Google lansează trei noi modele Gemini pentru firme și developeri. Cât costă utilizarea lor

Google a lansat trei noi modele de inteligență artificială din familia Gemini, concepute în principal pentru dezvoltarea și operarea agenților AI: Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite și Gemini 3.5 Flash Cyber.

Noile modele pun accent pe reducerea costurilor, creșterea vitezei și executarea mai eficientă a sarcinilor automatizate, potrivit informațiilor publicate de News.ro.

Pentru firmele care dezvoltă aplicații bazate pe inteligență artificială, diferența importantă nu este doar performanța modelelor, ci și costul necesar pentru procesarea unui volum mare de documente, solicitări sau operațiuni realizate de agenți AI.

Gemini 3.6 Flash consumă cu 17% mai puține token-uri

Gemini 3.6 Flash este prezentat de Google drept modelul principal al noii serii pentru sarcini precum programarea, analiza documentelor, prelucrarea datelor și utilizarea instrumentelor software de către agenți AI.

Potrivit companiei, modelul consumă cu 17% mai puține token-uri de ieșire decât versiunea Gemini 3.5 Flash și are nevoie de mai puțini pași de raționare și de mai puține apeluri către instrumente pentru a finaliza sarcini complexe.

Prețul anunțat este de:

1,5 dolari pentru un milion de token-uri introduse în model;

7,5 dolari pentru un milion de token-uri generate de model.

Un token reprezintă o unitate în care modelele AI împart textul pentru a-l putea procesa. Costul total depinde astfel de volumul informațiilor analizate și de lungimea răspunsurilor generate.

Google susține că Gemini 3.6 Flash oferă rezultate mai bune decât versiunea anterioară în activități de programare, analiză de date, interpretarea documentelor, generarea rapoartelor și controlul aplicațiilor informatice.

Un model mai ieftin pentru procesarea unui volum mare de date

Gemini 3.5 Flash-Lite este destinat companiilor care trebuie să execute rapid un număr mare de operațiuni, precum procesarea documentelor, căutările realizate de agenți AI, extragerea informațiilor din baze de date sau prelucrarea comenzilor și chitanțelor.

Modelul poate genera aproximativ 350 de token-uri pe secundă, potrivit testelor citate de Google.

Prețurile anunțate sunt de:

0,3 dolari pentru un milion de token-uri introduse;

2,5 dolari pentru un milion de token-uri generate.

Dezvoltatorii pot configura nivelul de „gândire” al modelului, în funcție de sarcină. Pentru operațiunile simple și repetitive poate fi utilizat un nivel redus, cu latență și costuri mai mici, în timp ce sarcinile complexe pot beneficia de mai mulți pași de raționare.

Gemini 3.5 Flash-Lite include și capacitatea de a utiliza direct interfețe și aplicații informatice, ceea ce îl face potrivit pentru dezvoltarea agenților AI care execută sarcini în numele utilizatorilor.

Gemini 3.5 Flash Cyber caută și repară vulnerabilități informatice

Al treilea model, Gemini 3.5 Flash Cyber, este specializat în identificarea, verificarea și repararea vulnerabilităților din codul software.

Modelul este integrat în CodeMender, agentul de securitate informatică dezvoltat de Google, în cadrul căruia mai mulți agenți AI analizează codul și produc un raport comun privind problemele identificate și soluțiile propuse.

Spre deosebire de celelalte două modele, Gemini 3.5 Flash Cyber nu va fi disponibil publicului larg.

Din cauza riscului ca tehnologia să fie utilizată și pentru atacuri informatice, Google spune că modelul va fi oferit exclusiv guvernelor și partenerilor considerați de încredere, printr-un program-pilot cu acces limitat.

Unde pot fi utilizate noile modele Gemini

Gemini 3.6 Flash și Gemini 3.5 Flash-Lite sunt disponibile pentru developeri prin Gemini API, Google AI Studio și Android Studio.

Modelele pot fi accesate de companii și prin platforma Gemini Enterprise Agent, iar utilizatorii obișnuiți le pot folosi prin aplicația Gemini. Gemini 3.5 Flash-Lite urmează să fie introdus și în motorul de căutare Google.

Compania a mai anunțat că testează Gemini 3.5 Pro împreună cu mai mulți parteneri și că a început procesul de antrenare pentru viitoarea generație Gemini 4.

Detalii suplimentare despre caracteristicile și disponibilitatea noilor modele pot fi consultate în anunțul oficial Google.