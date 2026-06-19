Schimbare pentru investitorii români în criptomonede: de la 1 iulie, platformele neautorizate MiCA nu mai pot opera în România. Aproape 600.000 de utilizatori sunt vizați

Aproximativ 600.000 de români care investesc în criptomonede ar putea fi afectați de schimbările aduse de regulamentul european MiCA, după ce perioada de tranziție expiră la 1 iulie 2026. Potrivit datelor Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF) și ale Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI), numărul investitorilor români în cripto este aproape dublu față de numărul total al investitorilor de la Bursa de Valori București, ceea ce înseamnă că mai mulți români investesc în active digitale decât pe piața bursieră locală.

Din 1 iulie, furnizorii de servicii de criptoactive care nu dețin autorizație conform Regulamentului european MiCA (Markets in Crypto-Assets) nu vor mai putea deservi clienți din Uniunea Europeană, inclusiv din România.

România a desemnat ASF drept autoritate principală pentru piața cripto

Potrivit casei de avocatură Hațegan Attorneys, Ordonanța de Urgență nr. 10/2025, intrată în vigoare în martie anul trecut, a transpus regulamentul MiCA în legislația națională și a stabilit Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ca principală instituție responsabilă de autorizarea furnizorilor de servicii de criptoactive.

„Privind contextul legal local, Ordonanța de Urgență 10/2025 care a intrat în vigoare din 13 martie 2025, a transpus MiCA în legislația română și a stabilit Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ca autoritate principală de reglementare pentru furnizorii de servicii de criptoactive (CASP – Crypto-Asset Service Providers). Entitățile înregistrate la ONPCSB înainte de 30 decembrie 2024, sub vechiul regim de notificare pre-MiCA, pot continua să opereze sub regulile naționale până în iulie 2026, dar trebuie deja să respecte standardele MiCA de guvernanță, AML și de securitate cibernetică”, a explicat Ioana Chiper Zah, Managing Associate la Hațegan Attorneys.

Platformele fără autorizație MiCA trebuie să pregătească retragerea din piață

Conform Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), furnizorii care nu obțin autorizația MiCA trebuie să implementeze planuri de încetare ordonată a activității. Acestea presupun notificarea clienților, transferul criptoactivelor către o platformă autorizată sau către portofele self-hosted și închiderea pozițiilor sau a conturilor în condiții transparente.

În paralel, platformele care au obținut deja autorizația MiCA trebuie să gestioneze preluarea clienților existenți prin proceduri de onboarding și verificări privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

Totodată, entitățile din afara Uniunii Europene nu pot furniza servicii cripto reglementate de MiCA către investitori europeni, cu excepția unor situații limitate.

Ce riscă furnizorii care continuă să opereze fără licență

Prestarea de servicii cripto fără autorizație poate conduce la ordine de încetare a activității, declarații publice privind încălcarea legislației și amenzi administrative. În plus, operatorii respectivi se pot confrunta cu dificultăți în relația cu băncile și partenerii instituționali și cu imposibilitatea de a mai deservi clienți din Uniunea Europeană.

Regulamentul european permite însă așa-numita „pașaportare”, prin care un furnizor autorizat într-un stat membru poate oferi servicii în toate celelalte state ale Uniunii fără a solicita autorizații suplimentare. Astfel, platformele licențiate în țări precum Irlanda sau Luxemburg pot deservi automat și clienții din România.

Toate platformele cu utilizatori români trebuie să raporteze tranzacțiile către ANAF

Indiferent de statul în care sunt autorizate, platformele care au utilizatori din România au obligația de a transmite anual către ANAF informații privind tranzacțiile efectuate.

În cazul operatorilor de terminale Crypto ATM, autorizarea din partea ASF presupune și obținerea a două avize tehnice suplimentare, emise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) și de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).

Potrivit avocaților, dacă furnizorul utilizat de un investitor nu este autorizat MiCA, acesta poate fi obligat să suspende serviciile, să restricționeze accesul clienților din Uniunea Europeană, să transfere activele către o entitate autorizată sau chiar să închidă relația contractuală.

ESMA recomandă investitorilor să verifice dacă platforma utilizată figurează în registrele oficiale și să identifice exact entitatea juridică cu care încheie contractul, deoarece protecția oferită de MiCA se aplică exclusiv entității autorizate din Uniunea Europeană și nu automat tuturor companiilor care folosesc aceeași marcă.



























