 10 organizații de business trag semnalul de alarmă: fără reforme rapide, România riscă investițiile, fondurile din PNRR și ratingul de țară

România riscă să piardă investiții, bani europeni și stabilitatea macroeconomică dacă întârzie din nou reformele-cheie, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. După un an electoral care a pus presiune pe economie, 10 organizații majore ale mediului de afaceri cer acțiune rapidă și avertizează că blocajele politice pot anula progresele fragile din 2025. Apelul lor vizează „mobilizarea întregului spectru decizional în jurul reformelor de care depind obiective strategice pentru prosperitatea economică a României”.

Presiune pentru reforme după un an electoral complicat

Organizațiile semnatare avertizează că România nu își mai permite amânări, în condițiile în care instabilitatea politică riscă să erodeze rezultatele obținute cu dificultate în ultimul an.

„După o perioadă electorală tensionată și prelungită, costisitoare pentru economie și pentru populație, România nu-și mai permite să amâne reformele necesare pentru înscrierea pe o traiectorie de construcție, de stabilizare, de restaurare a încrederii și credibilității”, se arată în apel.

După un prim val de măsuri care a vizat în principal sectorul privat și populația, mediul de afaceri subliniază că următorul pas - întârziat - trebuia să fie reforma sectorului public, a administrației și a companiilor de stat, esențială pentru corectarea dezechilibrelor structurale.

Cine semnează apelul

Documentul este susținut de unele dintre cele mai reprezentative organizații ale mediului de afaceri din România: AHK - Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, AMCHAM - Camera de Comerț Americană în România, AOAR - Asociația Oamenilor de Afaceri din România, BEROCC - Camera de Comerț Belgio-Luxemburgheză-Româno-Moldovenească, CCIBRP - Camera de Comerț și Industrie Bilaterală România-Portugalia, CCIpR - Camera de Comerț Italiană în România, CCE-R - Camera de Comerț Elveția–România, HRCC - Camera Bilaterală de Comerț Grecia - România, NRCC - Camera de Comerț Olandeză în România și RBL - Fundația Romanian Business Leaders.

Mizele: PNRR, OECD și investițiile strategice

Semnatarii atrag atenția că reformele sunt direct legate de accesul la oportunități majore pentru România

„Aceste reforme nu sunt opționale. Ele reprezintă criterii determinante în proiecte strategice de țară precum atragerea unei ponderi semnificative a fondurilor din PNRR, aderarea la OECD, finalizarea proiectelor pentru programul SAFE”

În viziunea mediului de afaceri, anul 2026 ar trebui să fie unul de consolidare a profilului economic al României și de întărire a avantajelor competitive, într-un context regional tot mai competitiv. Lipsa de predictibilitate și întârzierile în reforme pot afecta însă direct capacitatea de a atrage investiții, în special în sectoare strategice.

Riscuri externe și presiuni pe buget

Apelul vine într-un context internațional complicat, marcat de tensiuni geopolitice și volatilitate economică, care amplifică vulnerabilitățile interne.

Execuția bugetară depinde în mare măsură de atragerea fondurilor europene și de îmbunătățirea colectării veniturilor, într-un cadru stabil și predictibil. Orice încetinire a activității economice poate afecta respectarea țintelor bugetare și echilibrele macroeconomice.

Organizațiile avertizează că riscurile nu sunt doar teoretice: România ar putea reveni în zona de risc privind ratingul de țară, evitată la limită anul trecut, iar presiunile asupra mediului privat ar putea crește.

Mesajul final al mediului de afaceri este unul direct: stabilitatea, accelerarea reformelor și dialogul real între autorități și sectorul privat sunt esențiale, iar deciziile luate acum vor influența traiectoria economică a României pe termen mediu și lung






















