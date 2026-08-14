Noi reguli pregătite pentru panourile fotovoltaice: Bolojan vrea ca energia să nu mai fie injectată în rețea fără stocare

Firmele și persoanele fizice care își instalează în viitor panouri fotovoltaice și livrează energie în rețea ar putea fi nevoite să asigure și capacități de stocare. Premierul Ilie Bolojan spune că Guvernul trebuie să adopte noi reglementări pentru a limita dezechilibrele create în sistemul energetic de producția mare de energie solară din timpul zilei.

Declarația nu înseamnă că există deja o obligație generală de instalare a bateriilor. Premierul vorbește despre reglementări care urmează să fie adoptate și nu a prezentat încă pragurile sau condițiile în care s-ar aplica noua regulă.

„Să nu mai permită (...) să instalezi instalații fotovoltaice și să injectezi în sistem fără să ai și stocarea asigurată”, a declarat Bolojan, citat de News.ro.

În practică, o astfel de modificare ar putea schimba modul în care firmele își calculează investițiile viitoare în energie solară: proiectul nu ar mai trebui gândit doar în termeni de panouri, invertoare și racordare la rețea, ci și împreună cu bateria și sistemul de management al energiei.

Bolojan: Doar o treime dintre cei 350.000 de prosumatori au stocare

Premierul spune că România are în prezent aproximativ 350.000 de prosumatori, dar numai o treime dintre aceștia au și instalații de stocare.

Problema este diferența dintre momentul în care panourile produc masiv energie și momentul în care consumul este ridicat.

Fotovoltaicele produc mult în orele de prânz, dar producția scade dimineața și seara, când consumul poate fi ridicat. În consecință, sistemul trebuie să gestioneze variații mari de producție într-un interval relativ scurt.

Bolojan susține că dezechilibrele au ajuns deja să devină critice în anumite zone și că dezvoltarea noilor capacități fotovoltaice fără stocare riscă să amplifice problema.

Guvernul vrea, în același timp, ca bateriile și invertoarele aferente să poată fi integrate într-o formulă de dispecerizare, astfel încât capacitățile disponibile să poată fi utilizate mai eficient de operatorii și furnizorii de energie.

Miza este și una financiară: costurile dezechilibrelor din sistem ajung, direct sau indirect, în facturile consumatorilor, argumentează premierul.

Firmele din energie avertizau deja: panourile nu mai pot fi privite separat de baterii și rețea

Problema ridicată acum de Guvern a fost semnalată în ultimele zile și de antreprenori români care dezvoltă proiecte fotovoltaice și sisteme de stocare.

Lucian Peticilă, fondatorul Visual Fan, compania brașoveană care deține brandul Allview și dezvoltă proiecte de energie prin Allview Energy, spunea pentru StartupCafe că simpla instalare a unor capacități suplimentare de producție fotovoltaică nu este suficientă.

„Producția nouă devine cu adevărat utilă atunci când este susținută de capacități de racordare, stocare și management al energiei”, a declarat Peticilă pentru StartupCafe.

În opinia sa, dezvoltarea producției trebuie corelată cu investițiile în stocare, modernizarea rețelelor și digitalizarea managementului energetic.

Allview Energy ia deja în calcul componenta de stocare încă din etapa de proiectare a proiectelor analizate, în loc să considere bateria un echipament care poate fi adăugat ulterior.

Motivul este și tehnic. Introducerea ulterioară a stocării poate necesita modificări ale stațiilor electrice, sisteme suplimentare de management al energiei, protecții dedicate, soluții de securitate la incendiu și autorizări specifice.

Cu alte cuvinte, bateria începe să devină parte din arhitectura proiectului energetic, nu doar un accesoriu montat lângă panouri.

Vezi aici analiza StartupCafe cu fondatorul Allview.

Simtel: Energia ieftină de la prânz nu poate fi mutată seara fără baterii

Și Petre Stoian, director general al Simtel Team, una dintre principalele companii antreprenoriale românești implicate în dezvoltarea parcurilor fotovoltaice, atrage atenția asupra aceleiași probleme.

Energia fotovoltaică are avantajul că noi capacități pot fi construite și puse în funcțiune relativ rapid. În anumite intervale însorite, potrivit Simtel, producția fotovoltaică poate ajunge să acopere până la jumătate din consumul național.

Dar această producție este concentrată în special în timpul zilei.

„Fără sisteme de stocare, energia ieftină produsă la prânz nu poate fi transferată către intervalul 18:00-22:00”, explica Stoian pentru StartupCafe.

În orele cu mult soare, producția poate depăși consumul sau capacitatea rețelei de a prelua electricitatea. Energia ajunge atunci să fie vândută foarte ieftin, uneori chiar la prețuri negative, iar producția unor centrale poate fi limitată. După apus, situația se poate inversa: producția solară dispare, consumul rămâne ridicat, iar prețurile pot crește puternic. Bateria permite tocmai mutarea unei părți din energia produsă ieftin la prânz către orele de seară.

În plus, sistemele de stocare pot reacționa rapid atunci când producția fotovoltaică scade brusc, de exemplu din cauza norilor, și pot contribui astfel la echilibrarea sistemului.

Vezi aici analiza StartupCafe cu directorul Simtel Team.

Cum s-a ajuns aici: România a construit producție mai repede decât stocare și rețele

Declarațiile Guvernului și cele ale companiilor din industrie descriu, practic, aceeași problemă.

În ultimii ani, investițiile și schemele de sprijin s-au concentrat puternic pe instalarea de noi capacități de producție fotovoltaică.

Tehnologia s-a maturizat, costul panourilor a scăzut, proiectele au devenit mai ușor de finanțat, iar numărul prosumatorilor și al parcurilor solare a crescut rapid.

Stocarea nu a evoluat însă în același ritm.

Simtel arată că schemele de sprijin și reglementările au încurajat în principal instalarea capacităților de producție, fără ca integrarea bateriilor să fie susținută în aceeași măsură. În plus, bateriile au avut până recent costuri ridicate, iar finanțatorii au privit proiectele de stocare ca fiind mai puțin mature și predictibile.

În paralel, rețelele trebuie adaptate unui sistem energetic foarte diferit de cel pentru care au fost proiectate.

Modelul tradițional avea un număr relativ mic de centrale mari care trimiteau energia către consumatori. Acum apar sute de mii de prosumatori și numeroase centrale regenerabile dispersate geografic, care pot injecta simultan cantități mari de electricitate.

Rezultatul este paradoxal: România poate avea foarte multă energie solară la prânz și, doar câteva ore mai târziu, să aibă nevoie de energie scumpă pentru acoperirea consumului de seară.

Stocarea este una dintre soluțiile prin care această diferență poate fi redusă.