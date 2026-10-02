Banca Transilvania: BT Asset Management nu a fost și nu este acționar al AnimaWings

Banca Transilvania (BT) a clarificat vineri situația tranzacției prin care BT Asset Management (BTAM) urma să intre în acționariatul AnimaWings. Clarificările vin după ce compania aeriană și-a lansat zilele trecute procedura de insolvență.

Tranzacția anunțată în aprilie 2026 nu s-a concretizat, astfel că BTAM nu a devenit și nu este acționar al AnimaWings, explică BT.

„Referitor la tranzacția anunțată în luna aprilie 2026, care viza o posibilă intrare a BT Asset Management SAI SA (BTAM) în acționariatul AnimaWings (Anima Wings SA), și în contextul depunerii de către compania aeriană a cererii pentru intrarea în insolvență, BTAM precizează că tranzacția nu s-a concretizat. Prin urmare, BT Asset Management nu a fost și nu este acționar al AnimaWings”, precizează Banca Transilvania.

De asemenea, BT spune că anunțul făcut în luna aprilie „arăta interesul pentru un parteneriat și posibilitatea de a sprijini dezvoltarea unui proiect antreprenorial românesc, care să contribuie la creșterea conectivității României”.

„Deși această tranzacție nu s-a concretizat, BT Asset Management își menține direcția de a identifica și susține companii și proiecte cu potențial în economie”, precizează BT.

AnimaWings și-a lansat procedura de insolvență

Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, compania aeriană românească AnimaWings, fondată de oamenii de afaceri Cristian și Marius Pandel, a confirmat pe 30 septembrie 2026 că a inițiat procedura de reorganizare judiciară, în urma unor „provocări tehnice la aeronavele din flotă și de presiunile contextului economic actual”.

„AnimaWings traversează în această perioadă un proces de reorganizare judiciară, inițiat de companie pentru protejarea continuității activității și stabilizarea operațiunilor. Decizia vine în principal în urma problemelor tehnice repetate care au afectat disponibilitatea flotei și au generat efecte succesive asupra activității operaționale, comerciale și financiare. Acestora li s-au adăugat presiunile contextului economic general și creșterea costurilor de operare”, a comunicat compania românească.

După acest anunț, agenția de turism Christian Tour, controlată de Cristian și Marius Pandel, a publicat pe Bursa de Valori București clarificări privind relația sa comercială cu firma de transport aerian AnimaWings.

„AnimaWings este o entitate juridică distinctă și nu face parte din Christian ’76 Tour S.A., nici nu se numără printre entitățile consolidate de aceasta. AnimaWings este parte afiliată a Companiei exclusiv prin existența unor acționari finali comuni. Această distincție a fost reflectată în structura corporativă prezentată investitorilor în prospectul Ofertei Publice Inițiale (IPO)”, a precizat Christian Tour, companie care s-a listat pe Bursa de Valori București în luna mai 2026.

De asmenea, Christian Tour a adăugat că „își desfășoară activitatea ca turoperator și agenție de turism și contractează servicii de transport aerian de la mai multe companii aeriene”.

„Toate zborurile charter afectate care fac parte din pachetele turistice ale Christian Tour au fost repartizate altor transportatori aerieni. Aceste pachete se desfășoară conform planificării, fără modificări ale destinațiilor, cazării sau perioadelor de călătorie ale clienților”, a adăugat agenția de turism a fraților Pandel.

În 25 septembrie 2026, Christian Tour a anunțat că fondatorul agenției românești de turism, Cristian Pandel, a renunțat la funcția de director general al companiei. Poziția a fost preluată de Ștefan Petre, care până de curând a ocupat funcția de director general adjunct.

Cristian Pandel rămâne președinte neexecutiv al Consiliului de Administrație.