu ai timp să te plictisești. În același timp, ingredientele de bază pe care le folosim sunt unele foarte calitative.

Folosim ouă proaspete, smântână naturală și ciocolată belgiană, iar faptul că am păstrat constant calitatea cu care am pornit de la început ne-a oferit un avantaj pe piață. Sunt momente în care mă plictisesc de anumite produse sau văd că nu mai funcționează la fel de bine la vânzare, iar atunci le oprim, le lăsăm o perioadă și revenim cu alte produse. Facem mereu lucruri noi, așa că, la noi, nu este loc de plictiseală.

Ștefania Deaconescu, Gofreria

Suntem activi pe Instagram și Facebook. Momentan lucrăm și la site, însă acesta va fi doar de prezentare, fără posibilitatea de a plasa comenzi.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere a unei finanțări de la BT Mic?

Ștefania Deaconescu: La un moment dat, a fost nevoie să mai luăm un laborator, să avem încă un spațiu de producție, pentru că laboratorul de deasupra cofetăriei devenise prea mic pentru a ne susține activitatea. Am investit în laboratorul pe care l-am luat ulterior. În anul următor, am investit în cofetăria de sus, extinzând zona de vânzare și refăcând fațada. Astfel, a fost nevoie de o nouă finanțare și atunci am apelat la cei de la BT Mic.

A fost un ajutor foarte mare pentru noi în acel moment, pentru că aveam nevoie de acea sumă de bani pentru a ne putea extinde. În ceea ce privește procesul de obținere, totul a fost foarte bine și foarte ușor. Cei de la BT au fost foarte deschiși, ne-au ajutat cu tot ce am avut nevoie, iar lucrurile au evoluat foarte rapid.

Am primit banii foarte repede, în două-trei zile, dacă nu mă înșel. Tot procesul a mers destul de repede. Antreprenorilor care au nevoie de capital de lucru, de finanțare pentru extindere sau pentru diferite echipamente ori alte lucruri necesare, da, le recomand să acceseze această soluție, să ia un credit și să se dezvolte.

Pentru un antreprenor este foarte important să aibă acces la finanțare. Dacă nu ar fi aceste finanțări posibile, efectiv s-ar crea o stagnare, s-ar crea un blocaj și n-ai putea să mai continui, indiferent cât de mult ai vrea. Consider că este un lucru foarte valoros să ai la cine să poți apela.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Ștefania Deaconescu: Sinceră să fiu, cred că de cele mai multe ori am reușit să mă ridic singură, pentru că sunt un om destul de credincios și mereu m-am rugat ca Dumnezeu să mă scoată din situațiile în care intrasem.

Nu a fost cineva în spatele meu care să-mi spună că mâine va fi mai bine. Este dureros, dar aceasta este realitatea. Nu a fost cineva care să-mi construiască încrederea sau să mă ajute să am mai multă încredere în mine.

Am căzut destul de urât și, după aceea, nu am avut decât să mă ridic. Dar fiecare lecție m-a învățat câte ceva și m-a ajutat să mă valorific. Businessul acesta a fost, de fapt, dorința de a demonstra că pot. Am muncit necontrolat, de multe ori de dimineața până seara, pentru a dezvolta cât mai repede afacerea, pentru a fi cea mai bună în ceea ce fac în oraș și pentru a face cofetăria cunoscută.

StartupCafe.ro: Dacă nu aș fi făcut asta, aș fi…

Ștefania Deaconescu: Îmi place foarte mult să gătesc și îmi place foarte mult să lucrez cu florile. M-am gândit că, dacă acest business nu ar mai merge, acestea ar fi două dintre domeniile pe care mi-ar plăcea să le accesez.

Mama fiind bucătăreasă și stând toată copilăria prin bucătărie la restaurantul unde lucra, m-a atras foarte mult lucrul acesta. În același timp, partea de flori, pentru că eu iubesc să primesc flori, mă atrage foarte mult. Nu știu dacă ar fi ceva ce m-ar împlini, dar ar fi două domenii în care aș încerca ceva.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Ștefania Deaconescu: Nu-mi aduc aminte, sincer, pentru că eu lucram în laboratorul de cofetărie și, în același timp, făceam și prăjituri acasă. Cumva, îmi propusesem să văd cât de mult pot să duc în situația în care aș rămâne fără niciun angajat având propriul business și dacă mă pot descurca singură. Și chiar s-a întâmplat asta pe parcursul businessului. La un moment dat, am rămas singură și am fost nevoită să mă descurc și am făcut-o foarte bine.

Însă cred că există o poveste interesantă pe care o pot spune, legată de proprietarul spațiului în care avem cofetăria. Am avut o discuție cu dumnealui acum două zile și l-am întrebat dacă își mai amintește momentul în care am venit aici.

Ștefania Deaconescu, Gofreria

Eram foarte neîncrezătoare și speriată, pentru că nu știam cu ce se mănâncă totul. Cumva, de la treaba de cofetar, a trebuit să mă ocup și de acte și de toate cele. Practic, le-am preluat pe toate fără să fiu conștientă în ce intru, iar apoi, când au fost controale sau când a trebuit să rezolv anumite acte, le-am învățat treptat.

Domnul proprietar își amintea că eu îi tot spuneam: „o să cresc atât de mult încât voi prelua și cealaltă parte a cofetăriei”, pentru că aveam doar jumătate din spațiu. Cealaltă parte era un coafor. I-am spus că vreau să-mi dea și cealaltă parte, iar el se uita la mine neîncrezător și îmi spunea: „da, dar tu nu ai clienți formați, cum o să reușești tu asta?”

Acum discutam despre lucrul acesta și mi-a povestit că, în anii `70, acolo fusese tot o cofetărie. Își amintea, de când era copil, că acolo fusese cofetăria Ursulețul. Nu întâmplător, și noi am ajuns să punem ursuleți ca element de decor, atât la exterior, cât și la interior.

Mi se pare că a fost o ciclicitate foarte frumoasă care s-a produs în acest loc. Iar dumnealui a venit cu foarte multă apreciere față de mine și mi-a spus că nu sunt foarte multe femei care au curajul să facă un astfel de lucru, să aibă încredere că vor reuși și să ridice un business. Aprecierea vine din partea dumnealui, care este și consumator al produselor noastre și căruia îi place foarte mult să vină la cofetărie.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Ștefania Deaconescu: Ne adaptăm constant la toate trendurile care apar în fiecare an, pentru că lumea cofetăriei nu este una stagnantă, ci se schimbă foarte repede, trebuie să ținem pasul și să ne adaptăm cerințelor care apar.

Am bifat și deschiderea unui spațiu în Sibiu, însă mai mult ca pe o experiență din care am învățat foarte multe lucruri. Nu a fost o experiență plăcută, dar ne-a adus lecții destul de valoroase.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Ștefania Deaconescu: În momentul acesta, focusul nostru este foarte mult pe producția pe care o facem și pe produsele noi cu care vom veni pe piață. Momentan, vreau să creez o vizibilitate cât mai mare pentru ceea ce facem, astfel încât oamenii să înțeleagă mai bine munca din spate, să arătăm mai mult din proces și să îi surprindem mereu plăcut cu lucruri noi și delicioase, păstrând, în același timp, aceeași calitate. Iar apoi, dacă va fi momentul să ne mai extindem, eu am foarte multe idei, dar nu le spun, pentru că se vor materializa la timpul potrivit.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.