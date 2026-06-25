Bitdefender a depășit 2 miliarde de lei, ca venituri, în România, pe anul 2025

Compania de securitate cibernetică Bitdefender, fondată de antreprenorii români Măriuca și Florin Talpeș, a depășit pragul de 2 miliarde de lei ca venituri obținute într-un an, pe firma din România, conform datelor oficiale pe anul 2025, publicate recent de Ministerul Finanțelor.

Conform bilanțului, firma Bitdefender SRL a avut venituri totale de 2.024.123.442 lei în anul 2025, în creștere cu 10% față de 2024. Compania bucureșteană a realizat profit de 217.601.467 lei în anul 2025, în scădere cu 9% față de 2024.

Bitdefender SRL a încheiat anul 2025 cu un număr mediu de 1.665 angajați proprii, în creștere cu 15 oameni față de anul precedent.

La nivel global Bitdefender avea, anul trecut, 2.070 de angajați, în total, iar în luna noiembrie a anunțat că urma să concedieze „mai puțin de 7%” din personal. În România, 125 de angajați ai diviziei Business Solutions Group (BSG) a Bitdefender urmau să fie afectați de reducerile de personal. „Cele mai multe modificări au avut loc în cadrul diviziei Business Solutions Group (BSG) în România (125) și America de Nord” - a menționat Bitdefender, pentru StartupCafe.ro, în noiembrie 2025.

Bitdefender a dat asigurări că România rămâne „un pilon central” al afacerilor sale globale, dar compania a stabilit noi priorități, pentru a-și asigura „o creștere sustenabilă pe termen lung”.

„Bitdefender a făcut recent anumite reprioritizări de proiecte pentru a-și concentra mai bine eforturile și a asigura o creștere sustenabilă pe termen lung. Aceste decizii au fost evaluate cu atenție ca să alinieze resursele cu prioritățile strategice și domeniile în care compania poate aduce cea mai mare valoare pentru clienții și partenerii săi.

România este un pilon central al operațiunilor globale ale companiei în materie de cercetare și dezvoltare, unde sute dintre cei mai talentați ingineri ai organizației își desfășoară activitatea în cele cinci centre de cercetare și dezvoltare din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Târgu Mureș”- a precizat compania, pentru Startupcafe.ro, în noiembrie 2025.

Bitdefender a fost fondată, la București, de Măriuca și Florin Talpeș (CEO). Mai întâi, cei doi cercetători au deschis firma Softwin, încă din anul 1990, axată la început pe outsourcing. Ulterior, au dezoltat produse proprii, printre care și anivirusul AVX (Antivirus Expert), rebranduit Bitdefender în anul 2001. Din anul 2007, Bitdefender s-a desprins din Softwin, pentru a se extinde pe plan internațional ca firmă de sine stătătoare.

În decembrie 2021, compania românească de securitate cibernetică Bitdefender a depus și un proiect de declarație la autoritatea americană de reglementare a pieței de capital (SEC), un prim pas pentru o posibilă listare la bursă, în SUA. Listarea nu s-a concretizat, deocamdată.