Binance, cea mai mare platformă crypto din lume, și-a retras cererea de autorizare UE MiCA: Unii utilizatori „ar putea fi afectați”

Cea mai mare platformă de tranzacționare de criptomonede la nivel mondial, Binance, folosită și de investitorii crypto din România, a anunțat, joi, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că și-a retras cererea de autorizare UE pe care o depusese în Grecia, în baza regulamentului european MiCA, avertizând că unii dintre utilizatori ar putea fi afectați.

Exchange-ul crypto spune că va depune cererea de autorizare într-o altă țară a Uniunii Europene.

„Binance a decis să își retragă cererea de licență MiCA de la Comisia Elenă pentru Piețele de Capital (HCMC) din Grecia și să solicite autorizarea într-un alt stat membru al UE. Momentan, Binance nu a dezvăluit care este acel stat membru”, a transmis platforma de tranzacționare crypto.

„Am luat această decizie după o analiză atentă a calendarului procesului de obținere a licenței din Grecia, având vedere interesele utilizatorilor noștri. Timp de mai multe luni, Binance a colaborat constructiv și cu bună-credință cu HCMC. Cu toate acestea, neavând nicio decizie formală odată cu încheierea perioadei de tranziție MiCA, am luat decizia prudentă de a merge mai departe într-un mod care să ofere utilizatorilor mai multă claritate și să ne permită să continuăm să urmăm o cale conformă, pe termen lung, în Europa”, afirmă Binance.

Compania susține că „activele utilizatorilor europeni ai Binance rămân în siguranță și vor rămâne accesibile în permanență”.

„Unii utilizatori, în funcție de țara în care se află și starea contului lor, ar putea fi afectați, dar Binance va comunica direct cu aceștia indicându-le următorii pași și opțiunile disponibile”, menționează Binance.

Contactarea utilizatorilor Binance din România

Mai departe, platforma crypto spune că va contacta toți utilizatorii săi din UE, inclusiv din România.

„Aceste comunicări vor explica: dacă este necesară vreo acțiune, ce opțiuni ar putea fi disponibile, orice termene relevante, unde să apelați pentru asistență”, detaliază platfoma de criptomonede.

Binance roagă fiecare utilizator să contacteze direct serviciul de asistență pentru clienți „pentru a primi răspunsuri la întrebările pe care le are și a înțelege acțiunile pe care trebuie să le întreprindă”.

Pentru a contacta serviciul de asistență pentru clienți, utilizatorii trebuie să acceseze:

https://www.binance.com/support .

În context, Binance atrage atenția utilizatorilor să fie „atenți la escrocherii”. „Binance nu vă va contacta niciodată prin telefon. Toate comunicările vor fi trimise prin canalele oficiale Binance sau prin e-mail. Nu vă vom solicita niciodată parola, codurile 2FA sau cheile private”, subliniază platforma de tranzacționare crypto.

Informații suplimentare pe pagina oficială a Binance.

În urmă cu o săptămână, Reuters a relatat că Binance ar fi pe cale să își piardă permisiunea de a oferi servicii clienților din Uniunea Europeană, la începutul lunii iulie 2026, pentru că cererea sa pentru o licență conform regulamentului MiCA urma să fie respinsă.

Conform regulamentului european MiCA, platformele de criptomonede au termen până la sfârșitul lunii iunie 2026 pentru a obține o licență care să le permită să continue să opereze în întregul bloc comunitar. Cererea Binance, depusă la autoritatea de reglementare a pieței din Grecia, ar urma să fie respinsă, conform surselor Reuters.

Fără o licență, Binance nu ar mai îndeplini condițiile pentru a continua să opereze în UE începând cu începutul lunii iulie.

„Binance își menține angajamentul față de utilizatorii săi europeni și va continua să opereze în conformitate cu legislația aplicabilă.

Am depus eforturi pentru obținerea unei licențe MiCA și am colaborat constructiv cu autoritățile de reglementare în ultimele 18 luni, inclusiv printr-un proces cuprinzător de aplicare cu HCMC din Grecia. Înțelegem că HCMC a finalizat revizuirea cererii și a considerat-o conformă cu cerințele MiCA și că cererea a fost, de asemenea, revizuită la nivel ESMA (Autoritatea Europeană pentru Piețe n.r.). Înțelegem că HCMC a informat ESMA că, în opinia sa, cererea este conformă și că intenționează să depună eforturi pentru licență și să obțină autorizarea la o viitoare reuniune a Consiliului de Administrație”, a transmis atunci platfirma crypto.

Aproximativ 600.000 de români care investesc în criptomonede ar putea fi afectați de schimbările aduse de regulamentul european MiCA (avocați)

Aproximativ 600.000 de români care investesc în criptomonede ar putea fi afectați de schimbările aduse de regulamentul european MiCA, după ce perioada de tranziție expiră la 1 iulie 2026, potrivit unei analize.

Potrivit datelor Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF) și ale Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI), numărul investitorilor români în cripto este aproape dublu față de numărul total al investitorilor de la Bursa de Valori București, ceea ce înseamnă că mai mulți români investesc în active digitale decât pe piața bursieră locală.

Din 1 iulie, furnizorii de servicii de criptoactive care nu dețin autorizație conform Regulamentului european MiCA (Markets in Crypto-Assets) nu vor mai putea deservi clienți din Uniunea Europeană, inclusiv din România.

Potrivit casei de avocatură Hațegan Attorneys, Ordonanța de Urgență nr. 10/2025, intrată în vigoare în martie anul trecut, a transpus regulamentul MiCA în legislația națională și a stabilit Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ca principală instituție responsabilă de autorizarea furnizorilor de servicii de criptoactive.

„Privind contextul legal local, Ordonanța de Urgență 10/2025 care a intrat în vigoare din 13 martie 2025, a transpus MiCA în legislația română și a stabilit Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ca autoritate principală de reglementare pentru furnizorii de servicii de criptoactive (CASP – Crypto-Asset Service Providers). Entitățile înregistrate la ONPCSB înainte de 30 decembrie 2024, sub vechiul regim de notificare pre-MiCA, pot continua să opereze sub regulile naționale până în iulie 2026, dar trebuie deja să respecte standardele MiCA de guvernanță, AML și de securitate cibernetică”, a explicat Ioana Chiper Zah, Managing Associate la Hațegan Attorneys.

Conform Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), furnizorii care nu obțin autorizația MiCA trebuie să implementeze planuri de încetare ordonată a activității. Acestea presupun notificarea clienților, transferul criptoactivelor către o platformă autorizată sau către portofele self-hosted și închiderea pozițiilor sau a conturilor în condiții transparente.

În paralel, platformele care au obținut deja autorizația MiCA trebuie să gestioneze preluarea clienților existenți prin proceduri de onboarding și verificări privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

Totodată, entitățile din afara Uniunii Europene nu pot furniza servicii cripto reglementate de MiCA către investitori europeni, cu excepția unor situații limitate.