BT Asset Management intră în acționariatul AnimaWings

BT Asset Management S.A.I. intră în acționariatul AnimaWings (Anima Wings SA) într-un moment în care compania aeriană accelerează dezvoltarea prin creșterea flotei și a numărului de destinații interne și internaționale.

Semnarea acordului a avut loc în București, la sediul central al AnimaWings. Acordul va parcurge etapele necesare de analiză și aprobare din partea Consiliului Concurenței și a Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe. Achiziția este asistată de Filip & Company și de PwC România, cu implicarea unei echipe dedicate din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania. Tranzacția va fi finalizată după primirea aprobărilor necesare din partea autorităților.

AnimaWings, proiect de țară

Parteneriatul reprezintă o investiție în România, într-un context în care sectorul privat este motorul creșterii economice. Forța financiară a BT Asset Management, alături de experiența operațională și de avantajele competitive ale companiei aeriene vor contribui la dezvoltarea unui jucător regional puternic și a unui proiect de țară.

AnimaWings va susține creșterea conectivității României cu centre turistice și economice europene, dar și a românilor din străinătate cu țara. De asemenea, va contribui la atragerea turiștilor și la impulsionarea dezvoltării mediului de afaceri.

Planurile AnimaWings

Fondată în anul 2020, AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, dezvoltată în Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour. Flota actuală cuprinde 7 aeronave moderne Airbus, iar planul este extinderea acesteia la 14, până la finalul anului 2027.

În sezonul de vară, compania va avea 60 de rute către 30 de destinații, acoperind atât zborurile interne - între București și marile centre economice regionale: Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Oradea -, cât și rute europene principale, precum Londra, Paris, München, Milano, Istanbul, Praga, Atena, Stockholm și Geneva.

Pentru BT Asset Management, investiția înseamnă diversificarea portofoliului și susținerea unei industrii strategice pentru România. Compania Grupului Financiar Banca Transilvania este liderul pieței de asset management după valoarea activelor administrate, care depășesc 10 miliarde de lei, cât și după numărul de investitori, aproximativ 475.000.

Articol susținut de Banca Transilvania