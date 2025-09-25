București: Hackathon educațional, organizat de liceeni olimpici în colaborare cu startup-ul Youni, la Universitatea Politehnica

Pasionații de securitate cibernetică și specialiștii din domeniu sunt așteptați la prima ediție a unui hackathon organizat de o echipă de liceeni olimpici, în parteneriat cu startup-ul de tehnologii pentru educație Youni, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI.

Organizatorii se așteaptă ca YouniHack să adune peste 200 de tineri pasionați de tehnologie și securitate cibernetică weekend-ul acesta, între 27 și 28 septembrie 2025, la Politehnica din București.

Hackathon-ul este organizat de o echipă de liceeni olimpici, în parteneriat cu startup-ul Youni și Universitatea Politehnica din București.

Misiunea YouniHack este de a stimula colaborarea, creativitatea și gândirea critică. Pe lângă competiția propriu-zisă, participanții vor putea lua parte la ateliere interactive în domenii precum cybersecurity, backend, frontend, web vulnerabilities și Capture the Flag. Astfel, hackathonul oferă șansa tuturor celor interesați să participe, indiferent de nivelul lor de experiență.

Pe parcursul celor 24 de ore, echipele vor primi indicii și informații legate de localizarea flag-urilor din runda de CTF și vor avea acces la mașini virtuale pentru probele de Attack and Defense.

Hackathonul este deschis elevilor, studentilor, programatorilor, oamenilor de știință, inginerilor și tuturor pasionaților de tehnologie, atât din România, cât și din alte țări.

Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul oficial și pe pagina oficială de Instagram.