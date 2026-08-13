4 antreprenori români au câștigat premii de câte 10.000 EUR. Ce idei de afaceri au dezvoltat

Patru antreprenori români - trei femei și un bărbat - au câștigat premii de câte 10.000 EUR pentru a-și dezvolta afacerile, pornind de la idei sustenabile.

Firma Pluxee, operator beneficii extrasalariale pentru angajați și Academia de Sustenabilitate au anunțat, joi, într-un comunicat transmis conunității antreprenoriale StartupCafe, câștigătorii programului educațional xGrow:

1. O cafenea locală își pregătește extinderea vânzărilor la nivel naţional

Pentru Laura Crăciunescu, fondatoarea Arhiva de Cafea și Ceai, următoarea etapă de dezvoltare presupune atât reducerea cheltuielilor curente, cât și accesul la o piață mai largă.

Cafeneaua, care are propria prăjitorie și o colecție extinsă de ceaiuri, va investi în echipamente noi, cu potențialul de a reduce costurile cu energia cu până la 18%. O parte din grant va fi folosită și pentru dezvoltarea unui magazin online, prin care produsele companiei să poată ajunge la clienți din întreaga țară.

2. O comunitate de pescari conectată printr-un instrument digital

Pescar Urban, platformă fondată și condusă de Horațiu Uifălean, le permite utilizatorilor să găsească lacuri pentru pescuit, să facă rezervări și să efectueze plăți online.

Prin investiția finanțată de xGrow, Pescar Urban își propune să lanseze un card digital de fidelizare pentru comunitatea de pescari. Instrumentul va susține creșterea numărului de utilizatori activi și dezvoltarea unui model bazat pe venituri recurente. Afacerea locală estimează că noua soluție ar putea contribui la dublarea cifrei de afaceri până în mai 2027, prin atragerea a 500 de abonați activi.

3. Uleiul alimentar uzat, transformat într-o nouă sursă de venit

OilRight este o afacere socială eco-inclusivă, cofondată de Roxana Damaschin-Țecu, care colectează și reutilizează uleiul alimentar folosit și integrează în activitatea sa persoane vulnerabile din comunitate.

Firma va folosi grantul pentru dezvoltarea unei linii de cărbuni pentru grătar și a unor kituri educaționale dedicate gestionării responsabile a uleiului uzat.

4. O școală din mediul rural își extinde activitatea și reduce costurile cu energia

Germanis Forum este o școală de limba germană din comuna Tomești, județul Iași, administrată de Ștefania Surdu. Planul câștigător prevede amenajarea unei noi săli de clasă și instalarea de panouri fotovoltaice.

Noua infrastructură va permite extinderea activității școlii, iar sistemul fotovoltaic este estimat să reducă cu până la 75% cheltuielile cu energia.

Profilul IMM-urilor participante la xGrow

Fiecare antreprenor câștigîtor a primit un grant de 10.000 de euro pentru implementarea planului său de transformare a afacerii.

Cei patru câștigători au fost selectați în urma unui program care a atras peste 150 de înscrieri, dintre care 100 de IMM-uri au intrat în etapa educațională. IMM-urile participante, din 29 de județe din regiunile Nord-Est, Centru, Vest și Sud ale țării, au, în medie, o vechime de 8,8 ani, 14,2 angajați și o cifră de afaceri de 2,87 milioane de lei. Retailul, HoReCa și construcțiile s-au numărat printre domeniile cel mai bine reprezentate.

Dincolo de accesul la finanțare, antreprenorii au intrat în program pentru mentorat, expertiză externă, networking și pentru a-și pregăti următoarea etapă de creștere.

„Prin xGrow, ne-am propus să le oferim antreprenorilor sprijinul de care au nevoie pentru a-și transforma ideile de dezvoltare în planuri aplicabile. Finanțarea este importantă, dar, de una singură, nu este suficientă. Accesul la know-how, dialogul cu experți și apartenența la o comunitate relevantă pot face diferența în felul în care un IMM își construiește următoarea etapă de creștere”, a declarat Gabor Olajos, Country Managing Director, Pluxee România și Bulgaria.

Pe parcursul programului, antreprenorii au participat la sesiuni de învățare și mentorat, au elaborat planuri de transformare și și-au prezentat proiectele în fața juriilor regionale. După desemnarea câștigătorilor, cei patru antreprenori au participat la un bootcamp intensiv de două zile, organizat la București, unde au beneficiat de consultanță individuală din partea mentorilor și trainerilor pentru rafinarea planurilor și pregătirea implementării.

Foto: Pluxee