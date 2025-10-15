București: O doctoriță a „injectat” peste 1 milion EUR într-o nouă clinică stomatologică, axată pe sedare profundă

O antreprenoare din București, medic stomatolog, și-a deschis o nouă clinică dentară, axată pe sedare profundă, în urma unei investiții de peste 1 milion de euro.

Într-un comunicat transmis, miercuri, comunității antreprenoriale StartupCafe, dr. Sorina Blaj, fondatoarea clinicilor Crystal Dental Clinic, susține că noul său centru specializat în sedare profundă, „botezat” sugestiv Crystal Dental Dreamzzz, „schimbă complet abordarea în stomatologia locală și europeană”.

„Nevoia pentru această metodă este tot mai mare deoarece în numeroase cazuri sedarea profundă este esențială pentru desfășurarea actului medical în condiții de siguranță pentru pacient și pentru rezolvarea completă a problemelor dentare. Acum, prin deschiderea unui centru specializat în sedare profundă, se schimbă complet abordarea în stomatologia locală și europeană, iar Bucureștiul se remarcă pe harta inovației medicale internaționale și devine un model de bune practici.

Totodată, am gândit acest proiect ca pe un loc în care pacienții primesc tratamente fără frică, în cele mai sigure condiții, dar și ca pe o platformă de colaborare internațională, unde medici din România și din alte țări pot lucra împreună, împărtășind experiență și cunoașter”, a afirmat Sorina Blaj.

Firma Crystal Dental Clinic anunță că, la noua sa clinică, „medici din România și alte țări din Europa pot trata în București pacienți care necesită sedare profundă, într-un mediu sigur, complet echipat și aliniat standardelor europene de excelență”.

Clinica - precizează compania - este dotată „cu tehnologii avansate pentru tratamente chirurgicale complexe” și vizează „parteneriate strategice cu clinici stomatologice din țară și din străinătate”.

Situată în zona centrală a Bucureștiului, în apropiere de Piața Unirii, Crystal Dental Dreamzzz funcționează într-o clădire nouă, cu o suprafață de peste 200 mp.

Unitatea medicală dispune de 5 cabinete „complet digitalizate”, o echipă multidisciplinară formată din peste 20 medici și personal auxiliar, precum și „monitorizare vitală completă la standarde internaționale”, conform companiei.

Printre tehnologiile din dotare, clinica dentară enumeră:

Inhalosedarea și sedarea profundă, pentru siguranță deplină și confort total.

Tehnologia CAD/CAM, pentru lucrări protetice realizate digital, cu precizie și timp redus.

Laser dentar, pentru tratamente minim invazive și vindecare accelerată.

Microscop dentar, pentru endodonție de precizie.

Lampă Philips Zoom WhiteSpeed LED, pentru albire rapidă și sigură.

Tehnologia ENDORET® (PRGF®), ce favorizează regenerarea prin factori de creștere.

Newtron & Piezotome, echipamente moderne pentru tratamente parodontale și intervenții chirurgicale delicate.

Ortodonție cu gutiere invizibile, cu monitorizare digitală a sănătății dentare, disponibilă pacienților oriunde în lume.

Grupul Crystal Dental menționează că noul centru său centru a fost „realizat cu o investiție de peste 1 milion de euro”.

„Doi din 10 români solicită sedare profundă pentru a scăpa de frica de dentist. Mulți nu au mai fost la stomatolog de peste 20 de ani, iar aproximativ 70% dintre pacienții care ajung pentru prima dată la noi au o teamă reală față de tratamente.

În ultimii ani, observăm o cerere tot mai mare pentru restaurările dentare complete – tratamente complexe care necesită adesea sedare profundă, pentru a fi realizate în siguranță și fără disconfort, redând pacienților zâmbetul, încrederea de sine și confortul funcțional” a declarat Cătălin Panciu, directorul general (CEO) al grupului de clinici Crystal Dental.

Fondată în 2003, Crystal Dental Clinic are patru clinici în București, care cuprind 26 de cabinete și o echipă de peste 125 de medici specialiști și personal auxiliar.

Până în prezent, grupul de clinici a tratat peste 50.000 de pacienți.

În 2024, Crystal Dental Clinic a înregistrat o creștere de 60% a cifrei de afaceri, ajungând la 4,3 milioane de euro.

Potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor, firma Crystal Dental Clinic SRL, din București, a obținut venituri totale de 21,47 milioane de lei și profit de 2,13 milioane de lei. Compania este deținută în totalitate de dentista Sorina Blaj, conform datelor de pe Termene.ro.