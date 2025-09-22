Canadienii cumpără o firmă IT din România, cu venituri anuale de 41 milioane lei și clienți ca Burger King, KFC, Pizza Hut, City Grill

Doi oameni de afaceri români și-au vândut firma IT către o companie mare din Canada, după 30 de ani de activitate, în care business-ul românesc a ajuns la venituri anuale de 41 milioane de lei, deservind clienți ca Burger King, KFC, Pizza Hut sau City Grill.

Firma românească Bit Soft, care era deținută de oamenii de Bogdan Stanciu și Carmen Coltan, a fost cumpărată acum de grupul canadian Volaris, potrivit unui comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Prin achiziția din România, canadienii de la Volaris vor să-și consolideze poziția de „lider în sectorul ospitalității și a serviciilor de alimentație publică”.

Bit Soft este un furnizor de top de soluții integrate pentru industria ospitalității în România, Ungaria, Franța și Bulgaria.

Firma românească oferă soluții integrate pentru hoteluri, restaurante și lanțuri din industria ospitalității. Portofoliul său include sistemele de management hotelier (PMS) Oracle și Protel, sistemele de gestiune a vânzărilor (POS) Simphony, precum și Breeze – propriul sistem de management 360 de grade pentru restaurante. Breeze integrează chioșcuri de autoservire, platforme mobile, sistemul de afișaj pentru bucătărie (KDS) și un POS.

Bit Soft spune că deservește numeroase branduri internaționale și locale de top, precum Burger King, KFC, Subway, Pizza Hut, City Grill și Ana Hotels. Fondată în 1994, compania românească produce soluții software integrate pentru firme HoReCa din România și din alte 9 țări europene.

În anul 2024, Bit Soft avut venituri totale de 41,2 milioane de lei și profit de 8,14 milioane de lei, cu un număr mediu de 83 de salariați proprii, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

Înainte de această tranzacție, firma era deținută în proporție de 85% de fondatorul Bogdan Stanciu și 15% de Carmen Coltan, conform datelor de pe Termene.ro.

„Am construit Bit Soft din pasiune pentru dezvoltarea software și pentru industria HoReCa. De 30 de ani, am crescut prin inovare continuă și prin dezvoltarea de soluții care să ajute această industrie să se digitalizeze. „Ambiția noastră este să devenim unul dintre principalii jucători din Europa, iar pentru a reuși, trebuie să trecem la nivelul următor și să ne maturizăm ca organizație. Alăturarea la Volaris ne oferă acces la resurse valoroase care ne vor sprijini pe acest drum. Suntem entuziasmați de ceea ce ne rezervă viitorul și încrezători că această tranzacție poate aduce valoare durabilă clienților, angajaților și întregii comunități Bit Soft”, a declarat Bogdan Stanciu, fondator și managing director al Bit Soft.

În urma vânzării, Bit Soft va primi acces la o rețea globală de companii software, dar își va păstra „autonomia și cultura antreprenorială care i-au susținut succesul” - promite noul proprietar.

„Bit Soft este o afacere impresionantă, cu o echipă talentată și o înțelegere profundă a industriei ospitalității. Suntem încântați să îi primim în rețeaua Volaris și suntem entuziasmați să sprijinim viziunea lui Bogdan pentru viitor, ca partener dedicat pe termen nelimitat al Bit Soft” - a spus, la rândul lui, Jeff Luchetti, group leader în cadrul Volaris.

Grupul canadian Volaris este parte a colosului canadian Constellation Software Inc.