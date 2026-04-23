Cronologia unui recul: Grup Șerban Holding, de la bani atrași de pe bursă și investiții, la insolvența principalei companii și scăderea de 45% a acțiunilor

Intrarea în insolvență a principalei companii din grup și intervenția administratorului judiciar vin după o succesiune de evenimente în lanț: vânzări accelerate de acțiuni de către acționarul majoritar, reorganizare operațională și presiune pe lichiditate. Pe bursă, acțiunile Grup Șerban Holding S.A. au scăzut cu aproximativ 45% de la începutul anului 2026, pe fondul acestor evoluții.

Pe 23 aprilie 2026, administratorul judiciar Infinexa a anunțat că Interagroaliment S.R.L., principala entitate operațională a Grup Șerban Holding S.A., a intrat în procedura de insolvență, în urma unei cereri proprii admise de Tribunalul Bacău.

Potrivit administratorului judiciar, procedura vizează stabilizarea operațională a companiei, în contextul unei scăderi accelerate a veniturilor, determinată de ieșirea din activitatea de trading de cereale și de proiecte de investiții care nu au ajuns încă la maturitate operațională.

Interagroaliment a raportat o cifră de afaceri de 330 milioane lei în 2025, în scădere de la 461 milioane lei în anul anterior.

Grupul, fondat în 1994, operează mai multe linii de business, de la agricultură vegetală și zootehnie până la panificație, distribuție și transport.

De la extindere, fonduri publice și bursă, la reorganizare

Începând cu 2015, grupul și-a extins operațiunile și a consolidat un model integrat agroalimentar.

În 2018, Grup Șerban Holding devine societate pe acțiuni (S.A.), iar ulterior se listează pe Bursa de Valori București, pe piața AeRO, după un plasament privat derulat în decembrie 2021.

În cadrul acestei operațiuni, compania a atras 12,7 milioane de lei de la investitori (aproximativ 2,5 milioane de euro la cursul din acea perioadă), prin participarea a circa 80 de investitori și emiterea a aproape 6 milioane de acțiuni noi, conform datelor publicate de bursă.

Structura acționariatului rezultată în urma listării a rămas concentrată: Șerban Lucian Nicolae deținea aproximativ 95,8% din companie, în timp ce free-float-ul era de circa 4–5%, potrivit documentelor de admitere la tranzacționare. Datele publice arată că această structură s-a menținut în anii următori, cu variații marginale.

În 2022, compania își extindea capacitățile de depozitare la aproximativ 167.000 de tone.

În 2025, grupul finalizează o investiție de 11,5 milioane de euro într-o fermă avicolă la Orbeni, județul Bacău, cu o capacitate estimată de 50 de milioane de ouă anual.

Din valoarea totală a investiției, aproximativ 7,5 milioane de euro au reprezentat fonduri nerambursabile acordate de Guvernul României, conform raportărilor companiei.

La câteva luni distanță, în martie-aprilie 2026, grupul a anunțat încetarea activității de trading de cereale - segment care genera aproximativ 64% din cifra de afaceri - și măsuri de restructurare care au afectat 81 de angajați.

Pe 3 februarie 2026, acționarul majoritar, Șerban Lucian Nicolae, a realizat un plasament privat accelerat, prin care a vândut 2.372.210 acțiuni la un preț de 1,75 lei/acțiune, pentru un total de 4,15 milioane lei (aproximativ 835.000 euro la cursul din acea perioadă).

Tranzacțiile au fost raportate pieței pe 6 februarie 2026, în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 (MAR) și cu prevederile Autoritatea de Supraveghere Financiară – Regulamentul nr. 5/2018, aplicabile persoanelor cu responsabilități de conducere.

La scurt timp, pe 11 februarie 2026, Consiliul de Administrație a convocat Adunările Generale ale Acționarilor, după ce Șerban Lucian Nicolae a notificat retragerea din funcțiile de administrator și președinte al CA.

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 18 martie 2026, demisia și propunerea de înlocuire nu au fost aprobate. Conform raportărilor curente, „acționarii” au respins solicitarea de retragere începând cu 20 martie, în condițiile în care Nicolae Șerban deține peste 95% din capitalul social al Grup Șerban Holding S.A., conform raportărilor companiei.

În aceeași perioadă, grupul a continuat măsurile de reorganizare, iar pe 15 aprilie 2026, Interagroaliment S.R.L. a solicitat deschiderea procedurii de insolvență.

Ulterior, pe 20 aprilie 2026, grupul a raportat vânzarea unei participații de 45% din Moldova Farms S.R.L., operațiune realizată pentru generarea de lichidități necesare acoperirii obligațiilor scadente.

Conform calendarului financiar publicat de companie, raportul anual aferent anului 2025 urmează să fie publicat la data de 29 aprilie 2026.

Pe fondul acestor evoluții, acțiunile Grup Șerban Holding S.A. au scăzut cu aproximativ 25% după anunțul privind insolvența Interagroaliment, declinul cumulat de la începutul anului 2026 ajungând la circa 45%.



