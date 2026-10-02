Turbine înalte cât trei Palate ale Parlamentului. Cel mai mare proiect eolian nou din România din ultimul deceniu, pus în funcțiune la Buzău

Rezolv Energy, companie de energie regenerabilă susținută de Actis și Mubadala, a pus în funcțiune prima etapă a parcului eolian VIFOR din județul Buzău, cu o capacitate instalată de 192 MW. Este cel mai mare proiect eolian pus în funcțiune în România în ultimul deceniu, potrivit companiei, după o perioadă lungă în care dezvoltarea unor noi capacități eoliene mari a stagnat.

Prima etapă cuprinde 30 de turbine Vestas EnVentus V162, fiecare cu o capacitate de 6,4 MW. Dimensiunile lor sunt spectaculoase: turnul unei turbine are 166 de metri, iar rotorul are un diametru de 162 de metri.

Cu una dintre pale orientată vertical, vârful turbinei ajunge astfel la aproximativ 247 de metri deasupra solului - aproape cât trei Palate ale Parlamentului puse unul peste altul. Palatul Parlamentului are o înălțime de aproximativ 84 de metri.

Vestas a fost și partenerul de inginerie, achiziții și construcție pentru această primă fază a proiectului.

Parcul eolian va ajunge la 461 MW în 2027

VIFOR nu este însă finalizat. Etapa a doua va adăuga încă 269 MW și 42 de turbine, ducând capacitatea totală a proiectului la 461 MW. Punerea în funcțiune a acestei faze este programată pentru trimestrul al patrulea din 2027.

După finalizare, VIFOR ar urma să devină unul dintre cele mai mari parcuri eoliene onshore din Europa, potrivit Rezolv Energy.

Proiectul este amplasat în județul Buzău, pe teritoriul comunelor Costești, Gherăseni, Smeeni, Pogoanele, Luciu, Țintești și Cilibia.

Rezolv spune că zona a fost aleasă inclusiv datorită apropierii de Munții Carpați, aflați la circa 12 kilometri spre nord-vest, care contribuie la un randament mai ridicat al vântului, dar și accesului apropiat la rețeaua electrică de înaltă tensiune.

Când întregul proiect va fi operațional, compania estimează că VIFOR va produce suficientă energie electrică pentru echivalentul consumului a peste 270.000 de gospodării și va evita anual aproximativ 540.000 de tone de emisii CO2 echivalent.

Ce înseamnă 192 MW în raport cu întreaga capacitate eoliană a României

Dimensiunea primei etape VIFOR poate fi văzută și prin comparație cu întregul parc eolian existent în România.

La 1 ianuarie 2026, România avea o putere eoliană brută instalată de 3.136 MW, potrivit datelor Transelectrica. Cei 192 MW adăugați prin prima etapă VIFOR reprezintă astfel echivalentul a aproximativ 6% din întreaga capacitate eoliană instalată în țară la începutul acestui an.

Dezvoltarea eoliană a României a fost foarte rapidă în prima parte a anilor 2010, după care investițiile în proiecte noi de mari dimensiuni au încetinit semnificativ.

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice prevede atingerea unei capacități eoliene de aproximativ 7,3 GW până în 2030, potrivit datelor citate de Rezolv Energy.

De la stânga la dreapta: Alastair Hammond - CEO Rezolv Energy, Giles Portman - Ambasadorul Marii Britanii în România, Martin Langham - COO Rezolv Energy

„Rezolv a fost înființată pentru a fi un lider al tranziției energetice în Europa de Sud-Est, așa că este un motiv de mândrie pentru noi să punem în funcțiune cel mai mare proiect eolian nou din România din ultimul deceniu. În condițiile în care în țară sunt acum în dezvoltare mai mulți gigawați de capacitate eoliană nouă, VIFOR va rămâne proiectul care a marcat începutul unei noi ere pentru energia eoliană din România”, a spus Alastair Hammond, CEO Rezolv Energy.

Finanțări de până la 622 milioane EUR pentru cele două etape

Prima etapă VIFOR a beneficiat de o finanțare de până la 291 milioane EUR, asigurată de un consorțiu format din opt instituții financiare.

Finanțarea a fost coordonată de Erste Group, UniCredit Group și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), alături de IFC, Intesa Sanpaolo Group, OTP Bank, Raiffeisen Bank International și Garanti BBVA România.

Pentru etapa a doua, Rezolv Energy a atras facilități suplimentare de finanțare de până la 331 milioane EUR. În total, cele două pachete de finanțare ajung astfel la până la 622 milioane EUR.

O parte din energia produsă de VIFOR este deja contractată prin șase contracte corporate pe termen lung de achiziție a energiei electrice - PPA - încheiate cu T-Mobile Czech Republic, Slovak Telekom, CE Colo Czech Republic, Bekaert, A2A și Etem Gestamp.

Împreună, contractele însumează peste 350 GWh de energie electrică pe an.

Rezolv Energy construiește în România și uriașul parc solar de la Arad

Punerea în funcțiune a primei etape VIFOR vine la doar două zile după ce Rezolv Energy a anunțat obținerea unei finanțări de până la 561 milioane EUR pentru construirea Dama Solar, un proiect fotovoltaic de aproximativ 1,3 GWp din județul Arad.

StartupCafe.ro a scris aici despre finanțarea și construcția proiectului Dama Solar de la Arad.

Dama Solar va fi construit în zona comunelor Grăniceri și Pilu și ar urma să intre în operare comercială în a doua jumătate a anului 2028. Rezolv estimează o producție de aproximativ 1.800 GWh de energie electrică pe an și spune că, odată finalizat, acesta va deveni cel mai mare proiect de energie regenerabilă onshore din Uniunea Europeană.

Portofoliul Rezolv Energy din România mai include parcurile eoliene Dunărea East & West, din județul Constanța, cu o capacitate cumulată de până la 600 MW.

În total, compania spune că are un portofoliu de aproximativ 2,8 GW de proiecte regenerabile aflate în exploatare, construcție sau în faze avansate de dezvoltare în Europa de Sud-Est.

Rezolv Energy a fost lansată în 2022 de Actis ca producător independent de energie regenerabilă, axat pe proiecte solare și eoliene de mari dimensiuni în Europa de Sud-Est.