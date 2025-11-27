Skip to content

Banca Transilvania a coordonat finanțarea sindicalizată de 300 milioane de euro pentru Autonom Services  

Banca Transilvania Sursă: Banca Transilvania

Banca Transilvania a făcut parte din sindicatul care a acordat companiei Autonom Services o finanțare în valoare de 300 de milioane de euro, cu posibilitatea extinderii facilității cu până la 50 de milioane de euro, anunță instituția financiară. 

Structura finanțării sindicalizate cuprinde o facilitate de credit revolving de până la 250 de milioane de euro, destinată refinanțării unor facilități existente și achiziției de vehicule și echipamente, precum și o facilitate de credit revolving în valoare de până la 50 de milioane de euro, pentru nevoi corporative generale.

“Banca Transilvania se bucură să fie parte din consorțiul care susţine Autonom Services, având calitatea de coordonator global și agent de documentație. Această finanțare, care include o componentă de sustenabilitate, reflectă angajamentul nostru de a sprijini companiile locale cu potențial de creștere și impact pozitiv în economie. Felicităm echipa Autonom pentru această realizare și suntem mândri să contribuim la consolidarea poveștii lor de succes” – a declarat Cosmin Călin, Director Executiv Senior, Companii Mari, Finanțări Structurate și Factoring.

Băncile participante în sindicat, alături de Banca Transilvania (coordonator global, agent de documentație, creditor inițial), sunt: BRD - Groupe Societe Generale (coordonator global, coordonator de sustenabilitate, creditor inițial), ING Bank (coordonator global, coordonator de sustenabilitate, creditor inițial), UniCredit Bank (coordonator global, creditor inițial), Raiffeisen Bank (coordonator global, creditor inițial), Exim Banca Românească (creditor inițial), Intesa Sanpaolo România (creditor inițial), Garanti Bank (creditor inițial) și Banca Comercială Română (agent și agent de garanție).

Articol susținut de Banca Transilvania

