București: Ciocolatierii din România se reunesc, în luna octombrie 2025, la un târg dedicat ciocolatei artizanale

Bomboane de ciocolată
Sursă: © Anneleven | Dreamstime.com

Ciocolatierii din România se reunesc în luna octombrie 2025 la un festival dedicat ciocolatei artizanale, eveniment ce va avea loc în București, la Biblioteca Națională a României.

Chocolate Saga se va desfășura în perioada 24–26 octombrie 2025. Copiii până în 10 ani și persoanele cu dizabilități au acces gratuit. 

Programul va fi următorul:

• Vineri: 12:00 – 20:00

• Sâmbătă: 10:00 – 20:00

• Duminică: 10:00 – 18:00

„Am pregătit o istorie a ciocolatei de la azteci până în prezent, cu date interesante pentru orice vizitator, documentare video și vom organiza și două zone de expunere a creațiilor maeștrilor români în materie de sculpturi în ciocolată. Copiii vor avea multe ateliere la care pot participa și vom avea un colț de lectură, doar suntem într-o bibliotecă”, spune Adina Istrate, organizator.

