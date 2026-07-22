Pușca SF care trage cu drone. Lansatorul testat de Quantum Systems, furnizorul german de sisteme militare pentru România

Foto: Florian Seibel/LinkedIn

O „pușcă” desprinsă parcă dintr-un film SF, care nu trage gloanțe, ci lansează drone, este testată de Quantum Systems, startup-ul german de tehnologie militară care va furniza noi sisteme de recunoaștere Armatei Române.

Prototipul a fost prezentat de Florian Seibel, cofondator și co-CEO al companiei, într-o fotografie publicată pe LinkedIn. Dispozitivul are forma unei arme de umăr, dar este, de fapt, un lansator portabil asociat dronei-interceptor Skyron-400.

„Fotografia mă arată ținând în mână un lansator Skyron-400 aflat la TRL 5, care este și el pe lista produselor ce ar putea fi dezvoltate”, a transmis Seibel.

TRL 5 indică faptul că tehnologia a depășit etapa de simplu concept și a fost validată într-un mediu relevant, fără să fie însă un produs final, pregătit pentru producție în masă.

Quantum Systems nu a publicat deocamdată specificațiile tehnice ale lansatorului și nici nu a explicat exact cum funcționează acesta. Nu este clar dacă dispozitivul îi imprimă dronei un impuls inițial sau dacă doar o susține, o orientează și o eliberează după pornirea propriului sistem de propulsie.

Conceptul este însă ușor de înțeles: în locul unui glonț sau al unei rachete, operatorul lansează un obiect zburător capabil să continue misiunea după desprindere.

Un produs dezvoltat în mai puțin de un an ar fi primit un contract de 30 milioane EUR

Florian Seibel a publicat fotografia după evaluarea trimestrială a diviziei N3XT, structura internă prin care Quantum Systems încearcă să dezvolte rapid produse militare noi.

Potrivit fondatorului, divizia avea 19 proiecte în desfășurare. Unele au fost oprite, resursele au fost redirecționate către proiectele considerate mai promițătoare, iar altele noi au fost începute.

Unul dintre produsele apărute în N3XT este Skyron-400, dezvoltat, potrivit lui Seibel, în mai puțin de un an. Fondatorul susține că sistemul a primit săptămâna trecută un contract în valoare de 30 de milioane EUR.

Clientul nu poate fi încă anunțat, iar compania nu a făcut publice numărul de aparate comandate, valoarea unitară sau calendarul livrărilor.

De asemenea, nu rezultă deocamdată dacă suma acoperă numai dronele-interceptor sau un sistem mai amplu, care ar putea include lansatoare, software, instruire și servicii de mentenanță. Nici fotografia prototipului Skyron-400 nu apare încă pe site-ul Quantum.

Contractul de 30 de milioane EUR anunțat de Seibel nu trebuie confundat cu achizițiile făcute de România de la aceeași companie.

Ce va furniza Quantum Systems Armatei Române

Ministerul român al Apărării a selectat Quantum Systems pentru furnizarea unor noi sisteme Vector destinate misiunilor de recunoaștere și supraveghere tactică.

Contractul este finanțat prin instrumentul european SAFE și extinde flota de sisteme Vector aflată deja în dotarea Armatei Române. Compania germană precizează că achiziția este legată și de un proiect de coproducție aflat în desfășurare în România.

Vector AI este o dronă electrică de recunoaștere, cu aripă fixă și decolare și aterizare verticală. Sistemul poate transmite date în timp real și poate fi reconfigurat ca multicopter, folosind aceeași bază hardware și software.

Prin urmare, lansatorul fotografiat de Seibel și Skyron-400 nu sunt produsele comandate de România. Legătura este aceea că ele sunt dezvoltate de compania germană care furnizează deja sisteme fără pilot Armatei Române și își extinde prezența industrială în țară.

De la startup de drone la companie evaluată la 8 miliarde de dolari

Quantum Systems a fost fondată în 2015, în apropiere de München, și s-a dezvoltat inițial în jurul dronelor electrice cu decolare și aterizare verticală.

În mai 2025, compania a atras o finanțare de 160 de milioane EUR. La acel moment, Quantum Systems anunța o creștere anuală a veniturilor de 100% și spunea că banii urmau să fie folosiți pentru inteligență artificială, software și extinderea capacităților de producție.

Un an mai târziu, ritmul de creștere s-a accelerat și mai mult.

La 2 iulie 2026, Quantum Systems a anunțat o rundă de finanțare de 1,2 miliarde de dolari, care a evaluat compania la aproximativ 8 miliarde de dolari după investiție. Runda a fost condusă de Blackstone, Noteus, Airbus și Advent.

Compania afirmă că este profitabilă, înregistrează o creștere de trei cifre și își extinde producția în Germania, Ucraina, Statele Unite, Australia, România, Regatul Unit și statele baltice. Sistemele sale ar fi executat peste 19.000 de misiuni în Ucraina numai în 2025.

Quantum Systems vrea să treacă de la dezvoltarea unor drone individuale la o familie de sisteme autonome conectate prin aceeași platformă software, pentru operațiuni desfășurate în aer, pe uscat și pe mare.

De la avionul multirol la obiectul zburător lansat de pe umăr

Prototipul prezentat de Florian Seibel este interesant nu doar prin forma neobișnuită, ci mai ales prin ceea ce arată despre evoluția accelerată a tehnologiei militare.

Timp de zeci de ani, puterea aeriană a fost concentrată în platforme mari, complexe și foarte scumpe. Avionul multirol trebuia să poată îndeplini numeroase misiuni: interceptare, atac la sol, recunoaștere, escortă sau apărare aeriană.

Noua generație de sisteme fără pilot merge într-o direcție aproape opusă.

În locul unei singure platforme capabile să facă aproape orice, apar numeroase aparate mai mici și mai specializate. Unele supraveghează. Altele transportă încărcături, identifică ținte, bruiază sau interceptează alte drone.

Iar unele pot ajunge să fie transportate și lansate de un singur militar, cu un dispozitiv ținut pe umăr.

Nu este vorba despre dispariția avioanelor de luptă, ci despre distribuirea unor funcții care înainte necesitau platforme de zeci de milioane de euro către un număr mare de sisteme mai mici, mai ieftine și mai ușor de adaptat.

Mai important este ritmul schimbării. Skyron-400 ar fi trecut de la proiect la un contract de 30 de milioane EUR în mai puțin de un an, potrivit fondatorului Quantum Systems. Lansatorul său se află deja la nivelul TRL 5.

„Pușca” din fotografie poate să nu ajungă în exact această formă pe câmpul de luptă. Dar imaginea surprinde foarte bine transformarea produsă în doar câțiva ani:

puterea aeriană, concentrată cândva în aeronave multirol uriașe, începe să fie distribuită în obiecte zburătoare specializate, dintre care unele pot fi lansate direct de pe umărul unui singur om.