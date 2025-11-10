Business-ul BT a continuat ritmul de creștere și dezvoltare atât pe plan operațional, cât și financiar, în primele 9 luni din 2025

Banca Transilvania continuă să își consolideze poziția de lider, cu o creștere susținută a activelor și o performanță financiară solidă în primele nouă luni ale anului.

„Banca Transilvania a înregistrat o creștere solidă a activității, susținută de investiții semnificative în tehnologie, rețea, echipă și în fundația operațională a băncii, depășind în același timp pragul de 20 de miliarde de euro în credite nete. Toate acestea, împreună cu dezvoltarea infrastructurii BT, pregătesc banca pentru noi etape de dezvoltare. Mediul economic continuă să fie provocator, dar rămânem încrezători că România va reveni, într-un orizont mediu, la creștere economică peste media europeană”, declară Ömer Tetik (foto), Director General BT.