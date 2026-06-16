Binance, cea mai mare platformă crypto din lume, spune că va continua să opereze în UE conform legislației aplicabile 

Cea mai mare platformă de tranzacționare de criptomonede la nivel mondial, Binance, afirmă că va continua să opereze în conformitate cu legislația aplicabilă, în Uniunea Europeană, inclusiv în România, potrivit unei declarații transmise, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe, de reprezentanții companiei.

Declarația reprezentanților Binance vine după ce presa internațională a publicat o informație potrovit căreia platforma crypto riscă să piardă permisiunea de a oferi servicii clienților din Uniunea Europeană, pentru că solicitarea sa pentru o licență în baza regulamentului european MiCA, privind piața crypto, ar urma să fie respinsă.

Binance a ales să depună cererea pentru licență MiCA în Grecia, la Comisia Greacă a Piețelor de Capital - Hellenic Capital Market Commission (HCMC), instituția greacă ce corespunde cu ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) din România.

„Binance își menține angajamentul față de utilizatorii săi europeni și va continua să opereze în conformitate cu legislația aplicabilă.

Am depus eforturi pentru obținerea unei licențe MiCA și am colaborat constructiv cu autoritățile de reglementare în ultimele 18 luni, inclusiv printr-un proces cuprinzător de aplicare cu HCMC din Grecia. Înțelegem că HCMC a finalizat revizuirea cererii și a considerat-o conformă cu cerințele MiCA și că cererea a fost, de asemenea, revizuită la nivel ESMA (Autoritatea Europeană pentru Piețe n.r.). Înțelegem că HCMC a informat ESMA că, în opinia sa, cererea este conformă și că intenționează să depună eforturi pentru licență și să obțină autorizarea la o viitoare reuniune a Consiliului de Administrație.

Ne menținem angajamentul față de Europa și suntem pregătiți să operăm în cadrul unui cadru MiCA echitabil, previzibil și cu adevărat armonizat. O reglementare clară și consecventă este esențială pentru utilizatori, pentru industrie și pentru competitivitatea Europei în domeniul activelor digitale”, au transmis reprezentanții Binance, pentru StartupCafe.

Binance ar fi pe cale să își piardă permisiunea de a oferi servicii clienților din Uniunea Europeană, la începutul lunii iulie 2026, pentru că cererea sa pentru o licență conform regulamentului MiCA ar urma să fie respinsă, au declarat pentru Reuters două persoane familiarizate cu situația.

Conform regulamentului european MiCA, platformele de criptomonede au termen până la sfârșitul lunii iunie 2026 pentru a obține o licență care să le permită să continue să opereze în întregul bloc comunitar. Cererea Binance, depusă la autoritatea de reglementare a pieței din Grecia, ar urma să fie respinsă, conform surselor Reuters.

Fără o licență, Binance nu ar mai îndeplini condițiile pentru a continua să opereze în UE începând cu începutul lunii iulie. Comisia Greacă a Piețelor de Capital a refuzat să confirme sau să infirme informațiile Reuters, invocând confidențialitatea.

CEO-ul Binance, în 2025: „Vreau să aplaud autoritățile de reglementare din UE pentru că au lansat MiCA”

Într-un interviu exclusiv pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe, co-CEO-ul Binance, Richard Teng, s-a declarat, în iunie 2025, mulțumit de modul în care Uniunea Europeană a reglementat piața crypto, prin regulamentul MiCA.

„Ei bine, în primul rând, vreau să aplaud autoritățile de reglementare din UE pentru că au lansat MiCA. A oferit claritate asupra modului de operare în UE. Așadar, cred că acest efort merită lăudat. Ca reglementator, vă pot spune că nu este ușor, iar UE reglementează repede acest cadru. Dar aici avem și alte jurisdicții majore. Este un efort care merită aplaudat. Așadar, vreau să felicit autoritățile de reglementare din UE. Noi dorim să colaborăm îndeaproape cu autoritățile de reglementare din UE pentru a ne asigura că vom continua să operăm și să servim utilizatorii noștri din UE.

Însă, ca în cazul tuturor reglementărilor, prima iterație tinde să fie puțin mai conservatoare, deoarece autoritățile de reglementare vor trebui să înțeleagă cu adevărat cum funcționează industria pentru ca acestea să se simtă confortabil înainte de a se gândi unde sunt pârghiile pe care le pot încerca să le modifice, pentru a ajunge la un rezultat mai bun.

Așadar, bănuiesc că UE va trece prin această fază, în viitor. Ceea ce este dificil în UE în acest moment este că diferite țări au perioade diferite de intrare în vigoare a legilor, probabil au standarde și interpretări diferite ale modului de administrare a MiCA. De aceea sunt dificultăți în UE acum. Dar sunt sigur că autoritățile de reglementare europene vor lucra împreună pentru a rezolva toate aceste probleme”, a spus, în iunie 2025, Richard Teng, care a lucrat, în trecut, în structurile de reglemnatre din Singapore.