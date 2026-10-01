Christian Tour vine cu clarificări după ce AnimaWings și-a lansat procedura de insolvență

Agenția de turism Christian Tour, controlată de Cristian și Marius Pandel, a publicat, joi, pe Bursa de Valori București, clarificări privind relația sa comercială cu firma de transport aerian AnimaWings, fondată tot de frații Pandel.

Compania Christian ’76 Tour S.A., care operează sub brandul Christian Tour, face clarificările după ce Anima Wings Aviation S.A. a depus o cerere pentru deschiderea propriei proceduri de insolvență.

„AnimaWings este o entitate juridică distinctă și nu face parte din Christian ’76 Tour S.A., nici nu se numără printre entitățile consolidate de aceasta. AnimaWings este parte afiliată a Companiei exclusiv prin existența unor acționari finali comuni. Această distincție a fost reflectată în structura corporativă prezentată investitorilor în prospectul Ofertei Publice Inițiale (IPO)”, susține Christian Tour, companie care s-a listat pe Bursa de Valori București în luna mai 2026.

De asmenea, Christian Tour precizează că „își desfășoară activitatea ca turoperator și agenție de turism și contractează servicii de transport aerian de la mai multe companii aeriene”.

La data de 30.09.2026, expunerea financiară totală a Companiei față de AnimaWings, atât cea directă, cât și cea prin intermediul părților afiliate, „nu are un impact semnificativ asupra lichidității sau performanței financiare a Christian Tour”, mai susține agenția de turism, în nota de clarificare semnată de Ștefan Petre, care a preluat recent funcția de director general de la fondatorul Cristian Pandel.

„Toate zborurile charter afectate care fac parte din pachetele turistice ale Christian Tour au fost repartizate altor transportatori aerieni. Aceste pachete se desfășoară conform planificării, fără modificări ale destinațiilor, cazării sau perioadelor de călătorie ale clienților”, a adăugat agenția de turism a fraților Pandel.

Separat, într-un comunicat postat pe Facebook, Christian Tour a transmis clienților agenției de turism că „schimbarea transportatorului nu înseamnă anularea pachetului de vacanță”.

„Eventualele ajustări pot privi compania aeriană sau orarul zborului, însă hotelul, transferurile și celelalte servicii incluse la destinație rămân asigurate. Schimbarea transportatorului nu înseamnă anularea pachetului de vacanță. Înțelegem că această situație poate ridica întrebări. Pentru detalii despre rezervarea dumneavoastră, vă rugăm să contactați consultantul Christian Tour sau agenția prin care ați achiziționat vacanța”, susține agenția de turism.

Acțiunile Christian Tour au scăzut cu 8,7% după ce AnimaWings și-a inițiat procedura de reorganizare judiciară. În prezent, acțiunile agenției de turism sunt cotate la 1 leu și 30 de bani pe Bursa de Valori București, capitaliazarea bursieră a companiei fiind de 307,58 milioane de lei.

În 25 septembrie 2026, Christian Tour a anunțat că fondatorul agenției românești de turism, Cristian Pandel, a renunțat la funcția de director general al companiei. Poziția a fost preluată de Ștefan Petre, care până de curând a ocupat funcția de director general adjunct.

Cristian Pandel rămâne președinte neexecutiv al Consiliului de Administrație.