București: Ciocolatierii din România se reunesc, în luna octombrie 2025, la un târg dedicat ciocolatei artizanale

Ciocolatierii din România se reunesc în luna octombrie 2025 la un festival dedicat ciocolatei artizanale, eveniment ce va avea loc în București, la Biblioteca Națională a României.

Chocolate Saga se va desfășura în perioada 24–26 octombrie 2025. Copiii până în 10 ani și persoanele cu dizabilități au acces gratuit.

Programul va fi următorul:

• Vineri: 12:00 – 20:00

• Sâmbătă: 10:00 – 20:00

• Duminică: 10:00 – 18:00

„Am pregătit o istorie a ciocolatei de la azteci până în prezent, cu date interesante pentru orice vizitator, documentare video și vom organiza și două zone de expunere a creațiilor maeștrilor români în materie de sculpturi în ciocolată. Copiii vor avea multe ateliere la care pot participa și vom avea un colț de lectură, doar suntem într-o bibliotecă”, spune Adina Istrate, organizator.