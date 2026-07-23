AMD investește până la 5 miliarde de dolari în Anthropic. Producătorul Claude cumpără infrastructură AI de amploare

Producătorul american de cipuri AMD va investi până la 5 miliarde de dolari în Anthropic, compania de inteligență artificială care dezvoltă asistentul Claude. În paralel, startup-ul va cumpăra infrastructură AMD pentru centre de date, cu o capacitate de până la 2 gigawați, potrivit informațiilor publicate de News.ro.

Primele sisteme ar urma să fie instalate în prima jumătate a anului 2027, potrivit anunțului oficial făcut de AMD.

Investiția de până la 5 miliarde de dolari va fi realizată sub forma unei participații la capitalul Anthropic și va depinde de îndeplinirea anumitor etape privind instalarea infrastructurii, relatează Reuters.

Anthropic va cumpăra servere AI de zeci de miliarde de dolari

Acordul prevede instalarea unor sisteme AMD Helios, echipate cu acceleratoare grafice Instinct MI455X, din noua familie MI450, procesoare EPYC „Venice”, echipamente de rețea AMD Pensando și platforma software ROCm.

Anthropic ar urma să cumpere servere și capacitate de calcul în valoare de zeci de miliarde de dolari. O parte dintre sistemele AMD va fi utilizată în centrele de date proprii ale companiei, iar o altă parte prin intermediul furnizorilor de servicii cloud și al operatorilor specializați în infrastructură AI.

Primul gigawatt de capacitate ar urma să fie instalat în prima jumătate a anului 2027. În total, acordul acoperă o capacitate de până la 2 gigawați.

Reprezentanții AMD au estimat anterior că dezvoltarea unui singur gigawatt de infrastructură AI poate necesita investiții de ordinul zecilor de miliarde de dolari. Un gigawatt reprezintă aproximativ energia electrică necesară pentru alimentarea a 750.000 de locuințe din Statele Unite.

AMD va utiliza Claude pentru dezvoltarea propriilor cipuri

Cele două companii au încheiat și un parteneriat tehnologic multianual.

Modelele Claude dezvoltate de Anthropic vor fi utilizate pentru optimizarea programelor care rulează pe acceleratoarele AMD Instinct și pentru accelerarea dezvoltării platformei software ROCm.

AMD intenționează, de asemenea, să introducă Claude în activitatea echipelor sale de inginerie și dezvoltare de produse.

„Accesul la capacitate de calcul este esențial pentru a menține Claude la frontiera tehnologică și pentru a răspunde cererii clienților noștri”, a declarat Tom Brown, cofondator și director pentru infrastructură de calcul în cadrul Anthropic.

Compania folosește deja acceleratoare AMD Instinct MI355X, iar noul acord extinde colaborarea la următoarea generație de cipuri.

AMD își extinde poziția pe piața cipurilor AI

Acordul cu Anthropic consolidează poziția AMD pe piața infrastructurii pentru inteligență artificială, dominată în prezent de NVIDIA.

În octombrie 2025, AMD a anunțat un acord separat cu OpenAI pentru furnizarea unei infrastructuri AI cu o capacitate totală de 6 gigawați. Primele sisteme destinate OpenAI urmau să fie instalate în a doua jumătate a anului 2026.

Anthropic își extinde, la rândul său, capacitatea de calcul pentru a răspunde cererii în creștere pentru Claude și pentru instrumentele sale destinate companiilor și programatorilor, precum Claude Code.

Startup-ul american are deja acorduri de infrastructură și investiții cu unele dintre cele mai mari companii tehnologice din lume, printre care Amazon și Google.