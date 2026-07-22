51% dintre profesioniștii imobiliari care folosesc AI spun că economisesc timp. Cum utilizează românii tehnologia la vânzarea și cumpărarea locuințelor (Studiu)

Peste jumătate dintre profesioniștii imobiliari care folosesc deja instrumente de inteligență artificială spun că au economisit timp considerabil, iar 13,4% au obținut mai multe lead-uri sau solicitări de contact, potrivit unui studiu realizat în România.

AI este utilizată în principal pentru redactarea descrierilor de proprietăți și a e-mailurilor, dar agenții, proprietarii și cumpărătorii sunt interesați și de instrumente care pot verifica anunțurile, compara locuințele sau sintetiza avantajele și dezavantajele unei proprietăți.

Datele provin dintr-un chestionar realizat de platforma imobiliară Storia, în perioada 4 iunie-4 iulie 2026, la care au răspuns 3.007 persoane din România: profesioniști imobiliari, proprietari privați și persoane aflate în căutarea unei locuințe.

Aproape 77% dintre respondenți folosesc instrumente AI

Dintre participanții la studiu, 30,7% au declarat că utilizează zilnic instrumente bazate pe inteligență artificială, precum ChatGPT, Gemini, Canva AI, serviciile de traducere automată sau asistenții vocali.

Alți 46% apelează ocazional la astfel de soluții, atunci când au nevoie de ajutor pentru o anumită sarcină. Restul de 23,3% folosesc foarte rar sau deloc inteligența artificială.

Pentru 30,9% dintre respondenți, principalul avantaj al AI este economisirea timpului prin automatizarea sarcinilor repetitive.

Alte beneficii menționate sunt capacitatea de a sintetiza rapid volume mari de informații, indicată de 19,3% dintre participanți, adaptarea soluțiilor la preferințele utilizatorului, menționată de 18,5%, și accesul rapid la informații și suport, indicat de 16,1%.

În același timp, 8% apreciază AI pentru organizarea mai eficientă a datelor și informațiilor, iar 7,2% pentru ajutorul oferit în generarea de idei și conținut.

Adoptarea noilor funcționalități nu este însă automată. Aproape 36% dintre respondenți privesc astfel de instrumente cu scepticism și preferă metodele clasice sau verificarea realizată de oameni.

Alți 35,1% le folosesc numai dacă observă un avantaj imediat, iar 28,9% se declară entuziasmați și interesați să afle în ce măsură AI le poate simplifica activitățile.

Cum folosesc agenții imobiliari inteligența artificială

Aproape jumătate dintre profesioniștii imobiliari care au răspuns întrebării referitoare la utilizarea AI, respectiv 49,5%, folosesc asemenea instrumente pentru redactarea textelor, inclusiv a descrierilor de anunțuri și a e-mailurilor.

Alți 16,5% le utilizează pentru analiza datelor și a concurenței, iar 7,8% pentru editarea fotografiilor și a materialelor video.

În schimb, 22,3% dintre profesioniști spun că nu utilizează inteligența artificială în activitatea lor.

Dintre respondenții care folosesc deja AI și au evaluat efectele asupra activității, 50,9% spun că au economisit timp considerabil.

Alți 13,4% au observat o conversie mai bună, concretizată prin mai multe lead-uri sau contactări, în timp ce 35,7% nu au remarcat încă o diferență vizibilă în performanță.

În rândul agenților și dezvoltatorilor imobiliari, 45,1% consideră că introducerea AI pe platformele imobiliare reprezintă un progres real și este foarte utilă.

Alți 38,1% cred că funcționalitățile se află încă la început și au posibilități limitate, în timp ce 16,8% consideră că acestea nu aduc valoare activității lor.

Ce instrumente AI și-ar dori profesioniștii imobiliari

Atunci când publică un anunț nou, 39,6% dintre profesioniști și-ar dori un asistent care să redacteze automat o descriere profesională, pornind de la câteva cuvinte-cheie.

O notă de calitate a anunțului, însoțită de recomandări înainte de publicare, ar fi utilă pentru 25,5% dintre respondenți.

Alți 17,9% ar prefera să primească sugestii automate privind pachetele de promovare, iar 17% ar utiliza un instrument pentru îmbunătățirea automată a fotografiilor.

