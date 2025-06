Banca digitală românească Salt Bank angajează un director de tehnologie cu experiență internațională

Prima bancă digitală românească, Salt Bank, anunță numirea lui Vikram Tikoo în rolul de Chief Technology Officer, marcând un pas important în consolidarea viziunii digitale a băncii. Preluarea rolului va avea loc după aprobarea Băncii Naționale a României.

Cu o experiență vastă în implementarea soluțiilor tehnologice la nivel global, Vikram va contribui la extinderea capacităților infrastructurii bancare existente, pentru a crește flexibilitatea și siguranța, astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor viitoare ale băncii.

„Nu doar că rezonează cu valorile noastre, dar vine cu o experiență internațională valoroasă, care ne va ajuta să ducem mai departe planurile ambițioase pe care le avem. Numirea lui e un pas important pentru Salt — are know-how real în IT și înțelege cu adevărat ce înseamnă leadership. Astfel, va contribui decisiv la modelarea și consolidarea sistemului nostru digital de banking, dar cum vrei tu,” a declarat Gabriela Nistor, CEO Salt Bank.

Obiectivul lui Vikram este acela de a întări direcția strategică a Salt Bank de dezvoltare rapidă. În noul său rol, va coordona integrarea soluțiilor tehnologice avansate, cu scopul de a asigura scalabilitatea și securitatea platformei digitale, și va susține extinderea portofoliului de produse și servicii.

„Sunt încântat să mă alătur Salt Bank într-un moment în care inovația tehnologică face diferența în banking. Obiectivul meu este să consolidăm infrastructura digitală astfel încât să susținem ritmul de creștere al băncii, să creștem agilitatea și să livrăm soluții simple și relevante pentru clienți”, a declarat Vikram Tikoo.

Salt Bank funcționează pe un tech stack de ultimă generație, bazat exclusiv pe tehnologii moderne, sigure și scalabile. Fără sisteme moștenite sau infrastructuri învechite, banca utilizează arhitectură cloud-native, microservicii și soluții automatizate, aliniate la cele mai noi standarde din industrie. Această abordare îi permite să inoveze rapid, să livreze constant produse noi și să ofere o experiență digitală fiabilă pentru clienți.

În același timp, Salt Bank se prezintă drept un mix atent dozat de tehnologie și empatie. Acest lucru se poate observa încă din componența echipei de aproape 400 de „săltăreți”. O treime sunt din zona IT, așa cum te-ai aștepta de la un jucător digital, în timp ce o altă treime activează în Care Center – un detaliu care spune multe despre abordarea primei bănci românești 100% digitale.

„Nu automatizăm doar pentru că se poate. La Salt Bank, tehnologia intervine acolo unde aduce valoare, iar oamenii rămân unde contează cu adevărat – când e nevoie de empatie, creativitate, intuiție și soluții pe loc. Așa ne asigurăm că le oferim clienților experiența pe care o așteaptă de la banca lor, astăzi.”, a declarat Gabriela Nistor.

Peste 20 de ani de experiență globală în tehnologie și inovație

Vikram Tikoo are o carieră solidă, cu roluri de leadership în companii de top din domeniul fintech. El a condus echipe internaționale și a coordonat inițiative complexe în Europa, Asia și America de Nord. În 2023, a fost inclus în clasamentul Top 10 CIOs in UK & Ireland realizat de Technology Magazine, o recunoaștere a performanței sale în leadership tehnologic.

Înainte de Salt Bank, Vikram a ocupat poziția de Vicepreședinte și Chief Information Officer la Fiserv, unul dintre cei mai importanți jucători fintech la nivel global. Aici, a dezvoltat strategii tehnologice și a livrat proiecte de transformare digitală la scară globală.

Vikram este absolvent al London School of Economics and Political Science (LSE) și deține o diplomă în inginerie mecanică de la Maharashtra Institute of Technology.

Salt Bank este prima bancă 100% digitală și 100% românească. Deținută de Grupul Financiar Banca Transilvania, cel mai mare grup bancar din Europa de Sud-Est, Salt Bank oferă cetățenilor români servicii financiare la standarde internaționale, cu un accent puternic pe tehnologie de ultimă generație, inovație și conformitate cu reglementările.

De la lansarea sa pe 4 aprilie 2024, Salt Bank a devenit rapid un jucător de top în peisajul bankingului digital din România, depășind pragul de jumătate de milion de clienți într-un singur an.