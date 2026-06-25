ASF: „ESMA atrage atenția consumatorilor că utilizarea serviciilor oferite de furnizori neautorizați nu beneficiază de garanțiile prevăzute de MiCA”

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), organismul românesc de supraveghere pe piața criptomonedelor, a informat recent că Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a atras atenția consumatorilor că utilizarea serviciilor oferite de furnizori neautorizați nu beneficiază de garanțiile prevăzute de regulamentul european MiCA, inclusiv în ceea ce privește protecția activelor clienților.

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a publicat, marți, un anunț privind încetarea perioadei tranzitorii prevăzute de Regulamentul european privind criptoactivele (MiCA), la 1 iulie 2026.

ESMA a solicitat furnizorilor de servicii de criptoactive care nu dețin autorizație să își închidă activitățile în Uniunea Europeană, în mod ordonat, cu protejarea intereselor clienților.

„Autoritatea europeană subliniază că acești furnizori trebuie să înceteze atragerea de noi clienți, să limiteze serviciile la operațiunile necesare pentru transferul sau închiderea pozițiilor și să comunice clar cu utilizatorii afectați. Totodată, ESMA atrage atenția consumatorilor că utilizarea serviciilor oferite de furnizori neautorizați nu beneficiază de garanțiile prevăzute de MiCA, inclusiv în ceea ce privește protecția activelor clienților, și recomandă verificarea autorizării furnizorilor în Registrul ESMA”, a mai transmis ASF.

Anunțul ESMA din 23 iunie 2026:

ESMA solicită furnizorilor neautorizați de servicii privind criptoactivele să își închidă activitatea în mod ordonat, protejând în același timp interesele clienților, odată cu încheierea perioadei de tranziție MiCA

„ESMA emite această declarație pentru a clarifica așteptările privind modul în care furnizorii neautorizați de servicii privind criptoactivele (CASP) trebuie să își înceteze activitățile, protejând totodată investitorii, după încheierea perioadei de tranziție prevăzute de Regulamentul privind Piețele Criptoactivelor (MiCA), la data de 1 iulie 2026.

În timp ce un număr de CASP-uri vor fi obținut autorizația până la 1 iulie 2026, alte entități, inclusiv furnizori importanți care deservesc în prezent clienți din UE în baza unor regimuri naționale, este posibil să nu fie autorizate până la termenul limită.

ESMA se așteaptă ca furnizorii neautorizați să ia măsuri imediate pentru a-și închide activitățile din UE într-un mod ordonat, protejând interesele clienților și reducând riscurile pentru integritatea pieței.

În mod special, furnizorii neautorizați trebuie să:

oprească imediat acceptarea de noi clienți din UE;

se abțină de la deschiderea de noi relații comerciale sau conturi pentru clienți;

înceteze activitățile de marketing și solicitare comercială;

limiteze furnizarea serviciilor doar la acțiunile necesare pentru: vânzarea sau transferul criptoactivelor; realocarea activelor; închiderea pozițiilor existente.

continue custodia criptoactivelor clienților doar pentru perioada strict necesară finalizării unei retrageri ordonate de pe piață;

comunice clar, prompt și în mod repetat cu clienții (atât retail, cât și instituționali) despre: măsurile adoptate pentru protejarea activelor lor; planurile de închidere a activităților.



Clienții trebuie să cunoască termenele până la care își pot vinde, transfera, realoca activele sau închide pozițiile.

Comunicările CASP-urilor trebuie să includă:

un termen limită după care orice poziție rămasă va fi închisă automat;

informații privind cerințele de protecție a clienților.

Măsurile de retragere trebuie implementate cu respectarea tuturor normelor relevante ale UE și ale legislației naționale privind conduita pe piață, precum și a obligațiilor privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT).

În special, CASP-urile trebuie să mențină controale AML/CFT eficiente pe tot parcursul procesului de retragere, inclusiv:

măsuri de cunoaștere a clientelei (Customer Due Diligence);

monitorizarea tranzacțiilor;

verificarea listelor de sancțiuni și măsuri restrictive;

raportarea tranzacțiilor și activităților suspecte;

obligațiile de păstrare a evidențelor;

respectarea cerințelor privind transferul fondurilor și trasabilitatea transferurilor de criptoactive.

ESMA se așteaptă ca furnizorii neautorizați să acționeze cu diligență și grijă pentru protejarea clienților.

În situațiile în care clienții sunt transferați către un CASP autorizat conform MiCA, furnizorul care preia clientul trebuie să efectueze toate procedurile necesare de onboarding, inclusiv verificările AML/CFT și procedurile de cunoaștere a clientelei impuse de cadrul legal aplicabil.

ESMA reamintește, de asemenea, că furnizorii stabiliți în afara Uniunii Europene nu pot furniza servicii MiCA către clienți din UE și nu pot solicita activ clienți din UE.

Această interdicție se aplică și în relațiile business-to-business (B2B).

În acest context, ESMA reamintește că MiCA interzice externalizarea sau delegarea anumitor servicii, în special a serviciilor de custodie, către entități care nu sunt autorizate ca CASP.

Avertisment pentru consumatori

ESMA reamintește clienților furnizorilor neautorizați, indiferent dacă aceștia sunt stabiliți în UE sau în afara UE, că nu beneficiază de garanțiile oferite de MiCA, inclusiv de protecțiile privind activele clienților.

Persoanele care utilizează servicii legate de criptoactive în Uniunea Europeană sunt încurajate să verifice dacă furnizorul lor este autorizat conform MiCA în registrul ESMA și să acționeze rapid dacă acesta nu este autorizat, inclusiv prin:

transferarea criptoactivelor către un CASP autorizat, dacă există unul disponibil;

transferarea activelor într-un portofel self-custody (portofel controlat direct de utilizator).

Clienții care întâmpină dificultăți ar trebui să contacteze în primul rând furnizorul lor de servicii.

ESMA și autoritățile naționale competente (NCA) sunt în contact direct cu entitățile vizate și vor coordona monitorizarea modului în care furnizorii neautorizați care operează transfrontalier își încetează activitatea fără întârzieri, acordând o atenție deosebită:

protecției clienților;

stabilității financiare;

integrității pieței.

ESMA și autoritățile naționale vor colabora, de asemenea, cu European Banking Authority (EBA) și Anti-Money Laundering Authority (AMLA).

În cadrul mecanismului de cooperare al ESMA, autoritățile naționale competente pot adopta, dacă este necesar, măsuri coordonate împotriva furnizorilor neautorizați după expirarea perioadei de tranziție”.