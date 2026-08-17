Competiție How to Web în Cehia: Startup-urile europene, inclusiv din România, pot câștiga bilete la conferința de la București

How to Web organizează un eveniment Demo Night în Praga, Cehia, pentru startup-urile europene, inclusiv cele românești, unde își pot prezenta ideile de afaceri și pot câștiga acces la How to Web 2026, la competiția de startup-uri Spotlight și un stand în cadrul conferinței.

„Demo Nights by How to Web” ajunge la Praga pe 27 august 2026, la CARGO Gallery.

Antreprenorii se pot înscrie AICI sau AICI până pe 21 august.

Evenimentul face parte din Investment Boat 2026, organizat de Startup Disrupt, o conferință dedicată investitorilor, antreprenorilor, dezvoltatorilor și firmelor de investiții, printre alții.

Cei aleși în urma completării formularului își vor prezenta startup-urile în pitch-uri de maxim 5 minute și, totodată, vor putea discuta 1 la 1 cu peste 200 de investitori.

Câștigătorul competiției va primi 3 bilete Startup la conferința de la București, feedback de la jurați, un stand gratuit de jumătate de zi la How to Web și acces rapid la Spotlight 2026, competiția de startup-uri din cadrul How to Web.