Totodată, 52,3% dintre respondenții din segmentul profesional consideră foarte util un sistem care să analizeze anunțul înainte de publicare și să indice eventualele informații lipsă sau elementele care ar trebui îmbunătățite.

Storia utilizează deja instrumente AI pentru identificarea automată, în textul unui anunț, a informațiilor precum etajul, tipul încălzirii sau existența balconului și introducerea lor în câmpurile corespunzătoare.

Platforma oferă și un asistent virtual care le prezintă profesioniștilor date în timp real despre performanța portofoliului și a anunțurilor publicate.

„Rezultatele arată că beneficiile sale pot fi resimțite în fiecare etapă: profesioniștii pot economisi timp, proprietarii pot crea mai ușor anunțuri clare și complete, iar cei care caută o locuință pot compara și evalua mai rapid proprietățile”, a declarat Cătălina Ciorei, Senior Marketing Manager Storia & OLX Imobiliare.

Aceasta precizează că tehnologia trebuie să completeze expertiza și capacitatea de decizie a oamenilor, iar anunțurile trebuie să reflecte cât mai fidel realitatea.

Aproape 45% dintre proprietari ar folosi AI pentru a crea un anunț

Redactarea unei descrieri atractive și corecte este principala dificultate întâmpinată de proprietarii care își publică singuri anunțurile, fiind menționată de 29,4% dintre respondenți.

Stabilirea prețului potrivit reprezintă o problemă pentru 28,8% dintre proprietari.

Selecția și editarea fotografiilor, precum și alegerea pachetului de promovare sunt indicate, fiecare, de câte 14,4% dintre participanți. Alți 13% întâmpină dificultăți la completarea detaliilor tehnice și a câmpurilor obligatorii.

În acest context, 44,8% dintre proprietarii privați spun că ar fi foarte deschiși să folosească un instrument AI care să îi ajute să creeze anunțul de la zero, deoarece le-ar economisi timp și ar simplifica procesul.

Alți 29,7% ar utiliza conținutul generat de AI numai ca sursă de inspirație și ar modifica ulterior textul sau fotografiile. Un sfert dintre proprietari, respectiv 25,5%, ar prefera să realizeze anunțul integral manual.

Pentru 42,4% dintre proprietari, cel mai util instrument ar fi un asistent care să transforme o listă de dotări într-o descriere completă și atractivă.

Alți 40,4% și-ar dori un sistem care să analizeze anunțul și să ofere o notă de calitate și recomandări de îmbunătățire. Editorul foto automat ar fi principala opțiune pentru 17,2% dintre respondenți.

Cumpărătorii vor rezumate rapide, dar se tem de locuințele „înfrumusețate” cu AI

Pentru 55,9% dintre cumpărătorii și chiriașii intervievați, principala problemă în găsirea unei locuințe este faptul că rezultatele căutării nu corespund întotdeauna preferințelor lor.

Alți 24,2% consideră dificilă compararea proprietăților, iar 19,9% spun că trebuie să parcurgă descrieri prea lungi pentru a identifica informațiile relevante.

Un rezumat realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, care să prezinte avantajele și dezavantajele unei proprietăți, i-ar ajuta pe 44,8% dintre respondenți să decidă mai repede dacă locuința merită o vizionare.

Alți 27,2% ar utiliza un astfel de rezumat numai dacă ar avea garanția că AI nu omite aspectele negative. Restul de 28% ar prefera să analizeze singuri toate informațiile.

Utilizarea AI pe o platformă imobiliară ar crește încrederea pentru 36,1% dintre cumpărători și chiriași, deoarece ar sugera că platforma este modernă și bine organizată.

Pentru 29,9% nu ar produce nicio diferență, iar 34% spun că ar avea mai puțină încredere, temându-se că proprietățile ar putea fi prezentate într-o formă artificial îmbunătățită.

Această rezervă este vizibilă mai ales în cazul imaginilor. Pe o scară de la 1 la 5, fotografiile îmbunătățite cu inteligență artificială au obținut o medie de încredere de numai 2,6.

În schimb, informațiile despre zonă sau cartier adăugate cu ajutorul AI au primit cea mai ridicată evaluare, cu o medie de 3,2 din 5.