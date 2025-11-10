Business-ul BT a continuat ritmul de creștere și dezvoltare atât pe plan operațional, cât și financiar, în primele 9 luni din 2025

Banca Transilvania continuă să își consolideze poziția de lider, cu o creștere susținută a activelor și o performanță financiară solidă în primele nouă luni ale anului.
„Banca Transilvania a înregistrat o creștere solidă a activității, susținută de investiții semnificative în tehnologie, rețea, echipă și în fundația operațională a băncii, depășind în același timp pragul de 20 de miliarde de euro în credite nete. Toate acestea, împreună cu dezvoltarea infrastructurii BT, pregătesc banca pentru noi etape de dezvoltare. Mediul economic continuă să fie provocator, dar rămânem încrezători că România va reveni, într-un orizont mediu, la creștere economică peste media europeană”, declară Ömer Tetik (foto), Director General BT.
Rezultatele financiare ale Grupului Financiar Banca Transilvania
- Activele totale au atins valoarea de 213,2 miliarde lei la 30 septembrie 2025, +3% față de 31 decembrie 2024 și +6,7% față de 30 septembrie 2024.
- Creditele și creanțele din leasing nete au ajuns la 104,2 miliarde lei, +8,1% faţă de 31 decembrie 2024 și +10,7% față de 30 septembrie 2024.
- Profitul net consolidat a fost de 3,27 miliarde lei în primele nouă luni ale anului.
- Profitul Grupului BT a fost de 1,3 miliarde lei în trimestrul al treilea din 2025, +18,6% față de trimestrul al doilea din 2025.
Performanța financiară a Băncii Transilvania
- Profitul net al Băncii Transilvania în trimestrul al treilea din 2025 a fost de 1,15 miliarde lei, +12,3% mai mare decât în trimestrul al doilea din acest an și +27,5% comparativ cu trimestrul al treilea din 2024.
- Profitul net al Băncii Transilvania, la finalul lunii septembrie 2025, a fost de 2,92 miliarde lei, +7,9% mai mult decât aceeași perioadă a anului 2024, dinamică impactată mai ales de creșterea taxei bancare.
- Raportul credite brute/depozite la nivel de bancă a depășit pragul de 65%, +8 pp (puncte procentuale) peste valoarea din decembrie 2024, reprezentând utilizarea mai intensă a resurselor atrase, apetit pentru creditare, precum și o strategie eficientă de gestionare a riscului de credit. La nivel consolidat, raportul creditelor brute/depozite s-a apreciat cu 5 pp, ajungând la 65,9%.
- Rata creditelor neperformante BT, conform definiției EBA, este de 2,56%, la 30 septembrie 2025.
- Cheltuielile nete cu ajustările de depreciere, pierderile așteptate pentru active și provizioane pentru alte riscuri şi angajamente de creditare la nivel individual au crescut până la 549,1 milioane de lei, generând un cost al riscului care se menține sub 1% (0,72%).
- Eficienţa operaţională a băncii s-a îmbunătățit, atingând nivelul de 44,26%, indicator pentru care s-a luat în considerare impactul anualizat al contribuției la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, Fondul de Rezoluţie și taxa pe cifra de afaceri.
- Solvabilitatea Băncii Transilvania este de 20,28%, cu profitul net aferent primului semestru încorporat în fondurile proprii.
Creștere organică
- Banca Transilvania a finanțat companiile cu 16 miliarde lei, iar populația, cu 10,5 miliarde lei, în primele nouă luni ale anului. 46% din creditele pentru persoanele fizice sunt imobiliare/ipotecare, iar 54% sunt credite de consum fără ipotecă sau alte tipuri de finanțări pentru nevoi personale.
- Economiile clienţilor BT au ajuns la 161,5 miliarde lei, +7,1% față de 31 decembrie 2024, respectiv +13,1% comparativ cu septembrie 2024.
- Venitul net din dobânzi al băncii este în creștere cu 20,2% față de primele trei trimestre ale anului 2024, iar evoluția trimestrială arată o creștere de +4,1% în T3 2025.
- Venitul net din taxe și comisioane este mai mare cu 12,1% în comparație cu aceeași perioadă a anului anterior, pe fondul creșterii activității BT și +2,8% mai mare față de trimestrul precedent.
- Venitul net din tranzacționare a atins 682,5 milioane lei la nivel individual, +45,4% față de primele nouă luni ale anului 2024.
- Numărul de operațiuni realizate de clienții persoane fizice și companii prin toate canalele băncii a înregistrat o creștere semnificativă: +18,8% în primele nouă luni ale anului 2025 față de aceeași perioadă a anului 2024.
