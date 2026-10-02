DOCUMENT. Unde construiește Ion Țiriac hotelul de 4 stele din Otopeni: la circa 850 de metri de aeroport, cu acces direct din stația de tren

Hotelul de 4 stele cu 136 de unități de cazare pregătit de grupul Țiriac în Otopeni va fi construit chiar lângă halta Patinoar PO, de pe linia feroviară București Nord-Aeroport Henri Coandă, la circa 850 de metri în linie dreaptă de terminal. Proiectul prevede inclusiv un acces pietonal direct de la peron către intrarea principală a hotelului. În spatele viitorului hotel sunt prevăzute locuințe, iar mai la sud se va dezvolta cea mai mare parte a complexului Țiriac Sports Center, investiție estimată la circa 150 de milioane de euro.

Omul de afaceri Ion Țiriac pregătește un hotel de 4 stele în Otopeni, cu 136 de unități de cazare. Hotelul face parte din dezvoltarea de mari dimensiuni pe care grupul Țiriac o pregătește în zona Drumul Gării Odăi, în apropierea Aeroportului Internațional Henri Coandă.

Documentația oficială consultată de StartupCafe.ro arată mai precis unde va fi construit hotelul și ce facilități va avea.

Viitorul hotel va fi ridicat pe un teren de circa 17.000 de metri pătrați, chiar lângă calea ferată București Nord-Aeroport Henri Coandă și halta Patinoar PO. În linie dreaptă, amplasamentul se află la aproximativ 850 de metri de terminalul Aeroportului Henri Coandă.

Poziția lângă calea ferată va fi folosită direct de proiect: este prevăzut un acces pietonal din zona peronului Patinoar PO către intrarea principală a hotelului. Practic, pasagerii vor putea coborî din tren și ajunge direct în incinta hotelului. Accesul auto va fi realizat din Drumul Gării Odăi.

Hotel cu piscină, SPA, restaurant și săli de conferințe

Clădirea va avea parter și patru etaje și va cuprinde 136 de unități de cazare.

Pe lângă camere, proiectul include recepție și lobby, lounge, bar, restaurant, zonă pentru micul dejun, săli de conferințe, precum și un centru SPA cu piscină, saune, sală de fitness și săli de masaj. Vor exista și terase exterioare, spații administrative și zone tehnice.

Hotelul va ocupa la sol aproximativ 3.400 de metri pătrați și va avea o suprafață desfășurată de peste 8.000 de metri pătrați.

Vor fi amenajate peste 80 de locuri de parcare pentru clienți, personal și aprovizionare, precum și un loc pentru autocar. O parte dintre locurile destinate clienților vor avea infrastructură pentru automobile electrice.

Clădirea va fi „coborâtă” pentru a respecta restricțiile aeroportului

Apropierea de Aeroportul Henri Coandă impune limite de înălțime construcțiilor din această zonă.

Pentru amplasament există aviz favorabil al Autorității Aeronautice Civile Române, iar proiectul hotelului a fost adaptat acestor restricții.

Platforma exterioară va fi coborâtă cu aproximativ 2,5 metri față de nivelul drumului public, pentru ca imobilul să respecte înălțimea maximă admisă în zonă. Hotelul va avea o înălțime de circa 17 metri măsurată de la nivelul terenului amenajat.

În spatele hotelului sunt prevăzute locuințe

Hotelul reprezintă doar o parte a proiectului pe care grupul Țiriac îl dezvoltă în această zonă.

Consiliul Local Otopeni a aprobat în 2025 PUZ-ul pentru Țiriac Sports Center și complexul rezidențial, pe o suprafață totală de aproximativ 50 de hectare, în zona Drumul Gării Odăi.

În imediata vecinătate a hotelului, spre interiorul dezvoltării, documentația urbanistică prevede o componentă rezidențială cu locuințe unifamiliale și colective.

Astfel, hotelul nu va rămâne o construcție izolată între calea ferată și Drumul Gării Odăi. În spatele său este prevăzută dezvoltarea unei zone de locuințe, parte a aceluiași proiect de mari dimensiuni.

Ce mai construiește Țiriac pe cele circa 50 de hectare

Cea mai mare parte a terenului este destinată însă infrastructurii sportive.

PUZ-ul pentru Țiriac Sports Center prevede terenuri de tenis în aer liber și acoperite, teren central cu tribune, bazin olimpic, sală de gimnastică, sală polivalentă, stadion de atletism, centru de recuperare, precum și o componentă universitară și de campus.

Ansamblul va fi completat de drumuri interne, parcări și spații verzi.

Foto/randare ansamblu: West Group Architecture

O parte a infrastructurii sportive există deja sau este în curs de realizare. În zonă funcționează Allianz-Țiriac Arena, iar Fundația Țiriac a început în 2026 construcția Sălii de Gimnastică „Nadia Comăneci”. Tot în cadrul dezvoltării este realizat și bazinul olimpic „Camelia Potec”.

În plan mai sunt prevăzute academia de tenis, cu circa 30 de terenuri, sala polivalentă, zona rezidențială și hotelul.

Întreaga dezvoltare a complexului sportiv de la Otopeni este estimată la aproximativ 150 de milioane de euro, potrivit informațiilor transmise de grup și citate de Profit.ro.

Țiriac are deja în zonă patinoarul și galeria auto

Grupul Țiriac este prezent de mai mulți ani în această parte a Otopeniului.

Pe lângă Allianz-Țiriac Arena, în imediata apropiere se află și Țiriac Collection, galeria care găzduiește colecția de automobile și motociclete a omului de afaceri, amplasată mai aproape de DN1 și de aeroport.

Prin hotel, zona rezidențială și noile facilități sportive, proiectul extinde considerabil dezvoltarea grupului de pe terenurile situate între Drumul Gării Odăi, calea ferată și aeroport.

Cine se află în spatele terenurilor

Terenul pe care va fi construit hotelul aparține Dongo BV Real Estate SRL, iar compania care dezvoltă hotelul, THG Hotel Management SRL, are un drept de superficie asupra proprietății.

Dongo BV Real Estate, Daneridge Romania și Airport Retail Park Otopeni - cele trei societăți beneficiare ale PUZ-ului - sunt deținute integral de Weybridge Holdings Limited, companie înregistrată în Cipru și folosită în structura investițiilor imobiliare ale grupului Țiriac.

Hotelul este dezvoltat printr-o companie separată, THG Hotel Management SRL, controlată de Orobian Holdings Limited, tot din Cipru. Administratorul societății este Ayhan Chemal, Chief Investment Officer al Țiriac Group.

În ce stadiu este proiectul

Pentru hotel a fost emis un certificat de urbanism de Primăria Otopeni în februarie 2026, iar în septembrie proiectul se afla în procedura de mediu.

Documentația tehnică indică o perioadă de implementare de 48 de luni de la obținerea avizelor și autorizațiilor.

Potrivit informațiilor comunicate de grupul Țiriac către Profit.ro, lucrările ar urma să înceapă în 2027, iar finalizarea hotelului este estimată pentru 2029, în funcție de parcurgerea etapelor de autorizare.

Proiectul este gândit inclusiv pentru traficul generat de aeroport. În documentație sunt menționați printre clienții vizați pasagerii aflați în tranzit, echipajele aeriene, turiștii și cei care călătoresc în interes profesional.