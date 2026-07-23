Google Gemini ajunge la 950 de milioane de utilizatori

Modelele de inteligență artificială Gemini dezvoltate de Google au ajuns la peste 950 de milioane de utilizatori activi lunar.

Separat, aplicația Gemini este folosită lunar de peste 750 de milioane de persoane, potrivit informațiilor publicate de News.ro.

În luna februarie 2026, Google raporta aproximativ 750 de milioane de utilizatori activi lunar pentru modelele Gemini. În decurs de cinci luni, numărul acestora a crescut cu aproximativ 200 de milioane.

Creșterea include utilizarea tehnologiei Gemini în mai multe produse și servicii Google, nu doar în aplicația separată. Modelele de inteligență artificială sunt integrate inclusiv în motorul de căutare și în alte platforme ale companiei.

10 miliarde de token-uri consumate pe minut

Google a anunțat și o creștere a utilizării Gemini de către dezvoltatori și companii. Prin interfața API pusă la dispoziția acestora sunt procesate peste 10 miliarde de token-uri în fiecare minut.

Token-urile sunt unitățile de text procesate de modelele de inteligență artificială atunci când primesc solicitări și generează răspunsuri.

Gemini este familia de modele de inteligență artificială dezvoltată de Google și utilizată atât în aplicația dedicată, cât și în produsele și serviciile digitale ale companiei.