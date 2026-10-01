Firma lui Ianis Hagi se extinde spre imobiliare. Activele imobilizate au trecut de 2 milioane EUR

Firma deținută de Ianis Hagi și-a extins oficial activitatea spre sectorul imobiliar, într-o perioadă în care activele sale imobilizate au crescut puternic, până la peste 10,4 milioane de lei, echivalentul a circa 2 milioane EUR. Separat, fotbalistul este prezentat drept „investitor” de dezvoltatorul proiectului rezidențial MyPlace North, din Pipera.

Future of the Game Company SRL, societatea controlată integral de Ianis Hagi, a fost înființată în 2020 și are ca activitate principală publicitatea. Ianis Hagi este asociat unic, iar administrator este mama sa, Marilena Hagi.

În ultimii doi ani, însă, structura firmei s-a schimbat puternic.

În 2023, societatea nu raporta active imobilizate. În 2024, acestea au ajuns la aproximativ 6,41 milioane de lei, iar în 2025 au urcat la circa 10,42 milioane de lei. Activele totale ale companiei au depășit 12,1 milioane de lei, în timp ce datoriile au ajuns la aproximativ 7,83 milioane de lei.

Cifra de afaceri a firmei a fost de circa 1,04 milioane de lei în 2025, iar profitul net s-a situat la aproximativ 421.000 de lei.

Firma lui Ianis a introdus oficial activități imobiliare

La 21 martie 2025, Ianis Hagi, în calitate de asociat unic, a decis completarea obiectului secundar de activitate al Future of the Game Company.

Au fost introduse CAEN 6811 - cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii, CAEN 6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate și CAEN 5590 - alte servicii de cazare.

Astfel, o societate pornită în principal în zona de publicitate a ajuns să includă oficial și operațiuni imobiliare, în timp ce activele sale imobilizate au crescut de la zero la peste 10 milioane de lei.

Ianis Hagi, anunțat drept investitor în MyPlace North

Separat de evoluția firmei sale, Ianis Hagi este prezentat de MyPlace Residence drept „Investitor”.

El apare alături de mai multe nume cunoscute din sport: Dan Petrescu, Cristina Neagu, Mihaela Buzărnescu, Elizabeth Omoregie, Maria și Florin Lehaci și Costin Curelea. Fostul internațional Gică Popescu este prezentat distinct drept „Partener” al MyPlace.

Dezvoltatorul nu indică pe pagina de prezentare câte unități a cumpărat Ianis Hagi sau valoarea investiției sale.

Cine este în spatele proiectului

MyPlace North face parte din portofoliul imobiliar dezvoltat de antreprenorii Raluca și Costel Niculae, care au dezvoltat mai multe proiecte rezidențiale în nordul Capitalei.

Costel Niculae controlează societatea care dezvoltă MyPlace North, potrivit datelor societare consultate de StartupCafe.ro.

În portofoliul MyPlace se mai află proiecte precum Pipera 1, MyPlace Residence și MyPlace Boutique.

Cum arată complexul în care Ianis Hagi este prezentat drept investitor

MyPlace North este amplasat pe Șoseaua București-Nord nr. 10H, în Pipera, în apropierea zonei de birouri din nordul Capitalei.

Ansamblul este dezvoltat în două faze și mizează pe apartamente de dimensiuni generoase, spații verzi și facilități integrate. Dezvoltatorul enumeră, între altele, piscină, centru SPA, sală de fitness, loc de joacă, cafenea și restaurant, galerie comercială, parc rezidențial, clinică medicală și stomatologică, locuri de parcare și servicii de concierge.

Pe site-ul oficial sunt listate în prezent apartamente cu prețuri care variază considerabil în funcție de suprafață și tipologie. De exemplu, un apartament cu două camere și 59,2 mp este afișat la 105.900 EUR, alte unități cu două camere depășesc 150.000 EUR, iar apartamentele cu trei camere sunt listate în jurul pragului de 200.000-250.000 EUR.

Pentru locuințele mari, cu patru camere, prețurile urcă la aproximativ 300.000-450.000 EUR, iar o unitate de peste 650 mp, cu terasă de aproape 230 mp, este afișată la 888.500 EUR. Prețurile sunt cele prezentate în prezent pe site-ul dezvoltatorului și pot varia în funcție de disponibilitate și configurație.

Vezi aici cum arată complexul MyPlace North