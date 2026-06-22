„Am jurat că nu mai fac turism”. Prima oară, după ce același autocar s-a stricat de două ori, pe ploaie, în drum spre Revelionul de la Paris. Acum Christian Tour valorează aproape 80 milioane EUR

Christian Tour, unul dintre cei mai mari operatori de turism din România, a debutat luni, 22 iunie, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), devenind primul operator de turism listat la cota principală a Bursei. Compania a atras 28,4 milioane de euro în oferta publică inițială derulată în perioada 21-28 mai și este evaluată la aproximativ 78,3 milioane de euro la prețul de listare.

Oferta a fost subscrisă în proporție de 121%, iar investitorii de retail au primit 53% dintre acțiuni, cea mai mare pondere acordată acestei categorii într-un IPO desfășurat până acum pe Piața Reglementată a BVB.

Pentru Cristian Pandel, fondatorul companiei, momentul vine la aproape trei decenii după ce deschidea agenția într-un subsol din București. În mai 2026, pe scena I Love Failure - conferința inițiată de antreprenorul Cătălin Meșter și dedicată poveștilor despre eșec, vulnerabilitate și reziliență în business, antreprenorul a rememorat două momente în care a jurat că nu va mai face turism.

Primul a avut loc la începutul anilor 2000, în urma unui Revelion la Paris care era să-i distrugă afacerea. Al doilea, aproape 30 de ani mai târziu, după un incident cu un flamingo roz care a provocat o pagubă de aproape 1 milion de euro unui avion al grupului.

„Nu am început business-ul într-un garaj, cum spun americanii”

În 1997, Cristian Pandel avea 20 de ani și era student la Drept. Descoperise muntele și începuse să organizeze excursii pentru colegi. La un moment dat, a decis să transforme pasiunea pentru călătorii într-o afacere și a înființat Christian Tour.

„Mi-aduc aminte că nu am început business-ul într-un garaj, cum spun americanii, ci l-am început într-un subsol”, a povestit antreprenorul la I Love Failure.

Bucuria începutului a fost însă de scurtă durată. La puțin timp după deschidere, o ploaie torențială a inundat subsolul în care funcționa agenția. În toiul nopții, Pandel a plecat pe jos din Berceni pentru a ajunge la sediu și a salva ce mai putea fi salvat.

Toată noaptea a cărat pe scări ceea ce avea în firmă, inclusiv două xeroxuri de câte 50-60 de kilograme, folosite pentru a completa veniturile necesare plății chiriei. Își amintește că în acei ani își vindea iarna echipamentul de munte pentru a putea plăti chiria și mergea cu metroul, deși era claustrofob. Ca să facă față, se uita la încălțări și își imagina locurile în care călătoriseră oamenii din jurul său.

Revelionul de la Paris și noaptea în care a jurat că nu va mai face turism

La începutul anilor 2000, Christian Tour pregătise primul său Revelion la Paris. Programul costa 198 de euro, iar aproape 70 de turiști se înscriseseră. Pentru tânărul antreprenor, era șansa de a face primul pas important în afara circuitelor interne.

Cu o zi înainte de plecare, firma de transport l-a anunțat că autocarul s-a defectat. În locul lui urma să vină un microbuz.

În dimineața plecării, oamenii erau revoltați. Pe traseu, problemele au continuat. La Sibiu, turiștii care trebuiau să urce în vehiculul deja plin au refuzat să mai continue călătoria.

Soluția găsită de Pandel a fost ca grupul să ajungă până la Budapesta, unde urma să fie preluat de autocarul reparat. În sfârșit, lucrurile păreau să intre pe făgașul normal.

Numai că, în timp ce grupul se îndrepta spre Paris prin Viena, pe o ploaie torențială, același autocar s-a defectat din nou, pe autostradă.

Fondatorul Christian Tour spune că s-a întors în apartamentul său cu două camere convins că pierde tot.

„Am jurat că în viața mea nu mai fac turism. Nu știu dacă vă înțelegeți presiunea. Presiunea că pierzi totul. Ce puteam să pierd? Acum, când mă uit în spate, zâmbesc. Dar eu pierdeam tot”, a spus Cristian Pandel.

