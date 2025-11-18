„Bestie”, recrutorul AI care „bate” un întreg departament HR: peste 5.000 de interviuri de angajare pe lună

Cel mai activ recrutor de joburi din România este un agent de inteligență artificială (AI), care lucrează pentru platforma Bestjobs. În doar 60 de zile, „Bestie” a avut peste 70.000 de interacțiuni, anunță platforma.

„A facilitat mii de interacțiuni cu talentele, consolidându-și rolul de co-pilot de carieră pentru candidați și de accelerator de selecție pentru companii. Bestie nu mai este doar o inovație introdusă pe platformă, ci un actor central al proceselor moderne de recrutare”, arată cei de la Bestjobs.

Iată câte ceva din performanțele recrutorului AI:

Peste 70.000 de conversații purtate cu candidații în ultimele 60 de zile; a oferit ghidaj personalizat și recomandări de carieră

Peste 17.000 de utilizatori unici care au interacționat cu Bestie

Peste 10.000 interviuri video, text și audio susținute de candidați, care permit companiilor să vizualizeze rapid, clar și autentic potențialii angajați

Acest volum de interacțiuni face din Bestie unul dintre cei mai activi „recrutori” din România, activ 24/7, capabil să gestioneze simultan mii de discuții fără a pierde nuanțe sau context.

Agentul preia „o mare parte” din încărcarea proceselor de HR și „le transformă într-o experiență fluentă, rapidă și profund personalizată”.

„Ceea ce vedem în ultimele săptămâni este o schimbare de paradigmă: candidații din România nu doar acceptă interacțiunea cu AI, ci o caută activ, pentru că le economisește timp, le oferă claritate și le crește șansele de a găsi un job potrivit. Bestie nu este viitorul, este deja prezentul recrutării moderne”, afirmă Noemi Szekely, Brand Manager la Bestjobs.









Statisticile platformei arată că, în ultimele două luni, candidații au aplicat preponderent pentru posturi din administrativ, vânzări, call-center & customer support, retail și relații cu clienții.

Cele mai multe aplicări au venit în București, Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov. Joburile remote continuă să înregistreze un nivel ridicat de interes.

„Aceste cifre confirmă atât dinamica angajărilor în marile orașe, cât și preferința tot mai puternică pentru flexibilitate”, arată reprezentanții platformei.

Ei subliniază că pe viitor AI-ul nu va mai fi „bonusul” din procesul de recrutare, ci standardul.

Pentru 2026, compania își propune să „rafineze” în continuare evaluările bazate pe inteligență artificială, să „dezvolte scenarii și mai avansate” pentru interacțiunile cu Bestie și să „extindă funcționalitățile video și capabilitățile de analiză în profunzime” a competențelor candidaților.

