Banca Transilvania începe emiterea Cardului fizic BT Visa UNTOLD cu tehnologie OLED, o premieră pentru România

Banca Transilvania, banca oficială UNTOLD, începe emiterea Cardului BT Visa UNTOLD cu OLED (tehnologie Organic Light-Emitting Diode) pentru persoanele care s-au pre-înregistrat online în perioada martie – aprilie 2025 și solicită cardul, până în 31 iulie 2025, prin aplicația BT Pay (Categoria Emitere carduri/UNTOLD). Cardul va ajunge la adresa dorită de client sau poate fi preluat de la unul dintre sediile Băncii Transilvania pentru care acesta optează.

Lansat de Banca Transilvania , UNTOLD și Visa și produs în Statele Unite ale Americii de IDEMIA Secure Transactions , cardul BT Visa UNTOLD este o premieră în România și este printre primele carduri cu OLED din lume. Datorită tehnologiei integrate, cardul luminează la fiecare plată contactless, oferind, prin efectul vizual, o experiență unică de plată. De asemenea, acesta înseamnă beneficii exclusive și apartenența la comunitatea UNTOLD.

BT, UNTOLD și Visa anunță următoarele beneficii principale ale cardului BT Visa UNTOLD cu OLED:

„Prin cardul BT Visa UNTOLD, scriem povestea magică a acestui festival dincolo de evenimentul propriu-zis. An de an, aducem elemente inedite, cum este designul cardului, inspirat de narativul UNTOLD. 2025 înseamnă lansarea variantei fizice a cardului, cu tehnologia OLED încorporată, schimbând experiența de plată contactless. În plus, fiecare plată sau transfer cu cardul digital are un efect sonor special în BT Pay, adăugând un plus de magie experienței zilnice, o inovație care transformă plățile obișnuite în experiențe, în premieră pe piața bancară.

Produsul are ceva special încă de la început, de la lansarea lui în format digital, în august 2023: a marcat un record istoric, cu 10.000 de carduri activate în mai puțin de 48 de ore. Azi este cel mai folosit card digital al băncii, cu peste 180.000 de utilizatori. Succesul este rezultatul unei colaborări excepționale cu UNTOLD, Visa și IDEMIA Secure Transactions, fiecare având o contribuție esențială la ceea ce înseamnă Pay-With-Magic pentru comunitatea UNTOLD” – afirmă Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking, Banca Transilvania.