Nu avea să fie singura dată.

Între cele două jurăminte: 63 de agenții, 365.000 de turiști și o companie de aproape 80 milioane EUR

În următorii aproape 30 de ani, Christian Tour a crescut de la agenția din subsol la una dintre cele mai mari platforme integrate de turism din România. În prezent, compania operează cea mai extinsă rețea de agenții de turism din țară, cu 63 de unități proprii, și deservește anual peste 365.000 de turiști.

Compania se tranzacționează la Bursa de Valori București sub simbolul TRIP. La prețul de 1,895 lei pe acțiune, capitalizarea bursieră este de aproximativ 410 milioane de lei, echivalentul a 78,3 milioane de euro, iar free-float-ul este de aproximativ 37,4%.

Investitorii au cumpărat în total 80.692.629 de acțiuni prin 4.609 ordine de subscriere. Oferta publică inițială a atras 149 milioane de lei, echivalentul a 28,4 milioane de euro. La finalul ofertei, 53% dintre acțiuni au fost alocate investitorilor de retail și 47% investitorilor instituționali.

Potrivit companiei, este cea mai mare pondere acordată investitorilor de retail dintre toate ofertele publice desfășurate până acum pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.

În urma ofertei, Christian Tour a atras efectiv 23,2 milioane de euro, fonduri pe care intenționează să le folosească pentru fuziuni și achiziții, investiții în tehnologie și digitalizare, investiții în capacități operaționale, optimizarea capitalului de lucru și consolidarea brandului.

Acționarul majoritar este CPM Cambridge Holding, societate controlată integral de Cristian Pandel, care deține 61,95% din acțiuni. Alte 0,69% sunt deținute prin Oxford Investment Alliance, companie controlată, de asemenea, de fondatorul Christian Tour.

A doua oară: un flamingo roz și o pagubă de aproape 1 milion EUR

La ediția din 26 mai a I Love Failure, desfășurată chiar în timpul perioadei de subscriere a IPO-ului Christian Tour, Cristian Pandel nu a vorbit despre bursă sau despre evaluarea companiei, ci despre momentele grele prin care a trecut.

Între timp, problemele aveau să capete o altă dimensiune.

După lansarea AnimaWings, proiectul de aviație al grupului, compania a adus opt aeronave noi.

În prima săptămână de operare, însă, au avut loc șapte incidente de tip bird strike. Ultimul avea să fie și cel mai costisitor.

„Ultima pasăre care a venit la mine era un flamingo roz. Și a intrat un flamingo roz în aripa avionului. (...) Piesa costă undeva la un milion de euro”, a spus antreprenorul.

După aproape 30 de ani de activitate, pandemie, criza economică și alte episoade dificile, concluzia sa este că în business „mereu vine ceva pe care nu îl prevezi”.

„Cu orice plan vrei face, viața și business-ul sunt un rollercoaster”, a spus fondatorul Christian Tour.

Cristian Pandel: „Vom realiza investiții importante în tehnologie și digitalizare”

Astăzi, compania care a pornit într-un subsol a intrat în rândul celor aproximativ 80 de companii listate pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.

„Astăzi începe un nou capitol pentru Christian Tour. Ceea ce a început ca o companie antreprenorială construită din pasiunea pentru călătorii s-a dezvoltat în principala platformă integrată de turism din România, iar listarea noastră la Bursa de Valori București reprezintă punctul de plecare pentru următoarea etapă de creștere. Piața turismului din România intră într-o perioadă de creștere semnificativă, profesionalizare și consolidare, iar prin capitalul atras în cadrul IPO-ului, Christian Tour este foarte bine poziționată pentru a conduce această transformare. Vom realiza investiții importante în tehnologie și digitalizare – inclusiv în instrumente bazate pe inteligență artificială, care vor schimba fundamental modul în care românii își planifică și experimentează călătoriile – continuând în același timp să vizăm achiziții strategice”, a declarat Cristian Pandel, fondator și CEO Christian Tour.

BT Capital Partners a fost intermediarul unic al ofertei. Consultanța juridică a fost asigurată de Filip & Company, iar relația cu investitorii a fost gestionată de Cornerstone Communications.





















































