Fondurile de pensii, cheia pentru dezvoltarea private equity în România: mesajul liderilor financiari

România are capital, dar nu îl direcționează suficient către economie. Acesta este mesajul transmis de oficiali români și europeni la o masă rotundă organizată de ROPEA, organizația reprezentativă a industriei de private equity și venture capital, și Grupul Băncii Europene de Investiții. Conform comunicatului transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, miza este clară: atragerea investitorilor instituționali locali, în special fondurile de pensii, în finanțarea economiei reale.

Capital există, dar nu ajunge în economie

Discuția a fost deschisă de Ioannis Tsakiris, vicepreședinte al Grupului BEI, care a subliniat rolul industriei:

„Europa nu duce lipsă de capital, ci de o alocare eficientă a acestuia, în condițiile în care o parte semnificativă a economiilor rămâne în instrumente financiare tradiționale și nu ajunge suficient în economia reală. În acest context, private equity joacă un rol important. Este unul dintre cele mai eficiente mecanisme de conectare a capitalului pe termen lung cu mediul de afaceri. Acesta sprijină companiile în etapa de scalare, finanțează inovarea, crește productivitatea și contribuie la crearea sustenabilă de locuri de muncă. Este modul în care resursele financiare sunt transformate direct în impact economic”.

Radu Burnete, consilier prezidențial în cadrul Administrației Prezidențiale, a punctat limitele finanțării publice:

„În următorii ani, România nu va dispune de suficiente resurse publice pentru a susține investițiile în economie. De aceea, una dintre principalele direcții pentru stimularea creșterii economice este utilizarea mai eficientă a capitalului privat. Pentru prima dată în istoria noastră, acest capital există la nivel local, iar mobilizarea lui va contribui, în același timp, la obiectivul european de a pune capitalul european în serviciul economiei europene”.

Private equity, canal strategic pentru investiții și creștere

Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României, a evidențiat rolul sectorului:

“Sectorul de private equity, care are un impact semnificativ asupra economiei prin creştere accelerată şi o creare netă mai mare de locuri de muncă, este unul dintre principalele canale identificate ca fiind esenţiale pentru direcţionarea capitalului instituţional şi privat către economia locală şi pentru dezvoltarea competitivităţii”.

Florin Zaharia, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor, a insistat pe coordonare:

“Din perspectiva Ministerului Finanțelor, obiectivul este de a asigura alinierea tuturor actorilor relevanți - instituții guvernamentale, reglementatori, parteneri europeni, instituții financiare și investitori - în cadrul unui set comun de principii și obiective investiționale. Scalarea nu poate veni de la un singur actor, ci din efortul coordonat al acestor structuri, prin stabilirea unor obiective clare și alinierea tuturor în jurul acestora”.

Fondurile de pensii, potențial nevalorificat în România

Martina Verić, membru în Comitetul de conducere al autorității de supraveghere financiară din Croația (HANFA), a explicat rolul investițiilor alternative:

“Investițiile alternative pot juca un rol complementar în portofoliile fondurilor de pensii, prin îmbunătățirea diversificării și susținerea randamentelor pe termen lung. Deși nu ar trebui să reprezinte componenta de bază a alocărilor fondurilor de pensii, acestea pot, atunci când sunt gestionate corespunzător, să ofere instrumente suplimentare care contribuie la sustenabilitatea și performanța pe termen lung a sistemelor de pensii”.

Daniela Iliescu, director executiv al ROPEA, a atras atenția asupra nevoii de capital predictibil:

“Pentru asigurarea unui industrii de private equity sustenabile pe temen mediu și lung, echipele de administratori de fonduri au nevoie de asigurarea unor fluxuri de capital continue și predictibile. Aceasta este o condiţie necesară pentru acoperirea decalajelor de dezvoltare faţă de ţările din regiunea Europei Centrale și de Est și din Uniunea Europeană, care, dacă va fi asigurată, cu siguranţă că vom identifica antreprenori inspiraţi și inovatori si vom implementa strategii de creare de valoare pentru companiile din portofoliu”.

Concluzia a fost formulată de Andrei Gemeneanu, președinte ROPEA și managing partner Morphosis Capital:

“Private equity poate fi o punte reală între economiile europene și economia reală romȃnească, însă singura modalitate de a dezvolta cu adevărat piața este mobilizarea capitalului instituțional local - acesta este pasul pe care trebuie să îl facem ȋn continuare. Dezvoltarea unei piețe de private equity solide în România depinde de colaborarea dintre autorități, investitori instituționali și instituții financiare, susținută de un cadru predictibil și de instrumente adecvate, care să permită mobilizarea eficientă a capitalului local către economia reală și să genereze creștere sustenabilă pe termen lung”.

La masa rotundă au mai participat și Marius Cara, șeful biroului Grupului BEI în România, Patric Gresko, director în cadrul Fondului European de Investiții, Gordan Kuvek, director executiv strategie investiții de capital la banca de dezvoltare HBOR, Ivo Balen, membru în conducerea Allianz Pension Fund Croația, Mirna Marović, președinte al asociației de private equity din Croația, Camelia Drăgoi, senior mandate manager în cadrul FEI, Raluca Nicolescu, CEO interimar al Băncii de Investiții și Dezvoltare, Angela Carabaș, șef serviciu în Ministerul Finanțelor, și Radu Crăciun, fost președinte al Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România. Concluzia este clară: dezvoltarea pieței de private equity depinde de capitalul local.














