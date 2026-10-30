UPDATE Crypto: Atac cibernetic la Binance. Active de 6,3 miliarde dolari, afectate

Cea mai mare platformă de criptomonede la nivel mondial, Binance, folosită și de investitorii crypto din România, a anunțat că a suferit un atac cibernetic, în urma căruia active de circa 6,3 miliarde dolari au fost afectate.

UPDATE Ora 13:00. Binance transmite că a început recuperarea activelor afectate ale utilizatorilor și continuă să colaboreze cu organele de aplicare a legii, emitenții de active, firmele specializate în analiză blockchain și partenerii din industrie pentru a identifica, bloca și recupera fonduri suplimentare.

Compania s-a angajat deja public, printr-un anunț anterior, să acopere pierderile din fondurile proprii.

„Binance a alocat deja peste 6,34 miliarde de dolari din fondurile companiei pentru a gestiona acest incident. Dintre acestea, 5 miliarde de dolari sunt deținute chiar sub forma activelor (token-urilor) care au fost afectate. Finalizăm achiziția restului sumei prin cumpărarea activelor respective, atât prin intermediul piețelor deschise, cât și prin tranzacții directe (OTC). Facem acest lucru pentru a asigura corespondența cu tipul activelor afectate și pentru a acoperi orice deficit. Acest proces poate dura mai mult, deoarece unele active pot avea o lichiditate scăzută, iar decontarea tranzacțiilor OTC necesită, de asemenea, timp. Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce vom înregistra progrese”, a spus platforma de criptomonede.

Cifrele nu includ activele blocate sau protejate, care fac în continuare obiectul proceselor de recuperare și verificare. În prezent, 3 miliarde de dolari au fost blocate, datorită sprijinului partenerilor din industrie. Compania colaborează cu acești parteneri și cu autoritățile pentru a recupera activele blocate, va continua să utilizeze resursele Binance pentru a acoperi deficitul confirmat și va oferi actualizări verificate pe măsură ce eforturile de recuperare avansează. În cele din urmă, toate fondurile utilizatorilor vor fi supuse unei verificări publice prin intermediul mecanismului de „Dovadă a Rezervelor" (Proof of Reserves).

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Știrea inițială:

Două firme de analiză au atribuit incidentul unei rețele nord-coreene de hackeri numită TraderTraitor, potrivit BBC.

O altă firmă de investigații bazată pe AI, TRM Labs, a considerat că mai multe elemente ale atacului Binance seamănă cu incidente anterioare legate de Coreea de Nord.

Investigația inițială a companiei arată că incidentul s-ar fi întâmplat ca urmare a compromiterii unui laptop al unui inginer DevOps, care a permis unui atacator să acceseze un container de servicii și să inițieze tranzacții de retragere neautorizate.

În același timp, compania a spus pentru StartupCafe.ro că nu a găsit nicio dovadă a compromiterii cheilor private ale portofelelor.

„Impactul total estimat este de aproximativ 6,3 miliarde de dolari. Am colaborat cu parteneri din ecosistemul blockchain pentru a bloca activele afectate; până în prezent, aproximativ 3 miliarde de dolari au fost blocați direct pe blockchain (on-chain)”, a spus Binance.

Compania va acoperi pierderile printr-un fond și prin resursele financiare proprii, iar fondurile utilizatorilor sunt în siguranță, a mai precizat Binance.

Ca măsură de precauție imediată, platforma de criptomonede a:

suspendat temporar retragerile , în timp ce echipa finalizează o revizuire a securității serviciului de retrageri și a adreselor asociate acestuia;

, în timp ce echipa finalizează o revizuire a securității serviciului de retrageri și a adreselor asociate acestuia; anulat autorizarea adreselor afectate ;

; solicitat sprijinul autorităților și al partenerilor specializați în analiză blockchain pentru a identifica și recupera fondurile.