Ce se mai întâmplă în programul Startup Nation 2025: Peste 600 de persoane au început deja cursurile de antreprenoriat. Situația la zi

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a anunțat marți stadiul actual al evaluării aplicațiilor pentru cursurile de antreprenoriat din cadrul programului Startup Nation 2025.

MEDAT spune că procesul de evaluare a aplicațiilor pentru cursurile de antreprenoriat avansează, până acum fiind verificate și finalizate 7.720 de formulare de înscriere dintr-un total de 25.594.

Alte 5.748 de dosare se află în diferite etape de lucru: evaluare, clarificări sau soluționarea contestațiilor.

De asemenea, aproximativ 80% dintre aplicanții verificați au fost acceptați, îndeplinind condițiile administrative și de eligibilitate.

Primele 624 de persoane acceptate au început deja cursurile de pregătire antreprenorială. Liste ale aplicanților admiși sunt transmise zilnic către formatori.

În același timp, se află în faza finală de testare modulul electronic prin care absolvenții cursurilor, după ce își înființează firmele, vor putea aplica pentru sprijinul financiar nerambursabil de 250.000 lei.

